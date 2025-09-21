“Ni 8 ni 50 años son suficientes. Es irreparable”: Rodrigo Londoño sobre secuestros de FARC

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, estuvo en la extinta guerrilla de las FARC durante 40 años. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Casi nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó la primera sentencia contra el antiguo Secretariado de las FARC por más de 21.900 secuestros, marcando un hito histórico en la justicia transicional en Colombia.

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y el último comandante de la guerrilla, habló en entrevista con Colombia+20 sobre lo que significan estas decisiones judiciales, su responsabilidad frente a las víctimas y los retos que enfrenta para cumplir las sanciones mientras se busca avanzar hacia la reconciliación nacional.

Las sanciones podrían ser una de las consecuencias más concretas del Acuerdo de Paz y una de las cosas que más pedían las víctimas. ¿Qué sintió y cómo recibió la sentencia?

En lo personal, la recibí con sentimientos encontrados. La satisfacción de que por fin haya salido la sentencia, que es un elemento clave y la columna vertebral del Acuerdo de Paz. Pero también con cierta frustración por tan tarde, ¿no? Es mucho tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia. Al fin y al cabo lo que se hizo con la JEP es algo inédito, algo que construimos junto con el gobierno colombiano en la mesa de negociación en La Habana, y todos estábamos en la expectativa de que sí hayamos acertado porque sobre esto no hay ningún ejemplo en el mundo, en los acuerdos de paz no hay ninguna cartilla. Todos, tanto víctimas como nosotros los responsables, nos preguntamos si se habrá acertado, si va a contribuir esto de verdad a ese elemento que es tan importante para garantizar la paz de Colombia, que es la reconciliación, después de un conflicto tan largo y que dejó tanto dolor, que dejó tantas víctimas de lado y lado.

¿Y se responde esa pregunta? ¿Cree que sí va a contribuir?

Estamos ahora en la ejecución de la pena, en plasmar en la práctica el espíritu que nos animó, el espíritu que siempre estuvo presente en el acuerdo, que es el de buscar la reconciliación a partir de reparar el daño que se produjo fruto del conflicto.

¿Qué le respondería a ese sector de víctimas que no están satisfechas con las sanciones y dicen y que esos ocho años que les impuso la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) no configuran realmente una reparación para ellas?

Yo lo entiendo perfectamente, y mis respetos por todas las víctimas. Con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y de Reparación, en el cual está enmarcada la JEP, cambiamos un paradigma de cómo se aplica justicia, que no es llevar a la cárcel, sino cómo se restaura el daño que se hace a partir de buscar la reconciliación y la verdad. Yo respeto todas las opiniones. Lo que sí hago es un llamado a que no busquemos inculcar odio. El dolor no se va, las heridas van a estar siempre presentes, pero creo que tenemos que pasar la página y comenzar a interactuar para construir una Colombia en medio de la adversidad, que nos garantice justicia social y paz.

Si usted se alejara de lo que decía el Acuerdo de Paz, ¿cree que ocho años de sanción son suficientes para reparar el daño del secuestro?

Esos ochos años se complementaron con las audiencias y con los encuentros que hemos tenido con las víctimas. A veces uno no encuentra palabras para explicarlo ni para justificarlo. Nada lo justifica. Es relativo. Yo les digo, ¿habría reparado más ocho años de cárcel? Si hubiéramos aceptado la propuesta de Justicia y Paz, hoy estaríamos libres de toda culpa. Pero bueno, ni 8, ni 10, ni 50 años son suficientes. Es irreparable.

¿Cómo se imagina usted cumpliendo sus sanciones?

Primero, vuelvo y repito, nos toca estudiar con detalle cómo va a ser, pero siento frustración porque hemos dicho muchas veces que se nos está acabando la vida y sería muy triste morir sin haber podido cumplir en buena parte la sanción en función de reparar el daño. Las heridas estarán siempre, pero si podemos trabajar con las víctimas por la reconciliación, haremos realidad ese sueño de una Colombia diversa y en paz.

Durante estos años hubo audiencias donde las víctimas tuvieron la oportunidad de objetar, complementar o rechazar su testimonio. ¿Qué cree que faltó para que haya esa sensación de que no hubo verdad plena?

Habría que ver cada caso particular, pero en general esa fue una decisión política que tomamos: reconstruir la verdad. El último secretariado asumió la responsabilidad de todo lo que pasó. Convencimos a más de 13.000 hombres de contribuir a esa reconstrucción. En muchas audiencias nos encontramos con que quienes protagonizaron hechos no están con vida, y eso dificulta la reconstrucción. Pero nuestra decisión política fue y sigue siendo reconstruir esa verdad.

Del caso 01 del secuestro, después de la audiencia que fue dura, un grupo de víctimas nos invitaron a reunirnos, a conversar, y nos plantearon trabajar juntos por la reconciliación. De ahí nació la fundación Revipaz, que es una experiencia muy hermosa, aunque no ha tenido el apoyo necesario. Esperamos ahora darle más oxígeno a esa experiencia.

Juanita Gobertus, quien es la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch y quien estuvo también como parte del equipo técnico negociador del expresidente Juan Manuel Santos, dijo que el tema de la restricción efectiva de la movilidad -un tema del que hay dudas tras la lectura de la sentencia- debe darse o podría denunciarse ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué responde a ello?

Estamos tranquilos. Este es un proceso que se trabajó, que yo creo que es bueno, así uno se demora un poco más de contextualizarlo. Hubo varios años de discusiones y escenarios para el tema de justicia, pero se creó una subcomisión y en tres meses intensos de mucha consulta, con las víctimas, con muchos sectores, y con el acompañamiento de la Corte Penal Internacional se dio la propuesta de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que incluía la JEP. Una jurisdicción especial, una justicia no punitiva, sino una justicia restaurativa. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que esto se construyó con la opinión teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario. Todos estos elementos de la justicia internacional, todo lo que se ha construido en ese sentido, y entonces esto se elaboró, se construyó a partir de esos parámetros.

No ha respondido la pregunta. ¿Usted cree que la duda que hay sobre la restricción efectiva de la movilidad de quienes fueron encontrados culpables podría ser un elemento para que se diga no se cumplió una parte del acuerdo y llegar a la Corte Penal Internacional?

Estamos esperando la que nos llegue oficialmente la sentencia, conocerla toda en su integridad, son 600 y pico páginas. Debemos trabajar con el equipo jurídico de defensa cada una de las partes. ¿Y a la luz de qué? A luz de lo que está en el Acuerdo de Paz. Ese es la base y el punto de referencia para estudiarlo. Si vemos algo que va en contra del acuerdo, pues fijamos posición, pero lo que sí quedó claro en el Acuerdo de Paz es que no hay cárcel.

Dentro de la aceptación que ustedes hicieron del secuestro decían que no hubo esclavitud, y eso es algo que quedó pendiente o que por lo menos no ha resuelto la JEP. ¿Se ha hablado de esto?

Los siete comparecientes del último secretariado de las extintas FARC reconocemos la existencia de la política de secuestros y el inmenso dolor que esta práctica causó a miles de personas y a sus familias. Somos conscientes de se derivaron hechos de extrema gravedad que nunca debieron ocurrir y que, a juicio de la JEP, se configuraron como esclavitud. No hemos aceptado dicha calificación jurídica; en nuestro caso sí reconocemos otros crímenes no menos graves, e incluso más graves, como tratos crueles.

El dolor no se va, las heridas van a estar siempre presentes, pero creo que tenemos que pasar la página y comenzar a interactuar para construir una Colombia en medio de la adversidad. Rodrigo Londoño, excomandante de las antiguas FARC

La JEP dijo que usted ordenó, mantuvo y, de alguna manera, justificó esos secuestros porque eran parte de la financiación de las antiguas FARC. Usted, ¿cómo va a cumplir esta sentencia?

Voy a cumplir la sentencia con un sentimiento de vergüenza por todo lo que pasó. Esto fue una política que creíamos que era acertada, y ahora que estamos en este escenario, escuchamos a las víctimas y vemos los efectos, sabemos que no.

En su momento, Jacobo Arenas lo planteó creo que cuando los acuerdos de la Uribe, que dijo el secuestro es algo antihumano y antipolítico, y lo suspendimos en esa época, pero vino la dinámica de la guerra y lo reactivamos como una fuente de financiación. Qué gran equivocación. Fue de las primeras cosas que me hice consciente en La Habana, cuando viajaba e interactuaba con gente que estuvo secuestrada. Incluso en una de mis primeras entrevistas me preguntaron si en caso de continuar la guerra habría secuestro y dije: esto no se puede volver a dar porque no podemos quitarle la libertad a una persona ni a su familia. Mis sentimientos son de mucho dolor, vergüenza, arrepentimiento y la decisión de reparar el daño en lo posible.

Su equipo de defensa ha tenido tensiones con la JEP, sobre todo por el tema de la resolución única de conclusiones. ¿Eso sigue firme aun cuando ya hay una primera sanción?

Sí, eso sigue, porque es parte del acuerdo. Hemos pedido explicaciones, y en otros casos, como el macrocaso 04 (Urabá), yo nunca estuve ahí, no participé, entonces no puedo aportar nada. Pero ya tenemos la sanción, los ocho años. El acuerdo dice que son ocho años, no se puede agregar más. Seguimos ese debate con la JEP, siempre buscando salidas dialogadas.

¿La sanción que se dio el lunes sería entonces para ustedes esa resolución única de conclusiones?

No hemos intercambiado aún sobre ese tema, hay decisiones pendientes de la Corte Constitucional. Lo más importante es que está la sanción, y si hay recursos y condiciones para cumplirla, sentiremos satisfacción de haber puesto en práctica lo acordado. El mundo nos está mirando, y en escenarios internacionales me he dado cuenta de la admiración por lo que logramos en equilibrar paz y justicia.

Le insisto en lo de la resolución única. ¿Para ustedes está es la única resolución que debería darse? ¿Hay espacio para concertar, dialogar ese tema con la JEP?

Es que en el acuerdo lo dice.

Claro, pero la lectura de la JEP siempre fue muy distinta a las de ustedes, por eso le pregunto si hay una ventana todavía de diálogo para que eso se pueda “concertar”.

Sí, yo creo que podemos encontrar espacios para seguir ese diálogo.

Algunos dicen que estas sanciones pueden ser de papel porque el Gobierno no ha apropiado recursos ni hay coordinación institucional. ¿Ustedes cómo lo ven?

Comparto esa inquietud. Somos aliados en exigirle al Estado colombiano que garantice las condiciones para cumplir las sanciones. El presidente Petro es un abanderado de la paz, y esperamos que lo entienda así. Hay que hacer hasta lo imposible en función de garantizar las condiciones para que nosotros logremos hacer realidad que fueron emitidas. También agradecemos y reconocemos el acompañamiento internacional, como el Consejo de Seguridad de la ONU que cada tres meses ha hecho seguimiento. Tenemos un mismo objetivo todos y que el Estado cumpla lo que tenga que cumplir.

¿Sí hay esos obstáculos de falta de recursos y de coordinación institucional?

Hay esa inquietud. Vamos a hablar con todas las instituciones para que no sea una frustración más.

¿Cómo cree que deja esta sanción al Acuerdo de Paz?

Yo veo que esto que pasó y que es histórico oxigena el acuerdo siempre y cuando hagamos buena pedagogía y evitemos campañas de distorsión como las del plebiscito. Yo invito a los medios de comunicación, a los colombianos, a construir la paz de Colombia. Sí, hagamos el debate, abramos los micrófonos a todo el mundo, a los que tienen opiniones distintas, pero centrémonos en algo fundamental: cómo garantizamos la paz. No podemos seguir incentivando el odio porque el odio lleva a la confrontación y fueron más de 50 años que nos mostraron que ese no es el camino. El camino es la reconciliación. Para las próximas elecciones será importante conocer qué opinan los candidatos sobre la implementación del Acuerdo de Paz. La violencia a quién le sirve, solo a quienes han vivido de ella.

Usted decía que el secuestro fue un gran error. ¿Qué mensaje les enviaría a otros grupos armados que siguen perpetrando este crimen?

El problema es a quiénes. Nosotros lo hicimos buscando un objetivo político, pero fue un crimen. Ahora muchos lo hacen como bandas criminales para enriquecerse. El mensaje entonces tiene que ser más humano: no tiene sentido quitarle la libertad a una persona para exigirle plata.

La sentencia recoge actos de perdón y reconocimiento. ¿Qué le dejaron todos esos encuentros con las víctimas?

La convicción de que no podemos abandonar este camino, por más duro que sea. Hay, ha habido momentos difíciles. Yo estuve 40 años. De 17 años ingresé a las FARC y de 57 firmé el Acuerdo de Paz. Hay veces en medio de historias tan dolorosas y crueles uno dice: yo no me metí a la guerrilla para eso. Perdí esos 40 años. Pero cuando uno se relaciona con las víctimas y trabaja en pro de la verdad, de reconstruir los hechos y cuando de la gran mayoría de víctimas recibe generosidad uno entiende que este es el camino. A pesar de los casi 500 firmantes asesinados y las dificultades económicas, hay que seguir.

Ahora decía que se arrepiente del secuestro. ¿De qué otras cosas se arrepiente de haber hecho en la guerra?

Ufff… esa es una pregunta... Primero, de no haber logrado la paz más a tiempo, de no haber aprovechado ciertas coyunturas. No haber trabajado para que este acuerdo hubiera sido mucho más pronto.

¿Qué mensaje les enviaría a las personas que fueron víctimas de secuestro o que tuvieron familiares que padecieron ese flagelo?

No es fácil hablar a un universo de víctimas muy grande. Yo ya aprendí que decir que siento su dolor es imposible. Jamás se equipara. Firmé el Acuerdo de Paz buscando otro sueño en el cual hemos puesto como centralidad la reparación del dolor de las víctimas, que no es fácil. Sin ustedes, sin la comprensión y la generosidad de ustedes, va a ser difícil reconciliarnos.

La JEP que ustedes se imaginaron en La Habana hace nueve años es la misma de la de ahora. ¿Cambió, se transformó, mejoró?

Es una institución de la cual nos sentimos orgullosos. Se construyó en la mesa de diálogos tras la propuesta de la subcomisión y no fue fácil de aceptar incluso por miembros de la delegación del Gobierno. Eso es algo que le reconozco al presidente Santos, que se la jugó, y gracias a eso logramos hacer realidad el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Como toda institución, ha tenido desaciertos.

Yo tengo inconformidad porque no es la JEP original en ciertas partes, ya que tras la derrota del plebiscito hubo que renegociar e incluir objeciones de los del “No”. Una de ellas era que el 10 % de los magistrados fueran extranjeros, lo cual daba confianza, pero se perdió. Aún así, con los magistrados hemos construido escenarios interesantes de discusión, de debate. Eso es un camino interesante por eso estoy seguro de que esto va a salir bien.

Si se pudiera resumir en una frase lo que significa la sanción de la JEP para el país, ¿cuál sería?

Reconciliación.

¿Y para su vida?

Satisfacción de contribuir a esa reconciliación.

