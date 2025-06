Por segunda vez, Otty Patiño presenta licencia por incapacidad médica

El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, presentó nueva incapacidad médica. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Por medio de un decreto quedó en firme la nueva licencia por incapacidad médica para el consejero comisionado de paz Otty Patiño a partir del 16 de junio de 2025 hasta el próximo 1 de julio de 2025.

En el documento también quedó consignado el reemplazo del comisionado en su cargo durante su periodo de ausencia. En esta oportunidad será nuevamente María Paz Lara Camacho la encargada de asumir las funciones.

Lara Camacho se desempeña desde hace casi un año y medio como asesora de Patiño en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

El decreto que formaliza la incapacidad médica del alto funcionario se conoce dos días después de que fuera citado a un debate de control político en la Cámara de Representantes, por tercera vez, al que tampoco asistió.

Precisamente, una de las principales críticas al comisionado Patiño fue su ausencia en los últimos debate para rendir cuentas sobre los tableros de negociación en el marco de la política de paz total del presidente Petro.

Durante la sesión de este lunes, el representante David Racero pidió que se aplazara el debate de control político debido al asunto médico de Patiño que es de “fuerza mayor”. “Les pido aplazar el debate por la razón que el encargado por parte del presidente, que lidera la política de paz total, el doctor Otty Patiño, se encuentra en recuperación tras haber sido intervenido en una cirugía. Es un asunto de fuerza mayor”, dijo Racero.

El descontento en el reciento escaló al punto de que algunos congresistas pidieron la renuncia del comisionado Patiño. “Le queda más fácil que renuncie. Estamos en un caos político. Renuncie al cargo, pero una persona enferma, no puede responder. El Guaviare está confinado, hay una carta de la guerrilla que dice que hay paro armado. (...) ¿A qué estamos jugando?“, dijo el representante William Aljure.

En efecto, el comisionado estuvo en una cirugía hace dos semanas y en la excusa médica que se presentó al Congreso se lee: “Lamentablemente, el Consejero Comisionado atraviesa una situación de salud que le impide ejercer temporalmente sus funciones, ya que se encuentra en recuperación de una intervención quirúrgica que le fue realizada el 4 de junio de 2025″.

Racero, durante el debate en el Congreso, aseguró que se trataba en una excusa médica sustentada. “La excusa no es porque no quiera venir, tiene una incapacidad médica, una cirugía. Le pido representante que para darle la altura a este debate entonces que se presente el doctor Otty. Hoy no lo puede hacer. Tiene capacidad médica sustentada, no inventada”, señaló.

Sin embargo, los congresistas insistieron en la salida de Patiño. “Colombia necesita un comisionado de paz capacitado para eso. Usted debe retirarse. Presidente de la República, no más Otty Patiño”, dijo la representante Luz Ayda Pastrana.

