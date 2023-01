Arles Guzmán: así fue búsqueda de 20 años para llevar su desaparición a Corte IDH

Arles Edison Guzmán y Luz Enith Franco se conocieron en Comuna 13 y llevaban dos años de casado cuando desaparecieron a Guzmán. Foto: Archivo Particular

Hace más de 20 años, Luz Enith Franco no hubiese imaginado que estaría en San José (Costa Rica) en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar sobre la desaparición de su esposo Arles Edison Guzmán, con quien llevaba dos años de casada. Este se convirtió en el primer caso de desaparición forzada por la Operación Orión en llegar a este órgano judicial, que lo había aceptado el 5 de septiembre de 2021.

Desde la desaparición de su esposo el 30 de noviembre de 2002, la vida de Luz Enith se partió en dos, y ella no ha dejado un solo instante de buscar a Arles, a quién conoció cuando tenía 14 años en unas fiestas del 20 de julio en la comuna 13 de Medellín. Como se sabría después, a quien fue su primer novio y esposo, lo desaparecieron paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que, vestidos de civil, llegaron al restaurante ‘Asados El 20′ que atendían juntos en la comuna.

Esa noche de noviembre, ella estaba limpiando una mesa del local cuando unos hombres, que no había visto antes en el barrio, llegaron a preguntarle quién era su patrón y cómo se llamaba. Ella respondió que era su esposo y su nombre era Arles Edison Guzmán. Los hombres se fueron y lo primero que ella pensó fue que se trataba de un atraco.

Le puede interesar: Primer caso de desaparición forzada en Comuna 13 por Operación Orión en Corte IDH

Avisó a su esposo, quien inmediatamente sacó una parte del dinero que habían ganado con la venta del día y fue a guardarlo a su casa, a pocas calles del local. Cuando regresó, siguieron trabajando y despachando los pedidos de sus vecinos. Al poco tiempo, llegó un taxi con tres hombres, que se bajaron y preguntaron por Arles Edison; él atendió al llamado.

Según recuerda Luz Enith, su esposo regresó a decirle que el mensaje de esos hombres era que el patrón de ellos necesitaba hacerle unas preguntas a él. “Yo le dije: ‘que se las hagan acá, quién es ese patrón’. Uno de los hombres me dijo: ‘tranquila madrecita que él vuelve’; pero yo le dije: ‘no, vámonos juntos’. Lo único que me contestó fue: ‘No, yo voy, no me demoro, lo único que quiero que sepa es que yo la amo’”, le contó Luz Enith Franco a Colombia +20 en entrevista sobre lo sucedido esa noche.

Lea también: Operación Orión llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ella caminó unos pasos tras su esposo pero uno de esos hombres la detuvo. “Cuando vi que lo cogieron del cuello para subirlo al taxi, me desmayé y no pude ver las placas”, comentó Franco.

Cuando despertó, se vio rodeada de sus vecinos que llegaron a auxiliarla y entre ellos estaba un amigo de su esposo, a quien le contó detalles de lo sucedido y juntos salieron en un taxi a buscar a Arles Edison, que tenía 29 años en ese momento.

“Así empezó mi búsqueda”, afirmó con voz quebrada Luz Enith, quien desde ese momento y durante más de 20 años no ha descansado en su proceso.

La mitad de la vida: más de 20 años de búsqueda

Cuando Luz Enith se casó con Arles Edison tenía 19 años y lleva la mitad de su vida buscándolo junto con sus familiares sin obtener respuestas. A los pocos días del hecho, el 2 de diciembre de 2002, Luz Enith decidió ir hasta una finca en el corregimiento San Cristóbal de la comuna 13. Según registros de organizaciones de derechos humanos, en esa zona se encontraba el comandante paramilitar Mauricio Vélez López, conocido como ‘King Kong’.

Aunque no pudo encontrar a ese jefe paramilitar, le preguntó a otro miembro del grupo dónde estaba su esposo y qué había pasado con él. “Me dijeron que me lo entregaban picado entre una bolsa de basura. Eso es lo que más grabado tengo, le supliqué y me les arrodillé diciéndoles que qué había pasado, que si realmente sabían quién era mi esposo como persona, como ser humano, pero solo me dijeron eso, que lo encontraría picado entre bolsas de basura”, recordó Luz Enith entre lágrimas.

A raíz de este suceso, ella se desplazó de la comuna 13, vendió el asadero que juntos habían levantado y decidió seguir la búsqueda desde afuera. A los pocos días, conoció a quienes se convertirían en sus abogadas, entre ellas a María Victoria Fallón, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (Gidh). Esa organización sin ánimo de lucro llegó a la comuna 13 a conocer los detalles de la operación militar que había ocurrido semanas atrás y que después se conoció como la incursión militar urbana más grande de Colombia: la Operación Orión.

En contexto: Operación Orión en comuna 13 de Medellín: 20 años de impunidad y falta de verdad

“Toqué muchísimas puertas, fui con la Policía, la Fiscalía y no logré nada. Casi una semana después de que se llevaron a Arles conocí a la que ahora es mi abogada y llevamos 20 años en esta lucha, que ha sido tanto de ella como mía. Cada día he buscado a Arles y no voy a parar, seguiré hasta donde Dios me dé fuerzas”, afirmó.

El trabajo conjunto con la Gidh las llevó a interponer, el 27 de octubre de 2004, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seis años después, el 4 de enero de 2011, la Comisión aceptó el caso y concluyó que el Estado colombiano había sido permisivo de los hechos ocurridos durante y posterior a la Operación Orión y al no haber investigado la desaparición de Guzmán en un plazo razonable.

Luz Enith continuó su búsqueda desde los alrededores de la comuna 13 para proteger su seguridad. Su proceso parecía un callejón sin salida, muy estrecho como las pequeñas calles de aquella comuna donde siempre había vivido, había formado su familia y la misma que se la arrebató.

Duró días, semanas y meses pegando fotografías de Arles Edison en las zonas colindantes a la comuna 13 hasta que un desconocido la contactó. El hombre le pidió que no le hiciera preguntas sobre su identidad o su procedencia, pero le entregó un croquis de la zona donde podría estar el cuerpo de su esposo, que es pieza clave en la investigación. El plano corresponde a la zona conocida como La Escombrera, ubicada en la comuna 13 y donde funciona Constructores El Cóndor S.A., lugar del que sacan material y llegan escombros de construcción de la capital de Antioquia.

“Fuimos hasta la Fiscalía a llevar el croquis, dijeron que iban a tomar medidas y bueno, no se tomaron porque llevo 20 años y nada”, resaltó.

Sin embargo, la zona dibujada en el croquis corresponde a una parte del terreno que desde agosto de 2020 cuenta con medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas. Según lo documentado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en La Escombrera pueden estar los cuerpos de 459 víctimas de desaparición forzada entre los años 1978 y 2016.

Vea: Víctimas piden reactivar la búsqueda de desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín

El pasado 11 de noviembre, la JEP retomó el proceso de excavación en la Escombrera y junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) estiman que la intervención tomará ocho meses, aproximadamente.

Este martes 31 de enero, en la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luz Enith, los familiares de Arles Edison y las abogadas del Gidh esperan que el Estado colombiano asuma la responsabilidad sobre estos hechos. También se conocerán los resultados de las investigaciones de peritos como Claudia Rivera, directora de ciencias forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, sobre la viabilidad de la búsqueda en La Escombrera.