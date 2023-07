Qué dicen víctimas de paramilitares de nombramiento de Mancuso como gestor de paz

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pagó una pena de más de 15 años por narcotráfico. Foto: Archivo - Archivo El Espectador

Un ambiente de sinsabor en unos sectores y expectativa en otros ha dejado el anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.

Colombia +20 habló con organizaciones y voceros de víctimas de diferentes partes del país y, aunque se presentan matices entre las posturas, la exigencia de verdad y aportes reales han sido el centro de sus reacciones.

“Si Mancuso no aporta a la verdad, si lo que dice no ayuda a encontrar a los desaparecidos, no aceptamos esta designación del presidente”, señaló Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

En una carta conocida este lunes 24 de julio, enviada por el exjefe paramilitar desde la cárcel de Estados Unidos donde está recluido, expresó su compromiso con las demandas históricas de las víctimas.

“Mi tarea no solo tiene que ver con la verdad y la reparación, sino también con la no repetición, por ese motivo estoy seguro de que mi experiencia puede contribuir, en este momento histórico, a la pacificación de la Colombia profunda que nunca ha logrado salir completamente de la confrontación armada y a desactivar los nuevos órdenes sociales que creamos”, manifestó Mancuso.

Oscar Armando Moreno, víctima del conflicto armado e integrante de la Mesa Nacional de Víctimas habló con Colombia +20 sobre su desacuerdo con esta decisión. “En nada beneficia a las víctimas este nombramiento porque no ha dicho toda la verdad, la dice a medias para que le den beneficios. Necesitamos verdad para comenzar a creer en el cambio de pensamiento”.

Algunos defensores de derechos humanos, que prefieren omitir su nombre ante lo complejo del tema, se inclinan a pensar que puede llegar a ser una buena idea por la influencia que puede tener entre los miembros de organizaciones ilegales para desescalar el conflicto.

Colectivos como las Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) señalan la controversia que genera el nombramiento de “gestor de paz” a una persona que ha causado tanto daño al país. Lo que esperan y se enmarca en el Acuerdo de Paz es el reconocimiento de responsabilidades, aportes a la verdad y entrega de información para encontrar a las personas dadas por desaparecidas a lo largo de la historia.

Familiares de desaparecidos en la frontera piden respuestas

Desde su sede en Cúcuta, la Fundación Progresar inició su “Primer encuentro de familiares víctimas de desaparición forzada transfronteriza” y desde allí, las cientos de familias afectadas por este hecho, enviaron un mensaje claro y contundente ante este nuevo pronunciamiento.

“Para que el señor Mancuso llegue a ser gestor de paz, tiene que entregarnos resultados a todos nosotros de nuestros familiares y de todos los casos de desaparecidos en zona de frontera colombovenezolana”, afirmó Carmen Cecilia Torres, a quien le desaparecieron a su único hijo hace 13 años en la zona.

Por el momento, no hay muchos detalles sobre cuál proceso de negociación acompañaría y el rol que tendría. Eso sí, la figura de gestor de paz no es nueva: se creó con la Ley 418 de 1997 y es para designar a personas que han pertenecido a grupos armados ilegales y que pueden prestar aportes en tareas que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con esas estructuras.

Avanzar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en zona de frontera con Venezuela ha generado una movilización del tema, luego de la petición de Mancuso a la JEP de proteger hornos crematorios en Norte de Santander. Esto estuvo acompañado de un evento de perdón virtual, donde Mancuso reconoció el uso de estos hornos en el corregimiento de Juan Frío en Norte de Santander, para desaparecer víctimas. En el mismo se comprometió a apoyar personalmente la búsqueda de desaparecidos en la frontera con Venezuela.

Estos compromisos de Mancuso son los que las víctimas reclaman que sean cumplidos con este nombramiento y al gobierno Petro para que las víctimas sean incluidas en el proceso. La Fundación Progresar estima que hay cerca de 400 personas desaparecidas en terreno binacional y aunque es un subregistro, exigen mayor participación de los familiares en el proceso de búsqueda y verdad.

Otros colectivos de víctimas consultados por Colombia +20 comunicaron la dificultad de encontrar un consenso frente a las reacciones que genera este nombramiento. Aún queda mucha expectativa sobre las tareas puntuales, el proceso de negociación que entrará a apoyar y los avances reales de verdad e información para reparar a las víctimas del conflicto.