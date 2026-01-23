Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones de las disidencias en Valle del Cauca

Según información oficial, unidades del Batallón de Montaña 3, pertenecientes a la Tercera Brigada del Ejército Nacional, se encontraban desplegadas en operaciones militares contra miembros de la estructura Jaime Martínez, disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
23 de enero de 2026 - 12:59 p. m.
El Ejército rechazó y denunció estos hechos, al señalar que el uso de drones con explosivos constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El Ejército rechazó y denunció estos hechos, al señalar que el uso de drones con explosivos constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Foto: Ejército
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En zona rural del municipio de Dagua (Valle del Cauca), el Ejército confirmó que cuatro soldados profesionales resultaron heridos tras un ataque con drones perpetrado por disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.

De acuerdo con el reporte oficial, las tropas del Batallón de Montaña 3, adscritas a la Tercera Brigada del Ejército, adelantaban operaciones militares contra integrantes de la estructura Jaime Martínez cuando “fueron atacadas de manera indiscriminada mediante drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados”.

Como consecuencia de esta acción, los uniformados sufrieron heridas leves y recibieron atención por parte de los enfermeros de combate en el área de operaciones. Tras el ataque, las unidades militares continúan desarrollando maniobras ofensivas para contrarrestar los ataques del grupo armado en la región.

El Ejército rechazó y denunció estos hechos, al señalar que el uso de drones con explosivos constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), “por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra contra nuestros soldados”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

ataque con drones

soldados heridos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.