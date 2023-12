“El ELN no hace secuestros, solo tiene prisioneros y retenidos”: Antonio García

El comandante del ELN, Antonio García, habla durante una reunión con voceros del gobierno colombiano en Caracas (Venezuela) en octubre de 2022. EFE/ Miguel Gutiérrez Foto: EFE - Miguel GutiÈrrez

Una declaración explosiva dio este miércoles Antonio García, comandante del ELN, quien dijo que esa guerrilla “no hace secuestros”, sino que “tiene prisioneros y retenidos”.

A través de su cuenta de X (antes Twitter(, García dijo que hay “diferentes acciones de privación de la libertad” y que los términos “prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos” son distintos.

En contexto: Tras cuatro días en México, arranca oficialmente quinto ciclo de diálogo con ELN

IMPORTANTE



El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos.



El ELN solo hace prisioneros y retenidos. — Antonio García (@AntonioGaELN) December 6, 2023

Su afirmación no pude llegar en un peor momento. La mesa de negociaciones entre el Gobierno y el ELN atraviesa una de sus peores crisis tras el secuestro de esa guerrilla durante 13 días de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz. De hecho, el quinto ciclo de negociaciones, que empezó de manera oficial el lunes pasado en México, se retrasó varias semanas porque el Gobierno le exigía a la guerrilla que ese tema fuera uno de los que se tocaran en esa fase. Aún no es claro si se ha puesto sobre la mesa.

De hecho, el martes, la delegación del ELN puso un confuso mensaje en X donde decía: “Ambas partes tenemos que poner esfuerzos para avanzar, para nosotros es importante el ciclo para evaluar problemas y ajustar. No podemos agregar cosas desconociendo lo que ya viene, es decir, continuar en los avances que ya tenemos”.

Le puede interesar: Jefe de ELN arremete contra Paz Total: criticó a Santos, Petro y disidencias de FARC

Mientras la delegación de Gobierno ha pedido que tanto ese tema como la financiación se toquen dentro de la mesa y se adelanten algunos puntos de la agenda, la delegación de la guerrilla ha insistido en que no se ha llegado a ese punto de diálogo. La crisis tiene también otros componentes porque el secuestro de Díaz supuso una clara violación del cese al fuego que ambas partes tienen desde el pasado 3 de agosto.

Aunque no hay una cifra oficial de secuestros perpetrados por esa guerrilla -dada la imposibilidad de verificar esos datos-, algunas entidades afirman que esa guerrilla tiene al menos a 30 personas secuestradas y no tiene voluntad de parar esa práctica. El mismo García dijo el pasado 10 de noviembre que no había un acuerdo para parar el secuestro y que el grupo armado “no aceptará imposiciones ni chantajes”.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, 50.770 fueron secuestradas a razón del conflicto armado entre 1990 y 2018. En el 40 % de los casos, la responsabilidad de esos plagios fue de la antigua guerrilla de las FARC, seguida de paramilitares (24%) y el ELN (19%), con 9.538 secuestros.