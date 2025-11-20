Canciller asegura que acuerdo con Clan del Golfo podría concretarse antes de que termine el Gobierno

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, en entrevista. Foto: Óscar Pérez

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, aseguró que es posible firmar un acuerdo con el Clan del Golfo –la mayor estructura armada del país con casi 9.000 integrantes– antes de que culmine el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Hay evidencias de que sí quieren (alcanzar un acuerdo); es muy posible que antes de que acabe el gobierno pueda haber una decisión y ese acuerdo con ellos para desactivar toda la actividad ilegal”, dijo la ministra en la Tribuna de EFE en la Casa de América.

El primer ciclo de diálogos del Gobierno Petro con el grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia concluyó el pasado 18 de septiembre en Doha, Catar. Entre los principales temas tratados destacaron la renuncia al uso de armas y la construcción de paz. Según el Gobierno colombiano, en el ámbito territorial se definieron cinco zonas para llevar a cabo una “etapa de construcción de confianza”.

En la entrevista con EFE, la canciller también aseguró que “seguramente este mes o al otro pueda hacerse una segunda ronda (en Catar) donde se fijen acuerdos muy concretos”. Villavicencio fue enfática en que el Gobierno Petro está enfocado ahora mismo en negociar con grupos que tengan voluntad de ello. “No se puede tener mesas indefinidas para hablar y no concretar nada”, añadió.

La ofensiva contra el Clan del Golfo, sin embargo, no ha cesado. En abril, por primera vez en este Gobierno, hubo un bombardeo contra esa estructura en Tierralta, Córdoba, y en mayo se registró otro en Riosucio, Chocó.

La presencia del Clan del Golfo sigue golpeando con fuerza al Chocó

Uno de los territorios que domina el Clan del Golfo es Chocó. Allí ejerce una gobernanza criminal sobre más de 20 ríos y sus afluentes, sagrados para la población.

Este 20 de noviembre, organizaciones sociales del territorio y el Cinep presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las denuncias de las comunidades del Atrato, que acusan al Estado de incumplir su deber de proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos étnicos frente al control armado del Clan del Golfo. La audiencia, realizada en Miami (Estados Unidos), será la única dedicada a Colombia en este periodo.

Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep, lo había advertido hace unas semanas a este diario: las comunidades están agotadas de la falta de atención del Estado colombiano frente a las alertas que se han emitido desde el territorio y frente a los llamados a participar en la mesa de diálogos que con el Clan del Golfo que el Gobierno Petro anunció el pasado 3 de septiembre desde Tierralta (Córdoba).

Durante la audiencia presentarán una serie de recomendaciones a la CIDH y al Estado Colombiano. “El mensaje que necesitamos que el Estado escuche es sencillo y urgente: las comunidades étnicas no pueden seguir enfrentando solas la violencia, el control territorial y el despojo”, dijo Guerrero a este diario.

