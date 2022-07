¿Cómo está llegando el Informe final de la Comisión de la Verdad a las regiones y al mundo?

Espacio de socialización con varias comisionadas en la Universidad del Atlántico el 19 de julio. / Comisión de la Verdad

Con la entrega del Informe final al país, el 28 de junio, el equipo de comisionados y Francisco de Roux, su presidente, iniciaron una serie de viajes y visitas a regiones de Colombia y otros países para llevar y socializar los hallazgos claves y las recomendaciones que consigna este documento. Hasta la fecha, el equipo de la Comisión ya ha estado en las macroterritoriales Bogotá-Soacha, Caribe, Orinoquia, Magdalena Medio, Nororiente y Pacífico.

Con una agenda de más de treinta eventos territoriales, nacionales e internacionales, los comisionados buscan, en lo que resta de este mes y todo agosto, realizar ruedas de prensa, presentaciones, reuniones y lecturas rituales, entre otras actividades, con las víctimas, organizaciones sociales, instituciones, empresariado, Fuerza Pública, excombatientes y demás actores de los territorios como parte del ejercicio de devolver y difundir los más de 27.000 testimonios recolectados durante su mandato.

“Nos comprometimos a regresar a las once macroterritoriales que tuvo la Comisión de la Verdad en este tiempo y estamos haciendo esas giras en simultáneo para alcanzar, pero también, en regresar y poder hablar con las víctimas en el exilio. No podíamos ir a los 24 países, pero hicimos reuniones en Europa, Estados Unidos y ahora vamos para Suramérica”, explicó María Paula Prada, coordinadora del legado y directora del área de Cooperación y Alianzas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Las principales visitas internacionales que han realizado, en julio, han sido en Bélgica, Alemania, Países Bajos, España, Suiza y Estados Unidos. En este último, el padre Francisco de Roux presentó el Informe final en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 14 de julio, en medio de la entrega del balance de la Misión de Verificación de la ONU presidida por Carlos Ruiz Massieu.

“Miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: somos optimistas… Hay en nuestro país más de un millón de mujeres, de indígenas y afrocolombianos, de educadores y líderes religiosos, de personas LGBTIQ+, de universidades y nuevos empresarios, de jueces y juristas, de artistas y sindicatos, de defensores de derechos humanos e iglesias que se suman. Hay todavía un camino largo por recorrer, pero Colombia lo ha emprendido al estar aceptando sin miedo la verdad histórica de su propia tragedia y la determinación de mirar hacia adelante”, expresó Francisco de Roux en este evento en Nueva York.

La entrega del Informe final en este tipo de espacios, al igual que en los territorios de Colombia, responde no solo a un compromiso de devolver a las víctimas sus relatos y los análisis realizados, sino también a una búsqueda por incidir en la política exterior y en tomadores de decisiones, nacionales e internacionales, respecto a la implementación de las recomendaciones. Pero también, para mantener relaciones con los países e instancias aliadas en el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo de Paz en el país.

La entrega del Informe final en los territorios

El 10 de julio inició el recorrido por las once macroterritoriales donde la entidad estuvo a través de las 28 Casas de la Verdad, y el reencuentro con los catorce resguardos indígenas, consejos comunitarios afros, kumpañys gitanos y raizales, los cientos de víctimas y organizaciones a quienes escucharon durante los casi cuatro años de gestión (ver cronograma en la parte superior).

La gira territorial inició en la macro Centroandina, donde se realizaron actividades en Neiva (Huila), Ibagué (Tolima) y Tunja (Boyacá) con organizaciones de víctimas, colectivos de jóvenes y demás sectores de la sociedad. El padre Francisco de Roux, las comisionadas Alejandra Miller y Lucía González, Tania Rodríguez, directora de Territorios, y Diana Britto, directora de Conocimiento, acompañaron este evento.

A cada una de las macroterritoriales han asistido los comisionados que han realizado un trabajo más cercano en cada uno de estos lugares o por disponibilidad. En Bogotá-Soacha estuvieron los comisionados Lucía González y Carlos Martín Beristain, quienes apoyaron las actividades realizadas en Soacha, Sumapaz y la socialización del Informe final y el legado de la Comisión en la sesión plenaria del Concejo de Bogotá el pasado 21 de julio. Este evento significaba la presentación en un espacio de toma de decisiones de la capital del país; sin embargo, la bancada de concejales del Centro Democrático decidió salirse durante la presentación. “Yo en lo personal no le creo a la Comisión y por tal razón preferí no estar”, explicó el concejal Humberto Amín a Blu Radio.

En la macroterritorial Caribe las comisionadas Alejandra Miller y Marta Ruiz junto a Francisco de Roux se reunieron con los firmantes de paz en los espacios territoriales de Pondores, en La Guajira, y Tierra Grata, en Cesar. En esta visita de seis días, la Comisión se reunió con ganaderos, empresarios, representantes de la iglesia, la academia, víctimas participantes de los procesos Ruta del Cimarronaje, Ágoras de Mujeres, líderes y lideresas de los Montes de María, así como dirigentes gremiales, estudiantiles y sociales.

Solís Almeida, excomandante de las Farc, le comentó a Colombia +20 lo que representó para los antiguos guerrilleros y excomandantes del bloque Caribe la entrega de este informe, a la que asistieron más de 120 personas, entre firmantes de paz y víctimas del Caribe. “Las recomendaciones que hace la Comisión son muy importantes para que definitivamente pueda haber en Colombia una paz total, que necesitamos y queremos todos los colombianos. Resalto la recomendación de que los militares que estén comprometidos con los falsos positivos y violaciones de derechos humanos no reciban ascensos. También que se garantice el diálogo con los que persisten en el conflicto, porque es una manera de encontrar la paz. Quienes persisten en la lucha armada tienen su discurso y planteamientos, porque persiste la violencia contra los líderes sociales y firmantes de paz, que los llevó a empuñar nuevamente las armas, según manifestaron, pero si esto se soluciona, se les desmonta el discurso de la guerra”, resaltó Almeida.

Tania Rodríguez, coordinadora de la Dirección de Territorios, le contó a Colombia +20 la reacción de un exgobernador en Sucre en los espacios de socialización del Caribe. “Comentó que estaba muy triste porque los empresarios de la región no habían querido ir que porque era una reunión de izquierda, y dice: ‘Y yo quiero decirles que ya terminé el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones y no veo ningún sesgo en él. Yo no he leído nada que no haya sido una realidad aquí en el Caribe, y antes se queda corto’”, recordó Rodríguez.

La comisionada Lucía González y Francisco de Roux estuvieron en la macroterritorial del Magdalena Medio reunidos con funcionarios de Ecopetrol en Barrancabermeja (Santander), empresarios, y las mesas municipales de víctimas, organizaciones de víctimas de este departamento y de los municipios Aguachica y Gamarra, al sur del Cesar.

El siguiente destino de la gira, que finaliza actividades esta semana, es la macroterritorial Nororiente, donde los comisionados Saúl Franco, Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia, junto a los grupos territoriales, estuvieron cerca de diez días en Arauca, Casanare, Santander y Norte de Santander con la Mesa Humanitaria del Catatumbo, integrantes de diversas plataformas y organizaciones juveniles y ruedas de prensa con los periodistas locales.

Johan Victoria, estudiante del colegio Julio Pérez Ferrero, de Cúcuta, y asistente a los espacios de socialización en la capital de Norte de Santander, expresó lo que representa para él como joven conocer los hallazgos del Informe final. “Se entiende que contar la verdad es difícil, porque no todas las verdades son las mismas; hay unas más difíciles que otras, pero vale la pena escucharlas. Es bueno para nosotros los jóvenes conocer nuestro país, cómo estamos las juventudes y qué nos ha pasado”.

En esta región fronteriza, donde hay una permanencia del conflicto por la presencia histórica de grupos armados como el Eln, el equipo de la Comisión realizó, el sábado pasado, una actividad que denominaron “Llamamiento por la paz y la convivencia en la frontera” para que las comunidades y organizaciones fronterizas de Tibú, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, Herrán y otros municipios de Norte de Santander se apropien e implementen el Informe final.

La gira continúa en el Pacífico, adonde la Comisión llegó el 23 de julio y estará hasta el 5 de agosto, realizando actividades en Quibdó (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño) con las organizaciones étnico-territoriales del Chocó integradas por indígenas y afrocolombianos, las mesas de víctimas, organizaciones de mujeres y población LGBTIQ+. Los comisionados Leyner Palacios, Patricia Tobón, Alejandra Miller y el padre de Roux, el Equipo de la Dirección de Pueblos Étnicos, la Directora de Territorios, y los coordinadores territoriales de Chocó, Tumaco y Buenaventura acompañarán la visita de casi dos semanas en esta región.

Según la entidad, la presentación del Informe en esta parte del país no solo será desde la socialización, sino también como un reconocimiento. “Es un reconocimiento de las memorias y luchas por la reivindicación de derechos de los procesos organizativos de los pueblos negros y afrocolombianos, indígenas y campesinos, quienes defendieron sus proyectos colectivos, resistieron a la guerra y lucharon contra el racismo y la discriminación agudizados por las dinámicas del conflicto armado”.

En lo que resta de julio, el equipo de la Comisión llegará a las macroterritoriales de Antioquia y Amazonia, para darle paso a Surandina y San Andrés, donde cerrará este ciclo de actividades la segunda semana de agosto. Estará en Pereira (Risaralda), Urabá (Antioquia), Leticia (Amazonas), Mitú (Vaupés), Popayán (Cauca), Cali (Valle del Cauca), Pasto (Nariño), Mocoa y Puerto Asís (Putumayo), y el archipiélago de San Andrés.

Las universidades públicas y privadas del país también recibirán el Informe final a través de sus rectores, porque la comunidad universitaria, además de haber sido víctima del conflicto armado, le ha apostado a proponer formas de construcción de paz y resistencias. El comisionado Saúl Franco le contó a Colombia +20 que la entidad convocó, junto a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) a 90 instituciones a un acto de entrega que se hará el 10 de agosto en Bogotá.

Desde la Comisión también están creando espacios de diálogo con maestros y el Ministerio de Educación para incorporar los hallazgos del Informe final y la historia del conflicto armado en los pénsum académicos de colegios y universidades. “Hay un interés claro de incorporar la historia del conflicto armado contemporáneo en el currículum de la escuela y esperamos formalizar esto con el nuevo gobierno. Tenemos un equipo de maestros que han participado en la cocreación de herramientas pedagógicas, lo que genera una fuerza importante para que este esfuerzo quede inscrito en el saber de las nuevas generaciones”, explicó la comisionada Lucía González.

La gira internacional con el Informe final

La Comisión de la Verdad ha realizado unos 17 eventos en Bélgica, Alemania, Países Bajos, España, Suiza y Estados Unidos, en los que se reunió con víctimas del exilio, organizaciones de derechos humanos, entes de influencia internacional como el Consejo Europeo de Derechos Humanos, los parlamentos y demás entes de gobierno. “Para las víctimas del exilio, que la Comisión haya hecho ese trabajo y el resultado del Informe fue de una tremenda emoción, porque es la primera vez que la gente siente que su historia es reconocida, que hacen parte de Colombia”, explicó el comisionado Carlos Martín Beristain a Colombia +20 sobre las reacciones de las víctimas durante los actos internacionales de entrega, a los que asistieron cerca de mil personas.

Países Bajos ha respaldado el trabajo de la Comisión, al igual que la implementación del Acuerdo de Paz, y desde la voz de su embajador señaló la importancia de recolectar los relatos de las víctimas en el exilio y retornar los resultados. “El trabajo de la Comisión de la Verdad y su informe son esenciales para alcanzar la paz en Colombia. Escuchar la verdad puede ser doloroso, pero es también necesario para entender de mejor manera los diferentes lados del conflicto. Esta comprensión es una fase crucial para lograr la reconciliación”, afirmó Ernst Noorman, embajador del Reino de los Países Bajos en Colombia.

Ecuador, Argentina, México y Brasil serán los países latinoamericanos a los que el equipo de la Comisión viajará en las próximas semanas, finalizando su gira internacional el 25 de agosto en Brasil. Aunque la entidad termina su mandato el 28 de agosto, los comisionados fueron invitados por España, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia, Suecia y Noruega a visitar estos países para continuar con la entrega del Informe.

“Lo que esperamos es que este ejercicio pedagógico que hemos hecho quede en mano de los aliados que identificamos, con quienes hemos venido trabajando y entregado herramientas para esta tarea de mediano y largo plazo”, resaltó la comisionada González.

El Comité Seguimiento y Monitoreo es uno de ellos, conformado por siete representantes de varios sectores de la sociedad. Este Comité estará al frente de la supervisión de la implementación de las recomendaciones durante los próximos siete años, y tendrá que continuar con el legado de la Comisión y la interlocución con el nuevo gobierno, que ha demostrado voluntad en continuar este camino.