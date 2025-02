Tensión entre la JEP y la UBPD por manejo de información de víctimas en La Escombrera

En La Escombrera, donde fueron encontradas estas dos víctimas, los equipos forenses de la JEP y la UBPD continúan con las labores de prospección entre una montaña de escombros acumulados durante más de 20 años. Foto: Valentina Arango Correa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una tensión entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se viene gestando desde hace unas semanas y ha ido escalando en los últimos días.

La razón, según varias fuentes consultadas por Colombia+20, es el tratamiento ante la opinión pública que se le ha dado a los hallazgos de restos óseos que se han hecho en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín.

Varias fuentes enteradas, le dijeron a este diario que la UBPD ha hecho reclamos a la JEP por distintos motivos, entre ellos, llevar prensa al sitio sin la debida preparación de protocolos.

Ese mismo hecho también fue reclamado por organizaciones: “El día de la rueda de prensa en La Escombrera, los periodistas estaban ubicados casi a un metro de donde estaban algunos restos óseos”, dijo una persona cercana a ese proceso.

El otro tema ha sido la presunta falta de preparación para las familias de las víctimas, pero quizás el más difícil es la identificación de los cuerpos encontrados. Hasta ahora se han encontrado los restos óseos de cuatro personas y se han identificado a dos de ellos.

La denuncia con más eco se dio este viernes por parte de la abogada María Victoria Fallon, quien lleva casos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera y hace parte del Grupo interdisciplinario de Derechos Humanos. En su cuenta de X (antes Twitter) publicó que era la JEP y la Unidad la que había incumplido varias peticiones a las víctimas:

“Hoy la JEP ha cruzado la línea de la ética pisando la ilegalidad, causando con su actuar una fractura en la confianza de las familias hacia la UBPD, que es realmente el mecanismo creado para la búsqueda humanitaria. Las familias de las personas desaparecidas encontradas en diciembre en la Escombrera pidieron EXPRESAMENTE a la JEP y a la UBPD que se guardara su identidad y la de su ser querido porque querían elaborar su duelo lejos de los medios de comunicación” dijo.

Y agregó: “La Unidad de Búsqueda les cumplió. La JEP haciendo caso omiso de esa solicitud, violando el derecho a la intimidad reconocido en el art. 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, publicó amplios detalles que permitirán en breve su identificación”.

Hoy la @JEP_Colombia ha cruzado la línea de la ética pisando la ilegalidad, causando con su actuar una fractura en la confianza de las familias hacia la @UBPDcolombia que es realmente el mecanismo creado para la búsqueda humanitaria. 1/7 — MaríaV FallonM/GIDH (@mariavfallon) January 31, 2025

Fallon se refería a las dos víctimas que fueron identificadas el pasado jueves y que fueron halladas en La Escombrera. La Jurisdicción Especial para la Paz emitió un comunicado confirmando la identidad de esas personas, cuyos restos óseos fueron encontrados tras las excavaciones que se reanudaron el año pasado en el marco de las medidas cautelares dictadas por ese tribunal especial.

Si bien no mencionaron sus nombres, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sí entregó detalles puntuales sobre la identificación de ambas personas como edad, género y los hechos alrededor de la desaparición.

Esto, a pesar de que en el mismo comunicado, el tribunal hacía referencia a la petición de las familias. “La JEP, por respeto a la solicitud expresa de las familias, con el objetivo de acompañarlas en su doloroso proceso de duelo, por motivos de seguridad de los afectados y reserva sumarial de la investigación criminal, no divulgará los nombres de las víctimas identificadas. Con todo, y por razones de transparencia, la JEP le asegura a la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional, que todas sus afirmaciones se sustentan en fuentes y documentos oficiales”, dice el documento.

“¿Qué necesidad hay de sacar un comunicado describiendo quiénes eran las dos personas? Eso prácticamente facilita la identificación. Me parece que eso es un irrespeto al derecho a la privacidad de la familia”, le dijo la abogada Fallon a Colombia+20.

El mismo magistrado, Gustavo Salazar, quien ha trabajado con la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal la intervención en el lugar, le dijo este sábado a EL TIEMPO que las familias habían insistido en el anonimato.

“El comunicado lo expedimos de manera autónoma. Me reuní directamente con las familias, les informamos que íbamos a dar alguna información, y en ese momento ellos insistieron en que querían el anonimato. Sin embargo, no hubo ninguna falencia en cuanto a la información que íbamos a proporcionar. Yo, de manera explícita, les dije qué íbamos a decir. Si esto genera molestias, se hará el ajuste necesario. Para eso existen las mesas técnicas y las mesas biológicas, en las cuales seguramente se expondrán las inquietudes y molestias, y adoptaremos los mejores protocolos posibles. No se dio el nombre de las personas, solo los datos; redujimos la cantidad de información, ya que contamos con mucha más tanto de los eventos como de las personas. Pero si parece haber molestias, las examinaremos con cuidado”, dijo en esa entrevista.

Al ser consultada, la UBPD envió este pronunciamiento a Colombia+20, en el que se evidencia que se aleja de la forma de proceder de la JEP.

“La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha manejado toda la reserva confidencial y protección de la información sobre la identidad de las víctimas que amerita este caso, al igual que el resto de acciones que se adelantan en el país, en concordancia con nuestro mandato humanitario y extrajudicial. Continuaremos en esta misma línea, prevaleciendo los derechos de las familias, organizaciones y personas buscadoras”, dice el texto.

Le puede interesar: Lo que debe saber de la crisis humanitaria en el Catatumbo

La denuncia de Fallon es solo una de las muestras de la tensión que hay entre ambas instituciones desde hace varias semanas. Fuentes cercanas han hecho notar que los últimos dos comunicados sobre el caso de La Escombrera no han sido firmados en conjunto entre la JEP y la UBPD. El último con los sellos de ambas entidades fue el 10 de enero.

Este diario pudo constatar que los últimos documentos no llevan el sello de la Unidad de Búsqueda y únicamente han salido bajo el título de la JEP, al parecer, por el debate que existe sobre el manejo de información de los recientes hallazgos en ese lugar. Por ahora se está a la espera de un posible pronunciamiento por parte de la UBPD.

Para la abogada Fallon, esa ruptura de confianza trae implicaciones más profundas para la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera y otras fosas de la ciudad donde se presume que hay cuerpos de personas víctimas del conflicto.

“Es un interés que las familias acudan a la Unidad para que les hagan la prueba de ADN. Hay familias que no han querido porque no tienen confianza. En Colombia vivimos muchos años donde las fuerzas del Estado se conectaban con grupos paramilitares que cometieron las peores masacres y hay personas que siguen teniendo muchísima desconfianza. Dicen que no van a dar la información porque sienten que se ponen en riesgo. Entonces uno hace todo el esfuerzo para que la gente se acerque y después salen con una cosa como esta. Con esa información que dio la JEP se podrían encontrar fácilmente”, señaló la abogada, quien también explicó que algunas familias sí están de acuerdo con el manejo de información en medios de comunicación, pero el llamado es a la mesura por el dolor de las víctimas.

Lea también: Las implicaciones de muerte del ‘Mocho’, jefe de disidencia de Mordisco en Cauca

Consultado por este diario sobre los mensajes de Fallon, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo que todas las comunicaciones que han emitido han sido bajo estricto cuidado.

“Nosotros hemos sido extremadamente cuidadosos y respetuosos con el manejo de la información. Todos, absolutamente todo, se ha consultado con las familias. Hay un permanente diálogo con ellas, no solo por respeto, sino porque somos muy conscientes de los temas de seguridad que tienen y que nos preocupan. Por eso justamente nunca hemos revelado sus identidades y todo lo que se ha dicho en los comunicados de prensa se ha concertado con las familias”, explicó el magistrado, que además agregó que los comentarios de la abogada Fallon corresponden a “una opinión” y “está en su derecho de expresarla”.

Otras organizaciones sociales cercanas al proceso de búsqueda le explicaron a Colombia+20 que existe un “show mediático” alrededor del dolor de las mujeres buscadoras, por lo que piden enfáticamente que las comunicaciones desde la UBPD y la JEP sean cuidadosas, y que más allá de entregar una noticia, que es necesaria, se piense que detrás hay mucho dolor.

“La sociedad tiene todo el derecho a saber que efectivamente en La Escombrera se están encontrando restos, que se encontraron y que se identificaron, pero ¿qué necesidad tiene la sociedad de saber si la persona se llama María, o Juana, si hacía una cosa o si hacía la otra? ¿Por qué no pueden dejar a las familias tranquilas? Han sufrido muchos años ¿Por qué ahora tienen que someterlas al tema de la presión mediática?”, señaló Fallon.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.