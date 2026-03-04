¿Arauca podría perder curul de paz si candidata Karen Manrique va a prisión por caso UNGRD?

Karen Manrique, representante para la curul de paz de Arauca. Foto: Óscar Pérez

En plena recta final, apenas a cinco días de las elecciones al Congreso, una decisión judicial podría impactar directamente una de las 16 curules de paz. La Corte Suprema de Justicia estudiará este miércoles si ordena o no la captura de los cinco congresistas investigados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellas, Karen Manrique, quien aspira a la reelección por la curul de paz de Arauca.

Si el alto tribunal ordena una medida de aseguramiento en su contra, no solo quedaría comprometida su candidatura, sino también la representación de esa circunscripción en el Congreso.

Manrique fue elegida en 2022 como representante a la Cámara por las curules de paz, los 16 escaños que quedaron pactados en el Acuerdo de Paz de 2016 y cuyo objetivo era dar representación en el Legislativo a las víctimas del conflicto.

La representante aparece en ese escándalo en el que la Fiscalía investiga la presunta desviación de recursos públicos mediante contratos inflados y la obtención de apoyos políticos en el Congreso.

Según uno de los principales investigados, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, la congresista habría sido mencionada como “emisaria” del Gobierno en la Cámara para pactar contratos por más de 92.000 millones de pesos a cambio de apoyos legislativos.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, también indicó que un contrato de más de 32.000 millones de pesos en Saravena (Arauca) habría sido direccionado para favorecer intereses ligados al entorno de la congresista, específicamente a su esposo.

Manrique ha negado cualquier participación irregular en el caso y, de hecho, decidió volver a presentarse por esa curul de paz en estas elecciones, que serán las últimas en las que estas circunscripciones temporales estarán en el Congreso.

En video: Guía rápida: qué son las curules de paz y dónde se votan en Colombia

En ese contexto, Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está próxima a decidir si llama a juicio y ordena medida de aseguramiento —incluida la captura— contra Manrique y los otros congresistas (Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Wadith Manzur -este último también es candidato en estos comicios-)

¿Qué ocurre si la Corte da el sí para llevar a Manrique a la cárcel?

De acuerdo con Diego Alejandro Rubiano, director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), el escenario más probable sería la aplicación de la figura de la silla vacía -que impide reemplazar a un congresista cuando pierde su investidura o es privado de la libertad por ciertos delitos graves- para su actual fuero de congresista.

Es decir, que de aquí al 20 de junio cuando se termina este Congreso, la curul quedaría desocupada y ella no podría volver a esa corporación.

Según Rubiano, si la Corte dicta una medida de aseguramiento privativa de la libertad, primero debe quedar ejecutoriada la decisión. Es decir, debe haber una notificación formal y la materialización de la captura. “A partir de ese momento se activa el régimen constitucional de responsabilidad política, previsto en el artículo 107 de la Constitución y normas concordantes, que regula la figura de la silla vacía”, explica.

Ahora, si resultara elegida nuevamente, el nuevo Congreso —que inicia el 20 de julio— tendría que volver a pronunciarse para el siguiente periodo constitucional y decidir si continúa esa silla vacía.

¿Puede salir del tarjetón?

El nombre de la candidata ya aparece en el tarjetón y no puede retirarse automáticamente porque ya está listo ese papel.

¿Qué pasaría con su candidatura y sus votos?

Según la MOE, hay dos vías posibles. La primera es una renuncia voluntaria. “Si renuncia a la candidatura, sus votos van a contar como votos nulos en el escrutinio y ahí ya depende del resultado de la circunscripción”, señaló Rubiano.

La segunda es una revocatoria de la inscripción.

El Consejo Nacional Electoral (Consejo Nacional Electoral) podría revocar la inscripción, pero no puede hacerlo de oficio, sino que lo hace si ella o alguien más presente ese recurso.

“Tiene que haber una solicitud, por ejemplo de un ciudadano que radique la revocatoria de inscripción”, explicó.

El problema es el tiempo. “Si la captura sale mañana, mañana mismo alguien debería radicar la revocatoria ante el CNE y que este ojalá la falle antes del domingo, o en todo caso antes de que acabe el escrutinio para que no sea tan traumático”, agregó Rubiano.

Si ninguna de estas dos vías prospera y la captura se concreta, el escenario más probable —según la MOE— es que la curul se pierda para el próximo periodo constitucional.

De ocurrir eso, quedaría sin representación Arauca, uno de los departamentos más azotados por el conflicto armado, donde hay una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC.

