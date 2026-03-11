Karen Manrique se entregó en Arauca tras orden de la Corte Suprema por escándalo de la Ungrd

Se trata de la congresista por las curules de paz, quien es señalada de participar en el entramado de corrupción de la Ungrd. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche de este 11 de marzo de 2026, la congresista Karen Manrique, de las curules de paz, se entregó ante las autoridades en el municipio de Tame (Arauca). Esto, tras la orden de captura inmediata impartida esta misma tarde por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra. Así lo confirmó El Espectador por medio de la defensa de la congresista.

Manrique, quien fue reelecta en las votaciones del pasado 8 de marzo, es una de las personas señaladas de presuntamente estar involucradas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La alta corte también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador.

En contexto: Ordenan capturar a Wadith Manzur y Karen Manrique y llaman a juicio a cinco congresistas más

El alto tribunal decidió, además, llamarlos a ellos y a otros cuatro congresistas a juicio por el delito de cohecho impropio, por supuestamente aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso a cambio de proyectos de la entidad.

Los otros cuatro congresistas investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción son Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

Lea: Caso Ungrd: estos son los conjueces que definirán si envían a la cárcel a congresistas

Esta decisión se da tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que pidió enviar a prisión a los políticos al considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.

La ponencia del magistrado Rodríguez sostenía que la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de estos seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

Otros temas judiciales: Procuraduría indaga a exfuncionarios de la Ungrd por avalar título presuntamente irregular

Esos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos ya fueron imputados por este caso y están en privados de su libertad desde diciembre del año pasado a la espera de que la Fiscalía avance en la investigación y los llame a juicio.

Lea también: En firme demanda de la Procuraduría contra convenio con Portugal para producir pasaportes

De los seis investigados, dos fueron reelectos: los representantes a la Cámara Karen Manrique y Wadith Manzur (Partido Conservador). Ellos y los demás miembros de la CICP vinculados al caso se suman al grupo de congresistas o funcionarios públicos en la cárcel por este caso. Los primeros en caer fueron los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

Los casos de Manzur, Bitar, Peinado, Gallo, Manrique, y el excongresista Muñoz ahora pasan a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte. Solo queda esperar a que el expediente sea repartido y se conozca quién será el ponente que adelantará el juicio en contra de estos políticos. Todos ellos aseguran ser inocentes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.