Capturan a congresista Wadith Manzur por caso Ungrd tras orden de la Corte Suprema

Las autoridades ya hicieron efectiva la captura del Wadith Manzur por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). También Karen Manrique, congresista reelecta por las curules de paz, fue objeto de esa orden y, junto a otros cuatro congresistas, irá a juicio.

Redacción Judicial
12 de marzo de 2026 - 03:50 p. m.
Representantes Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curul de paz).
Foto: Archivo Particular
Ya se hizo efectiva la captura del congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador Colombiano, quien se entregó en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, en la mañana de este 12 de marzo. Esto, tras la orden de captura inmediata impartida en la tarde del pasado 11 de marzo por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra.

Manzur, quien fue reelecto en las votaciones del pasado 8 de marzo, es una de las personas señaladas de presuntamente estar involucradas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La alta corte también ordenó la captura de la congresista Karen Manrique, de las curules de paz.

La congresista, quien se entregó a las autoridades en la noche del pasado 11 de marzo en Tame (Arauca), tras la orden de la Corte Suprema, fue devuelta a su vivienda porque, al parecer, todavía no existía una orden de captura en su contra, pese a la decisión del alto tribunal.

Tras la orden de captura impartida por la Corte Suprema, Manzur se pronunció a través de la red social X, donde manifestó: “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”.

Asimismo, señaló que confía en la justicia y “en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia. Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”. Por su parte, la congresista se entregó ante las autoridades en el municipio de Tame (Arauca) en la noche del pasado 11 de marzo.

El alto tribunal decidió, además, llamarlos a ellos y a otros cuatro congresistas a juicio por el delito de cohecho impropio, por supuestamente aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso a cambio de proyectos de la entidad.

Los otros cuatro congresistas investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción y que podrán afrontar el juicio en libertad son: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador Colombiano), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal Colombiano) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

Esta decisión se da tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que pidió enviar a prisión a los políticos al considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.

La ponencia del magistrado Rodríguez sostenía que la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de estos seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

Esos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos ya fueron imputados por este caso y están en privados de su libertad desde diciembre del año pasado a la espera de que la Fiscalía avance en la investigación y los llame a juicio.

De los seis investigados, dos fueron reelectos: los representantes a la Cámara Karen Manrique y Wadith Manzur (Partido Conservador). Ellos y los demás miembros de la CICP vinculados al caso se suman al grupo de congresistas o funcionarios públicos en la cárcel por este caso. Los primeros en caer fueron los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

Los casos de Manzur, Bitar, Peinado, Gallo, Manrique, y el excongresista Muñoz ahora pasan a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte. Solo queda esperar a que el expediente sea repartido y se conozca quién será el ponente que adelantará el juicio en contra de estos políticos. Todos ellos aseguran ser inocente.

Por Redacción Judicial

El observador(92674)Hace 10 minutos
Una Justicia selectiva tambien es corrupción
El observador(92674)Hace 13 minutos
El abuso mas grande del NUEVO CARTEL DE LA TOGA, solo dictan medida de aseguramiento a los senadores electos, los exsenadores siguen en libertad. el poder corruptor a los testigos, si ese fue el argumento lo da el dinero y no el cargo. todos deben ser medidos con la misma vara. que desprestigio al que ha llegado la corte suprema.
Diana cp(85842)Hace 34 minutos
Y el gran capo cínico de esta corrupción que se roba hasta un hueco el drogo y asesino del niño Kevin el nefasto Petro que lleva robando al pueblo colombiano como 40 años como pa cuando, afortunadamente el presidente de la Espriella ya advirtió que todos esos capos que viven en impunidad los meterá ala cárcel
  • El observador(92674)Hace 12 minutos
    La Corte politiquera le hace le juego al gobebierno para no perder los cargos de descongestión y el dinero para viajar por todo el pais a eventos sociales.
Milton De oro Guzman(95573)Hace 56 minutos
Aja, llaman a seis a juicio y solo capturan a dos. La noticia debería explicar, la razón o razones del trato diferente, de afrontar juicio con restricción a la libertad, de dos, y los otros 4 en libertad.
  • El observador(92674)Hace 10 minutos
    El argumento es que el poder corruptor a testigos lo da el cargo y no el dinero. Entonces quien es mas politico, la Corte que aplazó la decisión para despues de elecciones o los candidatos electos.
