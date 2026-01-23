Cuatro soldados heridos tras ataque con drones de las disidencias en Valle del Cauca

El Ejército rechazó y denunció estos hechos, al señalar que el uso de drones con explosivos constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Foto: Ejército

En zona rural del municipio de Dagua (Valle del Cauca), el Ejército confirmó que cuatro soldados profesionales resultaron heridos tras un ataque con drones perpetrado por disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.

De acuerdo con el reporte oficial, las tropas del Batallón de Montaña 3, adscritas a la Tercera Brigada del Ejército, adelantaban operaciones militares contra integrantes de la estructura Jaime Martínez cuando “fueron atacadas de manera indiscriminada mediante drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados”.

Como consecuencia de esta acción, los uniformados sufrieron heridas leves y recibieron atención por parte de los enfermeros de combate en el área de operaciones. Tras el ataque, las unidades militares continúan desarrollando maniobras ofensivas para contrarrestar los ataques del grupo armado en la región.

El Ejército rechazó y denunció estos hechos, al señalar que el uso de drones con explosivos constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), “por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra contra nuestros soldados”.

