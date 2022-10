En vivo: Relanzan dos instancias clave para la implementación de Acuerdo de Paz

Acto de relanzamiento de la CSIVI y la CNGS, dos instancias que le hacen seguimiento al Acuerdo de Paz. Foto: Julián Ríos

Este domingo el presidente Gustavo Petro en compañía de altos funcionarios de su gobierno, comunidad internacional y firmantes de paz relanzó dos instancias importantes para el seguimiento al Acuerdo de Paz: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).

Ambas instancias tuvieron un rezago durante el gobierno de Iván Duque que las veía como un organismo asesor y no como parte del Estado, tal como lo establecía el Acuerdo de La Habana. “A través del gobierno, el Estado tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz, esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado”, dijo el presidente Petro durante el evento que se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde también se llevó a cabo la jornada #NoMatarás, una iniciativa de la sociedad civil en el día de la No Violencia.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tiene como objetivo el diseño de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo responsables de homicidios y masacres contra defensores de derechos humanos, excombatientes o quienes participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz.

En el caso de la CSIVI, esta entidad tiene 36 funciones, dentro de las cuales están: resolver las diferencias de interpretación o cualquier situación imprevista que surja entre las partes, hacer recomendaciones para impulsar la implementación, aprobar el Plan Marco para la implementación del Acuerdo Final, constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, entre otras.

Esta comisión la preside el jefe de Estado y en ella están también el alto comisionado para la paz, los ministros de Defensa, de Justicia, del Interior, los altos mandos militares, el Fiscal General de la Nación, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo y ocho comisionados civiles que representan a los grupos étnicos, a las organizaciones y plataformas de mujeres y de Derechos Humanos, además de dos expertos. Sesionó siete veces durante el mandato de Iván Duque, pero nunca logró tener la importancia que le dio el Acuerdo Final.

El partido Comunes denunció en varias oportunidades que el gobierno Duque no había permitido el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión.

En su discurso de este domingo, el presidente también puso sobre la mesa la necesidad de una reforma agraria, primer punto del Acuerdo de Paz, y uno de los más rezagados en términos de implementación. Además, dio algunas pistas sobre cómo sería esa reforma. ¿Cómo se cumplirá el primer punto del acuerdo? El gobierno pasado nunca construyó un fondo; al contrario, estableció un marco fiscal restrictivo para este gobierno que no deja espacio para comprar ni siquiera 50 mil hectáreas de tierras. ¿Vale la pena romper ese marco fiscal para cumplir con la paz?”, dijo Petro.

El mandatario también afirmó que sabe que el cambio que se necesita para la distribución de la tierra tendrá sus resistencias. “Como gobierno es nuestra voluntad política intentar cumplir el Acuerdo de Paz, pero implica un cambio completo de la estructura del gasto público en Colombia. Ya verán ustedes cuántas fuerzas van a intentar impedir que se hagan. Comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independiente de su historia porque la historia de la tierra fértil es una historia ensangrentada, violenta. Pero independientemente de eso nosotros lo que decimos es que compramos la tierra a precio de mercado (...) Darío Fajardo es al autor de la frase: ‘suelten la tierra para que hagamos la paz’, yo la cambio, no la suelten, se la compramos”, afirmó Petro.

Durante el evento, Petro dio el nombre de la nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Se trata de María Velandia Gaitán, nieta del Jorge Eliécer Gaitán.

A su turno, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que uno de los grandes objetivos del Gobierno actual es acabar con el conflicto en todas sus dimensiones, “para lo cual es indispensable cumplir con el Acuerdo del Teatro Colón”. Rueda aseguró que mecanismos como la CSIVI deben fortalecerse para lograr la eficacia del acuerdo.

En el evento también intervino el excomandante de las Farc y firmante de paz Rodrigo Granda señaló que “la CSIVI, como las de más instancias, incluida la comunidad internacional, se dieron cuenta de la falta de implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno pasado”.

Momento antes del inicio de la instalación, el senador del partido Comunes Julián Gallo le dijo a Colombia+20 que: “(Con este lanzamiento) podemos tener el pulso diario de lo que está sucediendo en materia de implementación en todos los aspectos del Acuerdo. Es importante que la CNGS pueda estar haciendo recomendaciones muy precisas respecto a la situación que se presenta en cada uno de lso territorios y que tienen sus propias dinámicas de violencia. Es importante por eso que cada una de las partes esté presente en cada situación de violencia que se presenta y sobre esa base tomar medidas que garanticen la seguridad de los firmantes sino de los líderes sociales”.

Comunidad internacional apoya el relanzamiento

Al evento también asistió Carlos Ruíz Masseu, representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, quien destacó el hecho de que la presentación y relanzamiento de estas instancias de seguimiento al acuerdo se den el 2 de octubre, cuando se conmemora el día de la No Violencia, y llamó a fortalecer la acción de la CSIVI y la CNGS. “Estamos seguros de que se va a fortalecer este espacio y el sentido de reunión entre las partes para seguir avanzando en la implementación”, dijo Ruíz.

Por su parte Nils Martin Gunneng, embajador de Noruega en Colombia, uno de los países garantes del Acuerdo, afirmó: “La CSIVI es el espacio donde las partes pueden dialogar, recibir insumos y expresar puntos de vista sobre la implementación, es donde se pueden resolver los problemas y tener discusiones de fondo, siempre respetando el espíritu del acuerdo”.

El embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño, reiteró el apoyo del país caribeño en las negociaciones de paz y destacó el papel de las instancias de seguimiento. “Consideramos que la CSIVI continúa siendo un mecanismo muy útil para que las partes puedan conciliar aspectos importantes de la implementación del acuerdo”.

Al evento también asistió ONU Derechos Humanos y representantes de países que apoyan el proceso de paz.