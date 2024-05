Centralizar esfuerzos para buscar a más de 100 mil desaparecidos en el país

Al anuncio oficial de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos asistió el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, la directora de la UBPD, Janeth Forero, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el director de la Fundación Hasta Encontrarlos, Pablo Cala y la directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, Janeth Bautista. EFE/Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) Foto: EFE/ Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) - Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

Yaneth Bautista lleva a un costado, justo al lado de su corazón, la fotografía de su hermana Erika a blanco y negro. A color, en la esquina inferior derecha, carga la foto de su esposo Cristóbal, ambos desaparecidos en 1987. Hace más de 30 años inició una larga búsqueda que dio como resultado el encuentro de los restos de su hermana, pero de su esposo todavía no sabe nada. Este jueves 2 de mayo, en el salón de la música de la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, Yaneth, quien además es directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, alzó su voz una vez más para pedir por los más de 100 mil desaparecidos en todo el territorio nacional. “Que nos los devuelvan vivos porque vivos se los llevaron”, dijo y el auditorio respondió en coro la misma consigna.

Su reclamo se dio ayer en ese lugar donde se realizó el l anuncio oficial de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SBN) que tiene como objetivo articular a todas las instituciones y organizaciones con responsabilidad en la búsqueda, de manera que solo exista una sola puerta para encontrar a sus seres queridos. Atentos, la escucharon el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Yaneth Forero, quienes se comprometieron con acciones para garantizar el funcionamiento del sistema.

Según registros de la UBPD, de las 99.235 personas desaparecidas registradas en bases de datos del Sistema Integral para la Paz, aún continúan desaparecidas en Colombia 90.088 personas.

Los lineamientos para poner en marcha este sistema -incluido por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo gracias al impulso de organizaciones de víctimas- quedaron fijados hace unos días en el decreto 0532 firmado por el Ministerio de Justicia, del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y Prosperidad Social. -.

“Esperamos que este Sistema sea una respuesta eficaz para encontrar a más de cien mil personas desaparecidas. Esta sería la decimotercera norma que se expide sobre búsqueda de desaparecidos. Ojalá sea la vencida”, señaló el ministro Osuna durante su intervención en el evento, al que asistieron también delegados del Gobierno, Procuraduría y representantes de organizaciones sociales.

Para lograr esa efectividad en la búsqueda de los desaparecidos, el SBN articula todos los esfuerzos de la UBPD, la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Víctimas, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior y de Justicia. Asimismo, el decreto emitido por el Gobierno plantea que, con el fin de agilizar la respuesta a las víctimas en cuanto a la verdad y la reparación, se tendrá acceso a bancos de perfiles genéticos de desaparecidos, haciendo parte del Comité Interinstitucional de Genética Forense y se accederá a laboratorios de antropología o genética en universidades o entidades privadas para agilizar el proceso de identificación de cadáveres.

A eso se le suma que, según el ministro de Justicia, la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro será también una garantía para encontrar una solución integral para las víctimas que llevan más de 40 años buscando a sus seres queridos. “Queremos que las víctimas puedan decir que el Estado, a pesar de que fue indolente, finalmente logró repararlos. Si no lo vamos logrando, les ruego que nos lo reclamen airadamente, como debe ser. Ahora tenemos una sola puerta y la respuesta tiene que ser encontrarlos”, señaló Osuna.

Por otro lado, el decreto señala que se hará mayor énfasis en las mujeres buscadoras y se tendrá un enfoque diferencial y de género en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En ese contexto, Yaneth Bautista explicó que actualmente el 95% de las personas buscadoras son mujeres y que la incorporación de la perspectiva de género es una deuda histórica.

“Es importante reconocer el saber acumulado de las mujeres en este camino y las rutas de búsqueda que hemos elaborado para encontrar a los desaparecidos”, dijo.

Además, hizo énfasis en que “por parte del Estado hace falta también el reconocimiento de que en esa lucha, las mujeres han sido objeto de múltiples formas de violencia como privaciones de la libertad, secuestro, desplazamiento forzado, violencia sexual y amenazas”.

Al compromiso estatal se sumó también la fiscal, Luz Adriana Camargo, quien durante su intervención dijo que el principal objetivo frente a la desaparición forzada es encontrar con vida a la víctima. Para ello, reconoció que se necesitan acciones urgentes e inmediatas. “Espero que estos cuatro años permitan consolidar una política seria y una respuesta seria para las familias. Ojalá a nivel de las mejores actividades investigativas para hallarlos vivos o muertos”, dijo Camargo.

Lo que viene con el Sistema Nacional de Búsqueda

Durante los próximos meses, el SNB tendrá la tarea de implementar una política pública de reparación integral a las víctimas. La creación de esa normativa, que tendrá que estar lista en máximo 1 año, se hará en conjunto con las organizaciones de víctimas y las familias. “Se va a hacer con la mayor participación posible de las organizaciones, las comunidades, los colectivos para que el diseño de la política ya tenga una función reparadora. Espero que en 1 año se ponga a funcionar la política nacional de búsqueda. No la vamos a diseñar en los escritorios de las instituciones, sino que la van a diseñar inicialmente las víctimas”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Para ello, se tendrán espacios territoriales para la participación en la construcción de esa política pública que responderá a la atención, prevención, búsqueda e identificación. “Esto significa un diseño metodológico y va a partir de un trabajo en territorio. Insistimos en que debe ser un trabajo en condiciones de total simetría”, concluyó la directora Forero.

La directora de la UBPD, Luz Yaneth Forero, explicó que con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda se va a lograr una conciliación de la capacidad técnica y de recursos para la búsqueda. Eso respondería a uno de los retos principales para encontrar a las víctimas de desaparición forzada: la saturación en Medicina Legal. Ese cuello de botella no ha permitido la identificación de más de 10.000 cuerpos. Ese es un reto que incluso resaltó el ministro Osuna: “Medicina Legal necesita robustez técnica para la identificación de cadáveres. No han tenido todos los recursos para identificar rápidamente”. Para superar ese obstáculo, las organizaciones de víctimas esperan la creación de un Conpes que garantice el flujo de recursos a entidades como Medicina Legal que tiene acumulados cuerpos sin identificación. Para las víctimas, sin recursos no tiene sentido recibir más cuerpos.

Por su parte, Pablo Cala, director de la fundación Hasta Encontrarlos, explicó a Colombia+20 que otro de los puntos que tendrá que resolver el Sistema Nacional de Búsqueda será el acceso a la información y la participación de las familias víctimas. “Creemos que puede ser la norma madre, pero tenemos muchos cuellos de botella como la información, especialmente los archivos militares de los que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Si los militares desaparecieron personas, entonces deben decir donde están. Tenemos también el tema de participación y un elemento crucial y es que no hay resultados”, señaló Cala.

Si bien la creación de un solo sistema de búsqueda que articule el resto de entidades tiene como fin evitar la burocracia, para Yaneth Bautista es fundamental que se pueda superar la cantidad de procesos por los que debe pasar una víctima de desaparición forzada. “Actualmente, hay mucha confusión porque hay muchas puertas para tocar. Las desapariciones están invisibilizadas en el quehacer de la Fiscalía, los casos están dispersos”, dijo Bautista.