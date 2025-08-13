No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El podcast y la campaña contra la estigmatización que sigue cobrando vidas de ex-FARC

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización lanzó Mirémonos de cerca, una iniciativa que busca visibilizar cómo el rechazo a quienes firmaron el Acuerdo de Paz pone en riesgo sus vidas.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
13 de agosto de 2025 - 12:21 p. m.
Este 7 de marzo, excombatientes de las Farc provenientes de distintas regiones del país convocaron una peregrinación en Bogotá para rechazar los asesinatos y amenazas en su contra. A la fecha, son alrededor de 300 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Los manifestantes se concentraron en el Planetario Distrital y avanzaron hasta la Plaza de Bolívar.
Foto: Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado
Ocho años después de la firma del Acuerdo Final, la reincorporación de excombatientes de las FARC en Colombia sigue enfrentando un enemigo silencioso y letal: la estigmatización.

No se trata solo de prejuicios y señalamientos, sino de un clima hostil que, en muchos casos, ha terminado en violencia física. Desde 2016, más de 470 firmantes de paz han sido asesinados, de acuerdo con cifras oficiales, un saldo que evidencia que el tránsito a la vida civil está lejos de ser seguro.

Frente a este panorama, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó este martes Imaginarios, una serie de 21 capítulos en formato pódcast que, como parte de la campaña Mirémonos de cerca, busca poner en evidencia cómo el odio, la desinformación y los prejuicios siguen siendo obstáculos reales para la consolidación de la paz.

En Imaginarios, disponible desde este 12 de agosto en todas las plataformas de audio, se recogen testimonios de firmantes de paz, víctimas del conflicto armado y líderes sociales que narran experiencias de exclusión y hostigamiento.

Entre ellas, un universitario que oculta su pasado como combatiente para evitar represalias, un grupo de reincorporados que enfrenta el rechazo de terratenientes vecinos a sus proyectos productivos, bancos que se niegan a abrir cuentas y funcionarios que difunden información falsa sobre su pasado.

La ARN advierte que estos episodios no son anécdotas aisladas, sino parte de un patrón de discriminación que aumenta el riesgo de seguridad para las cerca de 11.200 personas que hoy permanecen en proceso de reincorporación. “Cuestionar los prejuicios es fundamental para que la reincorporación sea una pieza real de la no repetición”, señaló la entidad en el lanzamiento.

Como parte de la estrategia de sensibilización, la Universidad Javeriana de Bogotá acogió del 12 al 14 de agosto una instalación interactiva y sonora abierta al público, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Este miércoles 13, a las 4:00 p. m., se transmitirá en redes sociales una conversación entre la comunicadora Carol Ann Figueroa, del programa digital La Píldora, y la fotógrafa y firmante de paz Alexa Rochi.

Este jueves 14, a las 8:00 a. m., en el auditorio Novoa, se llevará a cabo un conversatorio con reincorporados, académicos y representantes de la ARN sobre las barreras que impone la estigmatización.

La campaña Mirémonos de cerca busca que la sociedad colombiana deje de ver a los firmantes de paz como una amenaza y los reconozca como ciudadanos que han cumplido con dejar las armas.

Para la ARN, garantizar su reincorporación no es solo una obligación estatal, sino un compromiso colectivo para proteger vidas y asegurar que el país no repita la historia de su conflicto armado.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derecho humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

