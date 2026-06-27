Alerta por intimidaciones del Clan del Golfo contra el periodista Norbey Valle en Antioquia

Imagen de referencia. El grupo armado ilegal publicó un panfleto en el que cuestionaba el trabajo del periodista.

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Gran rechazo y preocupación ha causado la difusión de un panfleto del Clan del Golfo en el que se hacen señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, quien es corresponsal de Caracol Radio en Medellín.

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En el panfleto, el grupo armado indica que “el periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”.

El hecho fue rechazado por la Defensoría del Pueblo, que en comunicado resaltó que no le corresponde a ningún grupo ilegal pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar su labor o pretender establecer límites a su labor.

La entidad resaltó que, aunque el documento señala que se respeta la libertad de prensa, los señalamientos cumplen fines intimidatorios, por lo que “instamos a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata las medidas de prevención y protección que correspondan, evaluar el nivel de riesgo del periodista y garantizar condiciones seguras para el ejercicio libre e independiente de la prensa en la región”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) indicó que “este tipo de acciones ponen en riesgo el libre ejercicio del periodismo, afectan la libertad de prensa y vulneran el derecho de los ciudadanos a recibir información libre e independiente”.

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De igual forma, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó el hecho como intimidatorio, toda vez que “este tipo de comunicados emitidos por grupos armados constituyen, en sí mismos, amenazas directas contra la prensa. Aunque el panfleto afirme que ‘no debe ser interpretada como una amenaza para este periodista’, esa salvedad no neutraliza el riesgo ni su efecto intimidatorio”.

Sumado a esto, explicaron que el panfleto surge por una publicación que hizo el periodista sobre la muerte de un integrante del Ejército, que corroboró la misma institución por los canales oficiales. “Este caso vuelve a evidenciar la desprotección que enfrenta el periodismo regional, especialmente de quienes informan sobre el conflicto y la operación de grupos armados ilegales”.

Según la Flip, entre 2022 y mayo de 2026, registramos 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, mientras que en lo que va corrido de este año se han reportado 36 agresiones contra la libertad de prensa en Antioquia, lo que incluye el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal.