El Informe Final de la Comisión de la Verdad llega este viernes a los colegios

Imagen de referencia. Campaña para la no violencia armada en el colegio Madre Laura de Caldono. Foto: Mauricio Alvarado

Este viernes, 12 de agosto, comenzará la jornada pedagógica “La escuela abraza la verdad”, con la que el Informe Final de la Comisión de la Verdad llegará a cerca de 4.332 establecimientos educativos como colegios, instituciones, centros, gimnasios, entre otros. Este evento simbólico, que se realizará de forma autónoma en cada institución, incluirá estudiantes de preescolar hasta el grado once. El principal impulsor de esta iniciativa es el Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), aliado de la Comisión de la Verdad, quienes realizaron un kit pedagógico que sirve como guía para llevar la historia del conflicto armado del país a las aulas.

La presentación pública del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV) se realizó el pasado 28 de junio, momento en que la gran mayoría de los colegios de Colombia estaban de vacaciones. Por eso, Educapaz le propuso al equipo pedagógico de la Comisión planear un evento para el mundo escolar.

“No queríamos que este hito histórico del país pasara un poco desapercibido en la escuela, queríamos que fuera tenido en cuenta por los y las profes que fueran sensibles a estos temas. Esto nos llevó a organizar esta iniciativa. Iniciamos con organizaciones como Rodeemos el Diálogo, Fecode, Viva la Ciudadanía, y se han ido juntando más”, detalló Juana Yunis, coordinadora pedagógica y de incidencia de Educapaz.

Le puede interesar: El kit escolar para guiar a colegios sobre Informe Final de Comisión de la Verdad

De las 4.332 inscripciones, 3.622 fueron de establecimientos educativos públicos y 650 de privados. La mayor cantidad de inscritos se encuentran en la macrorregión (así las divide la Comisión) de Antioquia y Eje Cafetero con 879, seguido de Pacífico y Sur Andina con 748 y Caribe e insular con 745 (Ver mapa).

Alexánder Cano Montoya es profesor de la Institución Educativa María Auxiliadora del municipio de Sabaneta (Antioquia), una de las inscritas en la jornada, y es conocido en su colegio como ‘el embajador de la Comisión de la Verdad’, según explicó, porque está al tanto del nuevo contenido para compartirlo con sus colegas y estudiantes. Cano es profesor de Lengua Castellana y de Artística, y en diálogo con Colombia+20 dijo que está “muy encarretado con el tema” porque para él la verdad atraviesa la cotidianidad de las personas. “Hablar de verdad toca todo el quehacer y la cotidianidad del ser humano. Yo no soy víctima, pero siempre he sido empático con estos temas. No podemos ser indiferentes ante una realidad que vive el país y el ser reiterativo con el tema es para motivarlos a que conozcan, a que no se queden en el dolor, sino con la esperanza de un mejor país”, relató Cano.

Para docentes como Gloria García, de la institución educativa John F. Kennedy de Puerto Boyacá (Boyacá), la inclusión a las aulas de los hallazgos, recomendaciones y el material creado por la Comisión es un aporte a lo que han venido desarrollando desde 2015, cuando se creó la cátedra de paz para todos los colegios del país. “Es un paso muy grande para que nosotros podamos seguir trabajando desde nuestras aulas de clase con la cátedra de la paz estos temas con los chicos. Este año, enfocamos la cátedra en la resolución pacífica de conflictos pero con todo lo del Informe Final, Sabemos que el próximo año nos iremos con eso para seguir abrazando y apropiándonos de este legado”, explicó la docente.

Desde otros colegios, como el Gimnasio Moderno de Bogotá, analizar el contenido del Informe Final aporta nuevas voces a las discusiones escolares. “Para nosotros es muy importante entender el concepto de verdad que se transmite a través del Informe, la importancia de escuchar voces distintas, porque no nos podemos quedar solo con las voces de los textos tradicionales que manejamos en los colegios”, aseguró Víctor Gómez, su rector.

¿Cómo será la jornada del 12 de agosto?

Para esta jornada pedagógica, Educapaz pensó cuatro momentos: reflexión en el aula; un diálogo más amplio a nivel de comunidad educativa para compartir reflexiones; una movilización en redes sociales; y por último, una movilización cultural de tipo más comunitario para salir de los muros de la escuela.

“La idea es que cada profe adapte la guía de cada momento a su contexto, no son una camisa de fuerza, pero sí una sugerencia. Un punto en el que nos unimos todos los colegios y escuelas es en la movilización de redes sociales por medio de hashtags como #MiEscuelaAbrazaLaVerdad”, explicó la coordinadora pedagógica de Educapaz.

Lea: Las afectaciones de la guerra en Colombia para los niños, niñas y adolescentes

La profesora García, de Puerto Boyacá, por ejemplo, hará una actividad para el cuarto momento con sus estudiantes. “Nosotros vamos a hacer una olla comunitaria, un chocolate caliente con pan, porque en este contexto me da miedo sacar a los estudiantes a marchar fuera del colegio. Entonces al frente del colegio la haremos y contaremos con la presencia de la policía y la oficina de Tránsito y Transporte del municipio”, explicó.

Que el Informe Final llegue a las instituciones educativas del país también ha significado una serie de retos, empezando por desinformaciones sobre que se trata de un “adoctrinamiento” para los niños. Por eso es importante recalcar que ese trabajo en los colegios y escuelas hace parte del legado que le deja la CEV al país (que también incluye obras de teatro, colecciones de libros, novelas gráficas, entre otros) y está previsto en el mandato de la Comisión, en el decreto que la creó y, por tanto, en la normatividad de Colombia.

También ha implicado riesgos para quienes se apersonan de este tema. El profesor Cano, de Sabaneta, relató que muchas personas sienten temor de hablar del tema por ser señalados o amenazados. “Hay personas que le dicen a uno que no hable tanto de eso, que mejor me esté callado, que no mencione paramilitares y guerrilleros, sino que simplemente reduzca a ‘grupos armados’ para que no termine involucrado en algo. También hay profesores, estudiantes y padres de familia que sentían temor pero se ha ido mitigando un poco porque les he ido mostrando que no hay por qué tener miedo si estamos hablando de la verdad, de la convivencia, del perdón”, explicó Cano.

La gran movilización interna y externa que realizarán los más de 4.000 establecimientos educativos también busca que el gobierno de Gustavo Petro identifique que es un tema de gran interés dentro del sector escolar y apoye las iniciativas pedagógicas que irán surgiendo en los próximos meses.

El kit pedagógico para guiar a los colegios

Educapaz y la Comisión de la Verdad construyeron un kit pedagógico virtual que contiene información básica del Informe Final, un paquete de comunicaciones, guías pedagógicas y material para profundizar con las y los estudiantes desde preescolar hasta el grado 11°.

Con cuentos, canciones, videos, novelas gráficas, relatos, películas, planes lectores y demás, se podrá acercar a los y las estudiantes a temas como la verdad, la escucha, la convivencia, el cuerpo y el legado de la Comisión.

En contexto: ¿Cómo está llegando el Informe final de la Comisión de la Verdad a las regiones y al mundo?

“Se busca fortalecer procesos de educación para la paz, de pedagogías por la memoria, la verdad y la no repetición que se vienen dando desde algunas escuelas y queremos poner en el centro el valor y el derecho a la verdad”, explicó Juana Yunis, coordinadora pedagógica y de incidencia de Educapaz.

También hay material sobre “La verdad de las y los maestros” y el rol de la escuela en el conflicto armado y la construcción de paz.