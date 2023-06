Organizaciones del Valle lanzan propuestas de paz para la mesa del Gobierno y ELN

Desde el Valle del Cauca piden que el diálogo sea con la sociedad y los territorios. (Foto de referencia). Foto: Óscar Pérez

Con un evento convocado este viernes 30 de junio en el Centro de Paz Urbana de la Arquidiócesis de Cali, una veintena de organizaciones e instituciones convocan a la sociedad civil para articular procesos ciudadanos y “trazar agendas comunes en torno a la paz”, de cara al proceso de participación de la sociedad que está a punto de empezar en el marco de los diálogos del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.

Sara Vásquez Rodríguez, socióloga que pertenece al colectivo Ciudad en Movimiento, explica que numerosos procesos sociales de la capital vallecaucana y del resto del departamento llevan ya más de un mes afinando debates y discusiones que les permitan “reivindicar la participación de la sociedad civil” además de incluir las agendas de procesos sociales y comunitarios, viviendistas, víctimas del estallido social y jóvenes presos de la ciudad.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la fundación de derechos humanos Nomadesc, la Universidad del Valle, el Partido Comunes, la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, la Fundación Guagua, varios sindicatos y colectivos barriales, entre otras.

“Sabemos que la paz no es coyuntural, se trata de un proceso activo y constante que requiere de la articulación de todos los actores de la sociedad, con sus diferentes esfuerzos y voluntades, por esa razón nos parece importante que la agenda y exigencias que tracemos en torno a la paz pueda convocar a su vez a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, con el propósito de sumar desde todos los sectores alrededor de un diálogo diverso, que se hile desde las bases sociales y desde las regiones”, puntualiza el documento de convocatoria el encuentro.

Todos los procesos sociales convocantes tienen un largo acumulado en la ciudad y pretenden con el evento del 30 de junio construir una metodología que los lleve a un primer encuentro movilizador por la vida y la paz el 22 de julio en Cali. “Este es el primer ejercicio acá en la ciudad, retomando lo que se hizo en Medellín con la Gira Territorial por la Paz.

“Las personas que no están organizadas, la gente de a pie, no está enterada de lo que está pasando, no saben que hay un Comité Nacional de Participación, no saben cómo avanza el proceso, nos interesa apostarle a eso, a un ejercicio de comunicación real de lo que están sucediendo”, asegura Sara Vásquez, explicando que si bien ya hay un mecanismo acordado por ambas partes en la mesa de diálogos para definir las metodologías de la participación, el denominado Comité Nacional de Participación (CNP), el propósito de las organizaciones es que las propuestas lleguen desde toda la sociedad y sus múltiples sectores.

A este encuentro movilizador por la vida y por la paz fueron invitadas también ambas delegaciones negociadoras, tanto la del Gobierno Nacional como la del ELN, para que el resultado del evento sea transmitido a la mesa de diálogos.

¿Cómo se acordó la participación de la sociedad civil con el ELN?

Hay que recordar que, cómo lo habíamos contado en Colombia+20, el acuerdo de cese bilateral al fuego firmado pro el Gobierno Nacional y el ELN en La Habana el pasado 9 de junio va atado a otro acuerdo que define cómo participará la sociedad civil en dichos diálogos de paz.

En este documento se estableció la creación de un Comité Nacional de Participación que será el organismo encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil que deben ser acogidas de manera automática y vinculante por la mesa de negociación.

Ese Comité debe ser instalado el próximo 25 de julio y tendrá que entregar los insumos a la mesa de negociación en mayo de 2025. De él harán parte cuatro delegados del Gobierno Nacional y cuatro delegados del ELN -que aún no se conocen- y estará conformado por 80 integrantes que representan a 30 organizaciones de pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones.

En la primera se diseñará la forma de participación, se definirán los criterios y alcances de la misma, así como la metodología y los escenarios del que han definido como “un proceso nacional deliberante y propositivo”. Esta fase debe durar entre cuatro y seis meses y al final de la misma se debe realizar un encuentro nacional para presentar los resultados. En ella se plantean además 8 encuentros territoriales para definir la metodología como participará la sociedad civil.

En la segunda fase, llamada de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz, se pretende “adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales convocados e identificar y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales”. Se supone que es en esta fase donde se recibirán propuestas, diganósticos y aportes de diferentes sectores, para las transformaciones sociales que requiere el país.

La fase final busca “pactar políticas y un plan integral de transformaciones con proyectos específicos de orden nacional y territorial” que hagan “viable una Colombia en paz”. Una vez sean sistematizados por la mesa de diálogos, los resultados de todo este proceso se incluirán en el Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el ELN que se refiere a las propuestas concretas sobre los puntos 1 (participación de la sociedad civil), 2 (democracia para la paz) y 3 (transformaciones para la paz) de la agenda pactada.

“Falta bastante compresión de lo que va a ser el CNP, no es como tal el ejercicio representativo, sino más un comité para crear la metodología de participación”, asegura Vásquez, “desde acá podemos aportar elementos para esa construcción colectiva, acá tenemos procesos, tenemos un espacio de juntanza con el que puede contar la mesa para su agenda de transformaciones, nos parece clave que sean los sectores, las comunidades, las ciudades y los territorios los que tengan voz en ese proceso, los que le hablen a la mesa de diálogos y al país”, concluyó.

