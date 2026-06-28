Amenazas de Clan del Golfo a periodista: Gobierno traslada caso a Mecanismo de Verificación

El Clan del Golfo es el grupo armado ilegal más poderoso del país. Foto: María Paula Garc

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La Consejería Comisionada de Paz del Gobierno de Gustavo Petro se pronunció sobre la difusión de un panfleto atribuido al Clan del Golfo –el grupo ilegal más grande del país que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– en el que se hacen señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín.

En el documento, el grupo armado aseguró que el comunicador “Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”.

Tras conocerse la denuncia, la Consejería informó a través de su cuenta de X que el caso fue remitido al Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación –conformado por la MAPP/OEA, representantes del Gobierno y del Clan del Golfo– para el registro y la verificación de la información.

Además, recordó que el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario hace parte de los compromisos establecidos en Doha, Catar, donde se han llevado los distintos ciclos de diálogo con ese grupo armado.

También pidió a los diferente organizmos de Gobierno que investiguen y atiendan este tipo de casos de forma eficaz.

“Expresamos nuestra total solidaridad con las personas amenazadas. Las libertades de expresión y prensa son esenciales para cualquier democracia”, añadió la Consejería.

La Defensoría del Pueblo también rechazó los señalamientos contra el periodista. La entidad afirmó que no le corresponde a ningún grupo armado pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar su labor o pretender establecer límites a su ejercicio, y advirtió que este tipo de mensajes tienen un carácter intimidatorio.

“Aunque el comunicado afirme que no constituye una amenaza y manifieste respetar la libertad de prensa, sus señalamientos producen un efecto objetivamente intimidatorio que incrementa el riesgo para la vida, la integridad y la libertad del periodista, y envían un mensaje de presión e intimidación a los medios de comunicación en general al pretender fijar parámetros de conducta desde la ilegalidad”, escribió la entidad y pidió a las autoridades adoptar medidas de protección y evaluar el nivel de riesgo de Valle David.

El caso ha encendido nuevas alertas sobre la seguridad de los periodistas en Antioquia. En mayo pasado fue asesinado Mateo Pérez por el Frente 36 de las disidencia de la disidencia de Calarcá, mientras realizaba labores periodísticas en Briceño.

El crimen conmocionó al país y reavivó las preocupaciones sobre las garantías para el ejercicio de la prensa en territorios con presencia de grupos armados, además de generar cuestionamientos sobre la continuidad de la mesa de negociación que el Gobierno mantiene con esa estructura.

¿Qué ha pasado con la mesa de negociación del Clan del Golfo?

Las amenazas contra el periodista se conocieron después de que el grupo armado le enviara un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para mantener abierto el proceso de diálogo que adelanta con el Gobierno y permitir que el proceso continúe durante la transición hacia la nueva administración.

En ese comunicado el Clan del Golfo también señaló que 400 de sus integrantes permanecen preagrupados a la espera de la orden de movilización para su ingreso a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) –un mecanismo diseñado para que inicien su tránsito a la vida civil–, que estaba previsto para este 25 de junio.

Según dio a conocer la delegación del Ejecutivo, la entrada de los mimebros del EGC a ese espacio fue aplazada porque aún no existen las garantías necesarias para poner la ZUT en marcha.

Este sábado, la estructura ilegal volvió a referirse al tema. A través de su cuenta de X, difundió videos en los que se ven los integrantes del EGC que estarían preagrupados.

“Nuestra voluntad de paz siempre fue genuina, pero el Gobierno Petro incumplió las condiciones para el ingreso a la ZUT y aplazó el proceso cuando ya había 400 hombres preagrupados”, escribió el grupo armado.

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