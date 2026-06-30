Clan del Golfo responde ultimátum de De la Espriella y pide garantías para su sometimiento

El Clan del Golfo será uno de los mayores desafíos en términos de seguridad para Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador

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El Clan del Golfo –que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– respondió al ultimátum que lanzó el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a los grupos armados del país el pasado 25 de junio, cuando aseguró que tiene un plazo de un mes para “organizar su sometimiento al Estado de derecho” y que “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptable”.

En una carta de cuatro puntos dirigida al nuevo mandatario este 29 de junio, la organización armada afirmó que el debate no es si se someterá o no, pues eso será “inevitable”, sino bajo qué condiciones jurídicas y de seguridad se llevaría a cabo ese proceso.

“La cuestión no radica en si nos acogemos a la justicia —conscientes estamos de que esto será inevitable en algún momento—, sino en las condiciones bajo las cuales lo haremos”, señaló el grupo armado. También afirmó que son necesarias “la seguridad jurídica y personal, y las garantías necesarias para que nuestros combatientes de base y comunidades no continúen padeciendo el olvido perpetuo del Estado”.

Uno de los principales puntos de la misiva es la crítica al marco jurídico para un eventual sometimiento. El Clan del Golfo sostiene que las herramientas actuales no ofrecen garantías suficientes para una organización de sus dimensiones y plantea la necesidad de construir un esquema que permita una transición con seguridad jurídica, verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Debería existir una ley que garantice —en un plazo razonable e improrrogable— seguridad jurídica, verdad plena, reparación efectiva y garantías de no repetición; no un proceso eterno que ha sostenido una burocracia absurda pero ha producido escasa restauración del daño”, dice el EGC.

La organización también utilizó como referencia el proceso de Justicia y Paz que siguió a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “21 años después de aquel proceso de sometimiento, sus exintegrantes siguen sin poder acceder a derechos elementales, como abrir una cuenta de ahorros, contar con salud digna o ejercer derechos políticos”, se lee en la carta.

Clan del Golfo reitera disposición al diálogo y pide vincular a Estados Unidos

El grupo armado ilegal reiteró su disposición a continuar conversaciones de paz. “Estamos listos, Señor Presidente”, señaló la organización, que además manifestó su voluntad de recibir al comisionado de paz que designe el nuevo gobierno y mantener el acompañamiento internacional en un eventual proceso.

El grupo armado ya había enviado un mensaje la presidente electo en el que decía que los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio no modifican su disposición de seguir en la mesa.

En la nueva carta, el Clan del Golfo también extiende una invitación para que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido se vinculen a las conversaciones.

“Reconocemos su legítimo interés en la transformación de las economías informales presentes en los territorios donde el Ejército Gaitanista de Colombia ejerce presencia, y los invitamos a sumarse como socios de la construcción de país y de la transformación territorial efectiva”, se lee en la misiva.

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