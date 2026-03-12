John Fredy Núñez, de la curul de paz de Caquetá, también será investigado por caso UNGRD

Representante John Fredy Núñez, quien ocupa la curul de paz número 5 por el departamento de Caquetá. Foto: Cámara de Representantes

El caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue teniendo repercusiones para las curules de paz en el Congreso. A la investigación y captura de la representante de Arauca, Karen Manrique, que seguramente dejará al departamento con una silla vacía en el Legislativa, se podría unir una curul más de las que fueron destinadas para las víctimas del conflicto armado: la de Caquetá.

Según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, en la acusación hecha por el magistrado ponente Misael Rodríguez por el saqueo a esa entidad a cinco congresistas (Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur y Manrique) y un excongresista (Juan Diego Múñoz), se compulsaron copias contra John Fredy Núñez Ramos, de la circunscripción de Caquetá, y quien también estaba en la comisión económica de la Cámara, donde según los testimonios se habrían pactad contratos por por más de 92 mil millones de pesos, que la favorecerían a varios congresistas a cambio de apoyos para los proyectos de ley clave.

Personas cercanas a ese proceso afirman que la Corte pide investigar a Núñez porque habría indicios de que estaría involucrado en el escándalo y que habría acomodado u voto para aprobar reformas del Gobierno.

Núñez ya se pronunció y dijo que no había estado el 15 de diciembre de 2023, día de la aprobación de uno de los créditos del que el Gobierno necesitaba aprobación”.

“No tengo de nada que preocuparme, nunca he actuado como congresista en contra de la ley. El 15 de diciembre de 2023 no estuve en la aprobación del crédito y en ningún momento hice parte de las supuestas reuniones”, afirmó.

Sin embargo, según las fuentes, en el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y una de las testigos clave en este entramado de corrupción, afirmó que sí se había contemplado Núñez dentro de los congresistas para darles ofrecimientos y que él mismos le había expresado interés en el intercambio por algunos proyectos en su región.

La compulsa de copias busca esclarecer si Núñez sí o no participó en ese caso.

De encontrarse indicios de la responsabilidad de Núñez podría también aplicarse la silla vacía, tal como pasará no solo con Manrique, sino con el congresista Wadith Manzur.

Un hecho que agrava el tema es los tres -Manzur, Manrique y Núñez- fueron reelegidos en las elecciones del domingo. Manrique por la curul de paz de Arauca, Manzur en el Senado por el partido Conservador y Núñez por la cámara territorial de Caquetá en la coalición entre el Nuevo Liberalismo, ASI y la Alianza Verde.

