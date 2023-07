El rastro de las víctimas desaparecidas por paramilitares en finca de exgobernador

Salvador Arana está siendo procesado por la JEP. Foto: Archivo Particular & JEP

Susana* perdió a un hijo hace 21 años, cuando vivía en Sincelejo. Su historia ha sido desestimada por tribunales de justicia ordinaria, pero ahora, por decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tiene un nuevo aliciente para creer que puede encontrar el cuerpo de su muchacho y darle una despedida digna.

Su hijo habría sido desaparecido en la finca Las Flores, un predio ubicado en Sampués (Sucre) que por años escondió el horror de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De hecho, esa propiedad estuvo ligada a lo que sucedía en la finca El Palmar, donde el excapo paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo (’Cadena’) torturaba y asesinaba personas acusándolas de pertenecer a grupos guerrilleros enemigos de las autodefensas y su Bloque Héroes de los Montes de María.

“Los Castaño (fundadores de AUC) frecuentaban Las Flores y tenían diálogo directo con otras cabezas paramilitares de la región y con Salvador Arana Sus (exgobernador de Sucre). Esta gente a su vez hablaba con Cadena para coordinar operativos, discutir planes y ver cómo desde la política y el control violento podrían tomarse todo Sucre. En San Onofre se sabe de todas las barbaridades que hacían los paramilitares en El Palmar, pero el secreto a voces es que muchas de esas órdenes e ideas también se cocinaban en Las Flores. Incluso se ha dicho que la idea de colgar gente en el árbol de caucho de El Palmar venía desde allí… lo propio con el lago lleno de fieras. Las Flores era una casa de la tortura terrible. Los secuestros allí eran largos y sería mentira decir que los ‘paras’ no tenían influencia allí o más aún que no podría haber gente desaparecida en ese lugar”, le dijo una lideresa social de la zona a este diario durante un viaje en 2021.

Las Flores es un misterio a cielo abierto. Es un sitio cargado de un universo de especulaciones, denuncias concretas, mitos y muchas dudas que hasta ahora la JEP quiere resolver. De hecho, la justicia transicional en su auto de abril de 2023 reconoció que desconoce la situación jurídico catastral del lugar, así como datos certeros de propiedad, posesión y tenencia de la tierra. El alto tribunal continúa verificando la existencia y ubicación de ‘Las Flores’, propiedad que sería del exgobernador de Sucre Salvador Arana.

El relato de las víctimas

Susana asegura que en octubre de 2002 su familia estaba atravesando por una situación financiera muy compleja. “Los mayores teníamos más de un trabajo para encontrar el sustento y los jóvenes ayudaban como podían. Mi hijo y sus primos salían a las veredas de Sincelejo a vender y transportar en un camión familiar productos que tenían campesinos y que no podían sacar a otros lugares del departamento. Pasaban todo el día como labriegos y le encontraron el gusto a esas actividades”, narró la mujer a Colombia+20.

Por esos años, como documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, el bloque paramilitar Héroes de los Montes de María merodeaban y operaban en el sur de Sucre hacia el suroccidente para entrar en las costas de Córdoba; de una forma muy similar a como lo hacían en los municipios sucreños de Montes de María.

La persecución contra los que ellos calificaban arbitrariamente como insurgentes o guerrilleros no daba tregua y debían entregar resultados. Bajo ese contexto, Susana está segura que su hijo fue secuestrado, desaparecido y asesinado.

“Llevaba menos de un mes trabajando y me lo cuidaba un ahijado que fue el que hizo que cruzaran contacto con los campesinos. Por ese entonces mi hijo tenía 19 años y no entendía muchas cosas. Casi para el día de las brujas (31 de octubre) mi ahijado me dijo que se me habían llevado a mi niño unos señores que casi que a la fuerza querían que les hicieran unas encomiendas en Sampués. No se fueron en el camión sino en carros de ellos”, continuó con el relato.

Ese día la vida les cambió para siempre, pues no volvieron a ver al hijo de Susana ni a dos acompañantes más que estaban con él. Según la madre buscadora, el primer rastro que tuvieron sobre los posibles responsables de llevarse a su ser querido eran una serie de panfletos y vallas “antiguerrilla” que ponían entre Sampués y Sincelejo personas que trabajaban al servicio de la finca Las Flores y a quienes años después Salvador Arana negó conocer en audiencias con justicia ordinaria.

“Daba terror el nombre del señor Arana por ese entonces porque a pesar de estar en boca de muchas especulaciones, desde ese entonces ya se hablaba de que él pudo estar metido en el asesinato de Eudaldo Díaz (10 de abril de 2003). Mi hijo no era ningún guerrillero y si le hicieron algo fue en su buena fe. Los años me han dado razones para dudar y tantas mentiras del señor Salvador Arana Sus estarán al caer. En esa propiedad maldita tiene muertos enterrados como animales. Allí está mi hijo y más gente. Quiero creerlo como madre… mi corazón dice que está allí”, precisó Susana.

El exgobernador Salvador Arana sería una ficha clave del entramado criminal

El 23 de abril de 2023, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un auto en el que requirió información sobre posibles planes de exhumación de personas no identificadas que pudiesen estar en fosas comunes dentro de la finca Las Flores, propiedad del exgobernador de Sucre y exembajador Salvador Arana Sus.

Los interrogantes dirigidos al Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de la Fiscalía, al Instituto Nacional de Medicina Legal, a la Gobernación de Sucre a la Alcaldía de Sampués y a la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) respondían a un llamado incesante de colectivos de víctimas a lo largo del departamento de Sucre que por años han insistido que en ese lugar hay cuerpos de personas a quienes los paramilitares desaparecieron en la guerra desde la década de 1990.

De hecho, tantas dudas le dieron paso a Salvador Arana para que dijera en versiones voluntarias de 2019 y 2021 que adjudicarle un titular de propiedad a ese lugar era confuso pues en el momento de adquirirla fue comprada a nombre de Said Isaac Tatis, cuñado de Arana.

Lo que ató los cabos fue la intervención de la familia Díaz Salgado, familiares del asesinado exalcalde de EL Roble, Eudaldo Díaz, secuestrado en Las Flores y asesinado por los paramilitares por orden de Arana. Esto dentro de uno de los casos más renombrados que tiene la JEP en el departamento de Sucre y en Montes de María. Y también resbaladizos en justicia ordinaria por las mentiras y omisiones que Arana Sus dijo en su momento ante distintos tribunales.

En las últimas semanas quedó confirmado que al menos por parte de la justicia transicional y colectivos de víctimas en Sampués y Sincelejo habrá un esfuerzo para buscar verdades al interior de Las Flores. Es un hecho que la JEP tiene todo listo para autorizar búsquedas con interés forense allí, a pesar de que desde la Fiscalía y la UBPD hayan dicho en los últimos tres años que no tienen rastro de personas dadas por desaparecidas en ese lugar.

“La información requiere ser profundizada, a fin de determinar no solo la existencia y ubicación del predio Las Flores, sino el hecho de que en el lugar pueda haber cuerpos inhumados de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado”, informó la JEP en un comunicado emitido el 21 de julio de 2023.

Hay personas víctimas de Arana y del accionar paramilitar en Sampués que creen firmemente en que Las Flores pueden arrojar respuestas que nunca han tenido por sus familiares desaparecidos. Entre el Colectivo Mujeres Tejedoras de Memoria y otras organizaciones han llevado luchas e información hasta las salas de la JEP para dar señales de que no se rinden y que cuentan con esperanza y argumentos de que sus seres amados están en ese lugar que, a pesar de su reconocimiento como bastión paramilitar y casa de secuestros y torturas masivas, ha sido inexplorado e incluso ignorado por las autoridades.

Susana aseguró que en las salas de la JEP conocerán en breve sus relatos y el de otras víctimas del paramilitarismo en Sucre, para testimoniar lo que sepa frente al posible paradero de sus seres queridos y para encontrar una verdad que les ha sido esquiva por años.

*Cambio en el nombre por petición de la fuente