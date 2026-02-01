Bici y periodismo: Únase al recorrido sobre la historia del paramilitarismo en Casanare

Uno de los ejes del bicirecorrido será la historia de las Autodefensas Campesinas de Casanare, también conocidas como los “buitragüeños”. Foto: Juan Carlos Contreras Medina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 5 de febrero, en el marco del Día sin Carro en Bogotá, los medios independientes Rutas del Conflicto y VerdadAbierta.com realizarán el bicirecorrido Bici y Periodismo, una experiencia urbana que combina pedal, memoria y reportería para acercar al público a una de sus investigaciones más complejas: el paramilitarismo y la presencia de empresas petroleras en Casanare.

La actividad hace parte de la campaña “Juntos por la Memoria”, alojada en la plataforma Vaki, que busca recaudar fondos para sostener el archivo periodístico digital construido por ambos medios durante más de una década.

El recorrido partirá a las 6:00 p. m. desde la Universidad Pedagógica (calle 72) y se extenderá hasta las 7:30 p. m. A lo largo del trayecto, los participantes visitarán lugares clave de la ciudad que servirán como estaciones narrativas para explicar los vínculos entre actores armados, empresas y Estado, así como las consecuencias que esta violencia tuvo para miles de víctimas en los Llanos Orientales. El aporte para participar es de $25.000.

“Durante más de 15 años en Verdad Abierta y Rutas del Conflicto hemos investigado el conflicto armado en Colombia, reconstruyendo cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos y develando las alianzas entre actores armados, sectores legales y miembros de la fuerza pública”, explica Andrés García, director de VerdadAbierta.com.

Ese trabajo ha permitido consolidar un archivo periodístico digital abierto al público, compuesto por reportajes, investigaciones y materiales interactivos que documentan el despojo de tierras, los métodos de violencia y las estructuras que operaron en distintas regiones del país.

“Hoy tenemos una gran base de datos a la que cualquiera puede acceder sin costo y sin restricciones. Pero en un contexto en el que hacer periodismo independiente es cada vez más difícil, necesitamos el apoyo de nuestros lectores. Por eso los invitamos a sumarse a la Vaki Juntos por la Memoria”, agrega García.

Uno de los ejes del bicirecorrido será la historia de las Autodefensas Campesinas de Casanare, también conocidas como los “buitragüeños”, un grupo paramilitar que operó durante décadas en la región y que protagonizó una guerra interna con el Bloque Centauros entre 2002 y 2004, dejando más de 2.000 víctimas en los Llanos Orientales. A este grupo se le atribuyen despojos masivos de tierras en municipios como Aguazul, Paz de Ariporo, Tauramena y Maní, y su paso por la justicia ha sido mínimo: solo un excombatiente ha rendido cuentas, lo que ha derivado en una única sentencia.

Para Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, todavía queda mucho por investigar: “Falta esclarecer un montón de vínculos de estos paramilitares con partidos políticos, dirigentes y empresas. Fue una zona atravesada por múltiples violencias: enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, disputas entre los mismos grupos armados y también graves victimizaciones por parte del Estado, en medio de una fuerte presencia petrolera”.

El periodista destaca que el bicirecorrido es también una apuesta por nuevas formas de narrar estas historias: “Seguimos buscando maneras distintas de contar lo que hemos investigado. Bogotá tiene lugares icónicos que nos permiten acercar a la gente a los personajes y a los procesos que hemos documentado. Por eso están todos invitados a sumarse en bicicleta”.

Además de ser una experiencia pedagógica y participativa, Bici y Periodismo es una invitación a respaldar el periodismo independiente y la memoria histórica del país. Los recursos recaudados a través de la Vaki contribuirán a mantener vivo el archivo de Rutas del Conflicto y VerdadAbierta.com, un repositorio clave para comprender las dinámicas del conflicto armado en Colombia.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.