U. Nacional adelanta obras donde reposarían restos del cura guerrillero Camilo Torres

Imágenes de la capilla de la Universidad Nacional. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad Nacional está adelantando obras con miras a un lugar donde estarían los restos del cura guerrillero Camilo Torres, miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y representante de la llamada teología de la liberación.

Según las imágenes a las que accedió este diario y confirmaciones de miembros de la Universidad, se están haciendo estas adecuaciones en la capilla de este centro universitario en Bogotá.

Docentes le afirmaron a este diario que el hecho se ha dado con hermetismo dada la coyuntura que vive la Universidad que desde noviembre pasado tiene a un rector encargado -Andrés Felipe Mora- tras la decisión del Consejo de Estado de noviembre pasado de anular el nombramiento de Leopoldo Múnera debido a varias irregularidades dentro del Consejo Superior Universitario.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) afirmó en rueda de prensa el pasado 23 de enero que los avances técnicos científicos logrados por esa entidad “han permitido acercarse a la presunta localización del cuerpo del padre Camilo Torres Restrepo”.

Y agregó: “La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos dos años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y combinación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses“.

Fuentes cercanas le dijeron a este diario que la entrega se realizaría este domingo 15 de febrero.

¿Quién era Camilo Torres y por su historia se cruza con la del ELN?

Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929 y se destacó como sacerdote católico y sociólogo. Fue profesor universitario y cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia antes de asumir un papel activo en política social.

Influenciado por las tensiones de su época entre fe y justicia social, Torres dejó el sacerdocio en 1965 para unirse al ELN, grupo guerrillero inspirado en parte en la teología de la liberación y el marxismo.

Aunque Torres inspiró el movimiento que creó al ELN, solo hasta finales de 1965 llegó a las filas. Tras la toma 7 de enero de 1965, también conocida como la toma de Simacota, y considerada la primera incursión armada de esa guerrilla, Camilo Torres se unió oficialmente al grupo ilegal.

“La adhesión al movimiento guerrillero de sacerdotes como Camilo Torres le valió el apoyo en sectores de la población campesina”, se lee en el capítulo territorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

El anuncio público de que el cura Torres era parte de las filas del Eln se dio el 7 de enero de 1966, justo un año después de la toma de Simacota. “Camilo Torres, el sacerdote más popular, más polémico, más amado y temido del país, se había hecho guerrillero. La incorporación de Camilo Torres a aquella organización guerrillera recién nacida la marcó decisivamente hasta el día de hoy. Y fue una marca a fuego y sangre, a pesar de que el paso por la guerrilla del padre Camilo fue tan rápido como la carrerita del venado en la montaña”, dice Vigil en su libro.

Apenas un mes después, el 15 de febrero de ese año, tropas de la Quinta Brigada dieron muerte al cura guerrillero durante su primer combate en el corregimiento de Patio Cemento en El Carmen, entonces parte de San Vicente de Chucurí. Su muerte influyó en el paso a armas de varios sacerdotes y religiosos como Manuel ‘el cura’ Pérez o Domingo Laín, entre otros.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.