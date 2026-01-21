Fiscalía descarta que 26 presuntos disidentes de Guaviare hayan muerto en un enfrentamiento

La versión inicial de las autoridades indicaba que estas 26 personas habían muerto durante un enfrentamiento el pasado 16 de enero. Foto: El Espectador

La investigación por las muertes de 26 presuntos disidentes de las Farc en el departamento de Guaviare dio un nuevo giro. En la noche de este miércoles 21 de enero, fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que el ente investigador ya descartó de forma preliminar la hipótesis que indicaba que estas personas habrían muerto durante un enfrentamiento entre las disidencias de “Iván Mordisco” y las de alias “Calarcá Córdoba”.

“Las inspecciones técnicas a cadáver y otras actividades realizadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres, preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado”, indicaron desde el búnker de la Fiscalía.

Noticia en desarrollo...

