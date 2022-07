Las afectaciones que sufrieron en la guerra los niños, niñas y adolescentes

Uno de los temas más inéditos de este volumen son las afectaciones a las instituciones educativas u otros lugares donde se pasa la niñez. En los más de 2.7000 testimonios que recogió la Comisión se ven envueltas principalmente las escuelas. Foto: José Vargas

Este martes la Comisión de la Verdad dio a conocer su volumen sobre las afectaciones niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

De acuerdo con el informe, esa población fue un objetivo específico de la guerra y de ello da cuenta la “forma y la frecuencia” con la que la violencia se presentó. La Comisión, por ejemplo, recoge testimonios de hecho que ocurrieron en parques, colegios o sus alrededores, lugares propios de la niñez y la adolescencia. “Espacios que fueron escenario de hostigamientos y reclutamientos y que, además, fueron sembrados de minas antipersona pese a que deberían estar al margen de la guerra, ya que son bienes civiles protegidos a la luz del DIH”, dice el informe.

El documento indica que los niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de múltiples violencias con un grado de invisibilidad alto no solo por los responsables, el Estado o la sociedad, sino también al interior de sus familias que los excluyeron de las conversaciones o explicaciones sobre hechos violentos que tuvieron que vivir. “Aunque muchas veces esto fue una forma de protegerlos, quedaron con preguntas que debieron responder en solitario. Este silencio y dolor por las pérdidas, los desplazamientos o el reclutamiento son circunstancias con las que han tenido que lidiar a lo largo de su vida, aún en la adultez”, explica el informe.

Para calcular las cifras de afectaciones, la Comisión de la Verdad integró 112 bases de datos provenientes de 42 entidades y organizaciones sociales como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre otras.

De esas bases de datos se calcularon cifras para los delitos de homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, desplazamiento forzado y secuestro. Así las cosas:

De 1985 a 2018, 64.084 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por el conflicto

De 1985 a 2016, 28.192 fueron desaparecidos de manera forzada

De 1990 a 2018 6.496 sufrieron secuestro

De 1990 a 2017, 16.238 fueron reclutados por grupos armados

De 1985 a 2019, 3.049.527 fueron víctimas de desplazamiento forzado.

Además, la Comisión escuchó a 4.014 víctimas y obtuvo 2.744 testimonios.

La orfandad en el conflicto armado

Uno de los primeros temas que comprende este volumen es la de la ausencia de padres y familiares. “No tener el amor y el cuidado de adultos tan significativos para acompañarlos en las primeras etapas de desarrollo les creó miedos y una sensación de incertidumbre e inseguridad respecto de sí mismos y de sus familias; un impacto emocional que también alcanzó a las siguientes generaciones”, dice el informe.

El documento ahonda en las secuelas físicas y psicológicas al tener una crianza marcada por la orfandad y cómo el cuidado a cargo de otros familiares o personas se manifestó en su gran mayoría de forma negativa en esos niñas, niños y adolescentes. El informe identifica dos casos de ausencia: “la ausencia anunciada afectó particularmente a las hijas e hijos de combatientes o miembros de la fuerza pública, quienes, además de crecer lejos de sus progenitores, conocían los riesgos que incluían la posibilidad de morir; la ausencia repentina fue padecida por los miles de hijas e hijos de las personas desaparecidas, asesinadas o secuestradas durante el conflicto”. A eso agrega la ausencia definitiva que en cualquier caso empeoraba la situación del o de la menor.

El capítulo indica que en 10 años, desde 2011 y hasta abril del 2021, el ICBF reportó 1.161 casos de personas menores de 18 años huérfanas que reciben o recibieron atención por ser víctimas del conflicto. “Esta cifra, a pesar de lo alta, no da cuenta de la magnitud del fenómeno, pues los registros son muy recientes y no incluyen a quienes perdieron a uno de sus progenitores o quedaron bajo el cuidado de familiares y, por ello, no acabaron bajo la custodia del ICBF”, detalla.

La ausencia se convirtió en un impacto que se pasaba de generación en generación porque cambió para siempre las dinámicas de las familias.

El conflicto en entornos escolares

Uno de los temas más inéditos de este volumen son las afectaciones a las instituciones educativas u otros lugares donde se pasa la niñez. En los más de 2.7000 testimonios que recogió la Comisión se ven envueltas principalmente las escuelas.

“A veces representa el dolor que significó dejar los estudios como una consecuencia de la guerra, y en otras oportunidades fue el lugar en que vivieron los enfrentamientos, las amenazas, la desaparición de compañeros de clase y el control por parte de los actores armados. Las escuelas –concebidas como entornos protectores287 de las niñas, niños y adolescentes– se convirtieron en escenarios para la guerra, donde sus vidas fueron puestas en peligro”, detalla el informe que indica que, en más de 800 casos, la escuela y su comunidad fueron las principales afectadas.

Lo más grave, de acuerdo con el capítulo, es que también eran centros donde se ejercía una estrategia de control. “Los grupos armados fundaron colegios, lo que, además de ampliar su base social, les sirvió para impartir contenidos que se ajustaban a sus intereses y censurar otros. En consecuencia, algunos docentes fueron amenazados, otros desplazados y, en el peor de los casos, asesinados”, se afirma.

Además, los alrededores también fueron minados y representaron un peligro para los niños o quienes querían seguir yendo a la escuela.