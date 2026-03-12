Capturan a congresista Wadith Manzur por caso Ungrd tras orden de la Corte Suprema

Representantes Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curul de paz). Foto: Archivo Particular

Ya se hizo efectiva la captura del congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador Colombiano, quien se entregó en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, en la mañana de este 12 de marzo. Esto, tras la orden de captura inmediata impartida en la tarde del pasado 11 de marzo por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra.

Manzur, quien fue reelecto en las votaciones del pasado 8 de marzo, es una de las personas señaladas de presuntamente estar involucradas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La alta corte también ordenó la captura de la congresista Karen Manrique, de las curules de paz.

La congresista, quien se entregó a las autoridades en la noche del pasado 11 de marzo en Tame (Arauca), tras la orden de la Corte Suprema, fue devuelta a su vivienda porque, al parecer, todavía no existía una orden de captura en su contra, pese a la decisión del alto tribunal.

Tras la orden de captura impartida por la Corte Suprema, Manzur se pronunció a través de la red social X, donde manifestó: “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”.

Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades.



Confío en la justicia… — Wadith Manzur Imbet (@wmanzur) March 12, 2026

Asimismo, señaló que confía en la justicia y “en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia. Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”. Por su parte, la congresista se entregó ante las autoridades en el municipio de Tame (Arauca) en la noche del pasado 11 de marzo.

El alto tribunal decidió, además, llamarlos a ellos y a otros cuatro congresistas a juicio por el delito de cohecho impropio, por supuestamente aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso a cambio de proyectos de la entidad.

Los otros cuatro congresistas investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción y que podrán afrontar el juicio en libertad son: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador Colombiano), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal Colombiano) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

Esta decisión se da tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que pidió enviar a prisión a los políticos al considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.

La ponencia del magistrado Rodríguez sostenía que la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de estos seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

Esos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos ya fueron imputados por este caso y están en privados de su libertad desde diciembre del año pasado a la espera de que la Fiscalía avance en la investigación y los llame a juicio.

De los seis investigados, dos fueron reelectos: los representantes a la Cámara Karen Manrique y Wadith Manzur (Partido Conservador). Ellos y los demás miembros de la CICP vinculados al caso se suman al grupo de congresistas o funcionarios públicos en la cárcel por este caso. Los primeros en caer fueron los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

Los casos de Manzur, Bitar, Peinado, Gallo, Manrique, y el excongresista Muñoz ahora pasan a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte. Solo queda esperar a que el expediente sea repartido y se conozca quién será el ponente que adelantará el juicio en contra de estos políticos. Todos ellos aseguran ser inocente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.