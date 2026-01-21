Logo El Espectador
Fiscalía descarta que 26 presuntos disidentes de Guaviare hayan muerto en un enfrentamiento

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los primeros análisis forenses de los cuerpos indican que estas 26 personas murieron por cuenta de impactos de bala a corta distancia, razón por la que el ente investigador descartó de forma preliminar que se haya tratado de un enfrentamiento entre dos facciones distintas de las disidencias de las Farc.

Redacción Judicial
21 de enero de 2026 - 11:58 p. m.
La versión inicial de las autoridades indicaba que estas 26 personas habían muerto durante un enfrentamiento el pasado 16 de enero.
Foto: El Espectador
La investigación por las muertes de 26 presuntos disidentes de las Farc en el departamento de Guaviare dio un nuevo giro. En la noche de este miércoles 21 de enero, fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que el ente investigador ya descartó de forma preliminar la hipótesis que indicaba que estas personas habrían muerto durante un enfrentamiento entre las disidencias de “Iván Mordisco” y las de alias “Calarcá Córdoba”.

“Las inspecciones técnicas a cadáver y otras actividades realizadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres, preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado”, indicaron desde el búnker de la Fiscalía.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 22 minutos
Lepras inmundas "Mordisco" y "Calarcá". Las Fuerzas Armadas y de Policía, junto con, los Organismos de Inteligencia, tienen que, procurar estas capturas a la mayor brevedad posible, por el bien del pueblo colombiano.
