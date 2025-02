Secretaria de Paz de Buenaventura dice que Gobierno solo dialoga con Los Shottas

Carolina Guerrero, secretaria de Paz de Buenaventura. Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Esta semana debe conocerse si se extiende o no la tregua que desde hace más de un año existe entre Shottas y Espartanos, las dos principales bandas criminales de Buenaventura en el marco de diálogo de paz que llevan con el Gobierno de Gustavo Petro. La posible prórroga llega en un momento difícil para el puerto que ha visto incrementos en los índices de violencia.

De hecho, denuncias de la población han apuntado a que se han visto a hombres armados “patrullando” las calles del puerto. De acuerdo con cifras oficiales, en enero de este año hubo 14 homicidios en Buenaventura. Además, también se han denunciado hostigamientos a la población.

En entrevista con Colombia+20, Carolina Guerrero, secretaria de Paz de Buenaventura, hizo un balance del espacio de diálogo y señaló que el Gobierno solo está hablando con los delegados Los Shottas y no con los Espartanos porque al vocero de esta última banda se le activó la orden de captura. Además, afirma que ha faltado interlocución de los delegados del Gobierno con la Alcaldía de Buenaventura.

¿Cuál es la política de paz de esta alcaldía que ya cumple un año?

Tenemos varias estrategias. Empezamos con una agenda urbana para la paz que tiene dos componentes: el primero, es construir una política pública de Derechos Humanos Paz y No Violencia. El otro componente pretende hacer un mapeo de todo este acervo que tenemos en Buenaventura en materia de paz, todas las organizaciones que están construyendo paz desde cada uno de sus sectores, desde el sector educativo, deportivo, cultural para tenerlas identificadas y poder acompañar o replicar ejercicios en otras zonas de la ciudad. Un ejemplo es el Puente de los Nayeros que completó ya 10 años y es uno de los ejemplos más claros y más significativos en materia de no violencia, porque es un territorio que decide convertirse en un territorio de paz y expulsar a los violentos de su zona.

¿Cómo encuentran ustedes la situación del diálogo entre el Gobierno Nacional y las dos principales bandas urbanas?

En 2024 nos reunimos con el comisionado Otty Patiño y le dijimos que queríamos participar en ese ejercicio de construcción de paz. Él nos puso en contacto con el vocero del Gobierno que en ese entonces era Alejandro Ocampo y empezamos a articular acciones de construcción de paz. Lamentablemente hoy no tenemos la misma vinculación porque las conversaciones son muy limitadas, no hay una articulación real con la institucionalidad de Buenaventura que nos permita avanzar de manera articulada en la construcción de paz. Hoy no tenemos articulación real con la mesa socio jurídica.

¿Cómo desearía la Alcaldía de Buenaventura participar en ese espacio?

La paz territorial no se construye solamente con los voceros que mande el Gobierno Nacional ni con los voceros de los actores armados; la paz territorial necesita una institucionalidad de todos los niveles vinculada en el ejercicio de construcción de paz. Necesita una comunidad y unos liderazgos vinculados en ese ejercicio. Le pedimos al Gobierno mayor articulación por parte de la mesa sociojurídica pues todos somos institucionalidad, así estemos en diferentes niveles. Se hace necesario que los recursos de cooperación internacional que llegan como respuesta a ese espacio sociojurídico conversen con las actividades que se están haciendo desde la Alcaldía Distrital.

Nosotros tenemos un ejercicio que se llama Semillas de Paz en el que trabajamos directamente con niños de los barrios de Buenaventura, estamos trabajando con las juntas de acción comunal, en las instituciones educativas para fortalecer la cátedra de paz, entre otras acciones y se hace necesario que las apuestas desde el Gobierno Nacional puedan trabajar de manera articulada con las apuestas que tiene hoy la Administración Distrital.

¿Qué evaluación hacen del espacio de diálogo y sus avances?

En Buenaventura ha habido una disminución notable de la comisión de delitos; han bajado la extorsión, el hurto, el homicidio y eso es significativo para nosotros. Y eso se lo atribuimos a las treguas pactadas por los grupos armados, Shotas y Espartanos. Pero tenemos que reconocer que hoy esa mesa está sin vocero por parte de los Espartanos; entonces ¿qué sentido tiene ese espacio?

¿Por qué falta el vocero de los Espartanos?

Al parecer hay una orden de captura contra el vocero de ese grupo y eso hizo que esa persona se fuera a mediados de diciembre más o menos. Esas son las consecuencias de no tener un marco jurídico para estas personas. Eso es muy complejo.

¿Qué impacto ha tenido eso sobre la tregua?

La tregua está vigente hasta el 5 de febrero. Y, pues, sin voceros no se negocia. Eso toca preguntárselo al gobierno, ¿hacia dónde va la mesa si no hay uno de esos voceros? A mediados de enero asesinaron a un jefe de Los Pinos, miembro activo de la estructura los Shottas. La comunidad en general no sabe lo que pasa. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre esto. Los voceros del Gobierno Nacional se siguen reuniendo con los Shottas sin la presencia de los Espartanos.

¿Y los representantes de las bandas que están en la cárcel?

Podríamos decir que los voceros que están en la cárcel hacen de voceros, pero no es igual. Porque no pueden asistir a los espacios de diálogo. Así que esto debe servir para preguntarnos qué pasa con el marco jurídico para este y otros procesos similares.

Volviendo al tema de la articulación con el gobierno nacional y la cooperación internacional, ¿qué programas tiene la Alcaldía para ofrecerles a las comunidades?

Nosotros somos corresponsables, por ejemplo, del programa Jóvenes en Paz. Esa estrategia se ha podido articular con todas las acciones que hay desde el Gobierno Nacional en Buenaventura. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del espacio sociojurídico y de las acciones que se están realizando desde ahí. No queremos que nos digan usted cuánta plata tiene para nosotros administrarla, como ha pasado. Lo que queremos es sentarnos y decir qué estrategia tiene cada uno y articularnos para llevarlas a los barrios de Buenaventura y poder alcanzar esa paz que tanto anhelamos.

En el campo de acción que le toca a usted como Secretaría de paz, ¿Cómo observa y qué reporte puede dar de la situación de seguridad y humanitaria del puerto?

La tregua nos ha dado un parte de tranquilidad a la comunidad, a la Administración y nos da luces de que efectivamente estamos transformando Buenaventura y que estamos encaminados hacia esa paz que todos buscamos. Sin embargo, hay que fortalecer más la respuesta a los acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Hoy tenemos una inversión de la cooperación internacional, pero no tenemos una inversión desde el Gobierno en Buenaventura. En la última reunión sostenida con Otty Patiño le solicitamos implementar la maqueta urbana en Buenaventura y hoy no sabemos cómo han avanzado esas iniciativas, si hay recursos o no.

¿Qué información tiene sobre la maqueta?

En junio del año pasado logramos el retorno a sus comunidades de 323 familias que estaban en Buenaventura en situación de desplazamiento desde hace cerca de tres años. Sin embargo, estamos a la espera de esas acciones concretas que tenían que llegar a la comunidad, posterior al retorno, como la construcción de viviendas, la adecuación de acueductos, vías terciarias y demás, que requiere la comunidad para que su proceso de retorno y su vida en el territorio sea digna. Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla estas acciones. Hay denuncias de la comunidad porque inicialmente se tenían que construir viviendas para todas las personas retornadas, pero los líderes han informado que se está hablando de construir solamente 60 viviendas, lo que consideramos supremamente grave. Sabemos que se han modificado los presupuestos de la maqueta.

¿En cuánto se han recortado esos recursos?

Inicialmente hablamos de 240.000 millones para la maqueta del Bajo Calima y medio San Juan. Hoy el San Juan está borrado, no aparece en la maqueta, aparece solamente Bajo Calima. Digamos que eso nos ha generado tensiones aquí porque las comunidades del San Juan dicen que si no les solucionan y si no vuelven a aparecer se van a tomar las vías de Buenaventura. Por eso el llamado al Gobierno Nacional para que ordene el proceso de maquetas en el Bajo Calima, que haya claridades al respecto porque las comunidades le exigen es a la Alcaldía que es la cara más visible y más cercana al territorio, pero nosotros estamos casi en las mismas, sin información.

¿Qué tanto se ha podido aterrizar ese tema de la territorialización y las transformaciones territoriales?

Para que haya territorialización de la paz necesariamente tienen que estar las alcaldías incluidas en todos los procesos, lamentablemente con Buenaventura no pasa. La Alcaldía no está siendo convocada a algunos escenarios que consideramos son supremamente importantes para ese fin. Este ejercicio de territorialización de la paz debe pasar, no solamente por los ejercicios de mesa de construcción de paz con uno o dos grupos que están en el territorio, sino que necesariamente tiene que alcanzar los barrios, alcanzar, la comunidad encontrar todas estas expresiones, todas estas organizaciones que están construyendo paz en el territorio y que, de una u otra manera, nos ayudan en todo este ejercicio de construcción. En Buenaventura tenemos más de 100 organizaciones en los territorios construyendo paz desde cada uno de sus sectores. No hay una directriz clara desde el Gobierno Nacional que permita articular todas estas acciones y poder hablar así de territorialización de la Paz en Buenaventura. Se hace necesario que haya un líder que pueda sentarse y convocar a todos los sectores, incluyendo esos que han estado invisibilizados.

A pesar de las treguas, las comunidades en Buenaventura se quejan de que sigue la extorsión y algunas personas dicen que hay otros grupos que están por fuera de la mesa que son los responsables, ¿es así?

Yo no podría afirmar que las extorsiones las estén generando otras bandas delincuenciales, pero claramente en Buenaventura hay otros actores. No tenemos un mecanismo que nos permita monitorear estas acciones y poder decir quién las ejecuta. Como lo vieron hace un tiempo en algunos videos aquí otra banda, los Chiquillos, que opera específicamente en la Comuna 12. La comunidad los reconoce como un actor en el territorio. Tenemos otros actores en zona rural, el ELN, la estructura Jaime Martínez (del EMC facción de liderada por Iván Mordisco), y del Clan del Golfo que está intentando entrar a Buenaventura. Para alcanzar la Paz Total tenemos que sentarnos a conversar con todos los actores armados que hay en la ciudad.

Además, Buenaventura no es solamente la parte urbana, sino que hablamos de un territorio con más del 93% de ruralidad, con todas las afectaciones que tenemos en la urbanidad y en la ruralidad, pero aumentadas, entonces se hace necesario que haya mayor presencia del consejero comisionado. Otty Patiño estuvo el año pasado en un espacio muy cerrado, muy limitado, necesitamos que venga y puede acercarse a los territorios, conversar con la gente.

Se habla de acciones de intimidación a personas en zona rural de Buenaventura por parte de estructuras de EMC, de ELN y también de presencia de las AGC.

Así es. Y sigue llegando población desplazada. Nosotros tenemos aquí el corregimiento número 8 que es zona rural y está a cinco minutos por carretera, ahí ha habido reportes de presencia de la estructura Jaime Martínez en esa zona. Tenemos población desplazada que se le atribuye al EMC. Es necesario que las acciones sean más robustas.

