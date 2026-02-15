Las dudas que han retrasado la entrega del cuerpo de Camilo Torres a la Universidad Nacional

El cura Camilo Torres estuvo solo cuatro meses en armas con el ELN, pues murió en su primer combate. Foto: ARCHIVO EL ESPECTADOR

Este 15 de febrero, cuando se cumplen 60 años de la muerte de Camilo Torres —cura, sociólogo y miembro de la guerrilla del ELN—, la Universidad Nacional esperaba recibir sus restos en la capilla Cristo Maestro como un acto simbólico. Sin embargo, una limitación señalada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) parece impedir esta posibilidad.

Según explicó la entidad este sábado, el equipo interdisciplinario continúa los análisis sobre las muestras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). “El proceso ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las nuestras oseas. Sin embargo, contamos con una muestra biológica que ofrece información orientadora”, indicó Ariel Emilio Cortés, director del INMLCF.

El cuerpo de Camilo Torres, sacerdote, sociólogo y miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), permaneció desaparecido desde el 15 de febrero de 1966, hace 60 años, cuando murió en Patio Cemento (Santander), durante su primera acción como combatiente. Solo hasta el pasado 23 de enero, el país conoció el hallazgo de unos restos que podrían corresponder al histórico líder de la teología de la liberación en Colombia.

Según reveló El País España, los restos fueron encontrados mucho antes, en el año 2022, en el panteón militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga. Aunque aparecieron cubiertos de formol, —lo que dificultó la extracción del ADN—, la identidad fue confirmada por tres laboratorios forenses, uno de ellos en Estados Unidos, dice ese diario.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la certeza de que se trata de Camilo Torres —contó El País España— no proviene únicamente del ADN cotejado con sus padres, sino también de las pruebas antropométricas (mediciones de huesos y rasgos del cuerpo) realizadas al cuerpo, que permitieron elaborar un perfil biológico que coincidía con la estatura, las proporciones y otras característcias específicas del sacerdote.

Aun con estas certezas, en Colombia le corresponde a Medicina Legal completar los estudios y autorizar la entrega de los restos.

¿Por qué los restos de Camilo Torres reposarían en la Universidad Nacional?

El pasado 1 de febrero, unas imágenes de la capilla confirmaron que en la Universidad Nacional se estaban realizando adecuaciones para recibir los restos del sacerdote que marcó la historia de la institución. Torres no solo fue profesor universitario, sino también cofundador de la Facultad de Sociología, antes de asumir un papel activo en la política social.

Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional, dijo a Colombia+20 que desde su fallecimiento, la comunidad académica ha mantenido la esperanza de que sus restos puedan descansar en la institución.

“Así lo atestigua la placa memorial ubicada hace 50 años en la capilla simboliza la disposición permanente de la Universidad para salvaguardar su memoria por su profunda vinculación con la vida universitaria en las dimensiones académica y pastoral. Esta intención se la hemos expresado al padre Javier Giraldo S.J., quien realizó la solicitud formal de activación del procedimiento de búsqueda, y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)”, dijo Jiménez.

Para la vicerrectora que la Universidad Nacional reciba los restos significaría “un reconocimiento a su contribución histórica y un gesto de valor simbólico. El padre Camilo Torres trabajó arduamente por la justicia social y una vida digna para todos los colombianos”.

