El libro que honra la memoria de los y las desaparecidas en Guaviare

Esta obra comparte la experiencia de 15 mujeres cuyos familiares fueron víctimas de desaparición forzada a causa del conflicto armado. Foto: Cruz Roja Colombiana

Un día cualquiera, antes de salir de su casa a trabajar, Edwin Fernando Aguirre Zamudio le pidió a Yaneth Zamudio, su mamá, que hiciera fríjoles para el almuerzo. Yaneth los preparó y “hasta el día de hoy el almuerzo lo sigue esperando en la mesa”. Edwin, su padre Luis Fernando Aguirre y su primo Danilo Iván Aguirre fueron desaparecidos por grupos armados en zona rural de Guaviare.

Toda la familia salió desplazada por temor, excepto Yaneth. “Yo preferí quedarme porque si ellos vuelven, ¿a quién van a encontrar? Y entendí que nuestros desaparecidos se pierden el día que nosotros los olvidemos”, dice.

Además: La ruta de búsqueda de las madres de desaparecidos en el Guaviare

El de Yaneth es uno de los 15 testimonios recopilados por el libro ‘Relatos para no olvidar, historias de la vida real’ escritos por madres, hermanas, esposas e hijas de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Guaviare. Los relatos hablan de duelo y la incertidumbre eterna de la espera, del vacío y el dolor, pero también de la resistencia de estas mujeres que terminaron convertidas en buscadoras, investigadoras, abogadas y psicólogas empíricas.

“Nuestros desaparecidos se pierden el día que nosotros los olvidemos” Yaneth Zamudio

Las 15 mujeres son miembros de la Asociación de Víctimas del Guaviare (Asovig), que se creó hace 15 años para acompañarse en la búsqueda de sus familiares. Para el desarrollo del libro, recibieron apoyo de la iniciativa “Acciones de escucha y visibilización de ASOVIG frente a la desaparición forzada en el departamento del Guaviare” de la Cruz Roja Colombiana Seccional San José del Guaviare, con cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Doris Hernandez, líder de Construcción de Paz y Doctrina Institucional en la Cruz Roja Colombiana, explica que el apoyo ha sido desde el área psicosocial hasta en el fortalecimiento de la organización comunitaria. “En estos relatos ellas nos comparten lo que ha sido esa experiencia de búsqueda. Aquí nos dicen qué recuerdan de ellos, cuál es esa memoria que les viene a la cabeza cada que piensan en su hermano, hijo y esposo. Este es un ejercicio de reparación”, señala Hernández.

Para las mujeres este es un hito, porque aunque aún no se conoce la dimensión de la desaparición en el Guaviare, la obra contribuye a la visibilización de este flagelo. “El lanzamiento de este libro de historias para no olvidar significa el poder aportar a la memoria histórica y a sensibilizar a nuestra sociedad sobre la desaparición”, dice Yaneth.

“Estos ejercicios de memoria ponen en lo público aquello que se invisibiliza o se quiere ocultar”. Luz Marina Monzón

El libro se lanzó el pasado 9 de abril, Día Nacional en Memoria y Solidaridad con las Víctimas en un evento al que también asistió Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. “Estos ejercicios de memoria ponen en lo público aquello que se invisibiliza o se quiere ocultar. Aunque hayan pasado muchos años, el dolor está en la piel. La desaparición es un dolor constante”, aseguró Monzón. La directora de la UBPD añadió que justamente a las asociaciones de víctimas se les deben grandes avances en las normas sobre atención y reparación: “Ellas han alzado su voz y puesto este tema en lo público, al punto de haber sido el primer paso para la existencia de la Unidad de Búsqueda”, dijo.

Lea también: El aporte a la verdad que recibieron 13 familias víctimas del conflicto

Durante el lanzamiento, Francisco Moreno, director de la Cruz Roja Colombiana, explicó la gravedad de este flagelo al señalar que “la desaparición forzada es un delito permanente porque no hay un cierre del delito, mientras no se sepa qué pasó con la persona”. Según cifras de esa entidad, durante el 2021 se registraron al menos 168 nuevas desapariciones, aunque no es una cifra exhaustiva. “Hay muchas más, hay un subregistro muy alto”, señalaron.

“En este libro encuentran historias reales de la desaparición de nuestros hijos, de cómo ha vivido la familia el dolor, la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos”, añade Yaneth. El libro está a la venta por un valor de 30 mil pesos y se puede adquirir a través del número telefónico 3144444560.