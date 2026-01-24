Dos desaparecidos por combates entre Ejército y disidencia de Calarcá en Vista Hermosa, Meta

Alexander Díaz ('Calarcá Córdoba') ingresó a la guerrilla de las FARC a mediados de la década de 1990. Foto: Terumoto Fukuda

Los combates entre el Ejército Nacional y la disidencia de las Farc Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, continúan este sábado en zona rural de Vista Hermosa, Meta, dejando a comunidades campesinas en medio del fuego cruzado y en una situación de alta vulnerabilidad.

Según confirmó el Ejército a Colombia+20, los enfrentamientos se dan entre la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11 de la Fuerza de Tarea Omega y hombres de la estructura Marco Aurelio Buendía, en desarrollo de una operación militar para ubicar a un jefe guerrillero conocido como Pate Palo. Los choques comenzaron en la noche del viernes y, por ahora, persisten.

En conversación con este medio, el alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, confirmó que desde el viernes ha estado en contacto permanente con las autoridades militares y expresó su preocupación por la situación de orden público.

“La verdad estoy muy preocupado, como alcalde esta situación no es nueva, se viene presentando hace varios meses entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional”, indicó.

El mandatario explicó que los combates se concentran en sectores rurales hacia el sur del departamento, en límites con La Macarena, donde las autoridades han identificado presencia de disidencias y economías ilegales.

“Están encontrando laboratorios de coca, están encontrando presencia de disidencia en los sectores hacia el lado de la cooperativa, que es el sector que queda en el sur del departamento del Meta, hacia La Macarena”.

De acuerdo con el alcalde, en las últimas horas las operaciones se estarían desarrollando alrededor de una finca donde, al parecer, se encontraría un cabecilla del grupo armado, a la espera de una orden judicial para ingresar.

“Al parecer están rodeando una finca porque puede estar un cabecilla de las disidencias en ese sector, entonces esperando una orden de allanamiento de la Fiscalía para poder ingresar”.

Se convocó a consejo de seguridad

Gómez también alertó sobre la desaparición de dos civiles y el riesgo que enfrentan las comunidades campesinas, que —según denunció— estarían siendo instrumentalizadas por los grupos armados ilegales.

“Hay dos civiles desaparecidos de la comunidad que estamos empezando a hacer ejercicio de búsqueda para encontrarlos, pero muy preocupado, porque la verdad en estos momentos lo que están haciendo las disidencias es prácticamente coger a los campesinos de escudo frente a la fuerza pública”.

Según el alcalde, esta práctica no es nueva en el municipio y se ha repetido durante varios meses. “Los están enviando, los están instrumentalizando y prácticamente diciéndoles: vayan 100, 200, 300 campesinos hacia donde está la finca y hagan que la tropa se salga”, señaló.

El mandatario insistió en el impacto humanitario que dejan los combates y en el miedo que se vive en las veredas.

“Siempre lo que me duele es que el campesino queda en la mitad del conflicto. Ayer señoras gritando con sus hijos, corriendo porque estaban en mitad de las balas, las balas pasando por encima de sus techos”.

Ante la gravedad de la situación, Gómez anunció que se está coordinando un consejo de seguridad con la Gobernación del Meta y otras autoridades.

“Tengo que viajar en estos momentos hacia Vista Hermosa, porque tengo que llegar a organizar todo el tema, a mirar qué vamos a hacer, a ponerme frente a la situación, a mirar cómo está el campesinado”.

Finalmente, el alcalde aseguró que desde hace casi un año no tienen información sobre el avance de la mesa de diálogos entre el Gobierno y esa disidencia, pese a que Meta y Guaviare han sido territorios clave.

“Desde el año pasado, más o menos de marzo a abril, no hemos vuelto a tener contacto, no sabemos absolutamente nada del proceso”.

