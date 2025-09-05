Organizaciones sociales anunciaron respaldo a próximos diálogos con Clan del Golfo

A través de un comunicado conjunto, organizaciones étnicas y sociales de Chocó respaldaron los diálogos entre el Gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Casi un mes después de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde Tierralta (Córdoba) anunciara el inicio de las conversaciones de paz con el Clan del Golfo, organizaciones étnicas, sociales y de derechos humanos de Chocó respaldaron esos diálogos, pero advirtieron que la paz en el territorio solo será posible si se garantizan la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades negras, indígenas y campesinas, históricamente golpeadas por el conflicto.

“En particular, exigimos garantías para la vida e integridad de quienes hemos asumido con valentía la tarea de documentar, denunciar y construir este informe, como un aporte colectivo a la verdad y a la paz”, se lee en un comunicado de 11 puntos emitido desde Quibdó el pasado 3 de septiembre.

El documento fue firmado por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), Cocomacía, Ascoba, Red de Mujeres Chocoanas, Conpa, Asouwoudach, Camizba, la Diócesis de Quibdó y el Cinep/PPP, entre otras organizaciones.

Un llamado a frenar la violencia sexual

En la misiva pidieron, además, que en la mesa se priorice el cese de la violencia sexual, y que cese el despojo territorial y las hostilidades contra la población civil, incluido el confinamiento de comunidades como la de Chanú, en el Alto Río Bojayá.

La violencia sexual se ha convertido en una de las principales formas de control territorial que ejerce el grupo armado en Chocó.

De hecho, el informe “EGC en Chocó: violencia, poder y miedo” del Cinep –construido colectivamente con las demás organizaciones–, documenta cómo las mujeres han dejado de ir al río a pescar, barequear o sembrar debido a las restricciones de movilidad o incluso a que se ven expuestas a violaciones.

“La violencia sexual ha sido empleada como represalia contra los liderazgos femeninos. Además de las barreras que enfrentan para acceder a roles de liderazgo como consecuencia del continuum de violencias, han sido sometidas al acoso, las amenazas y las persecuciones de índole sexual por parte del EGC”, señala ese documento.

Desde esta región, las mujeres han encendido varias veces las alertas por la violencia que ejerce el Clan del Golfo sobre ellas. Hace un año precisamente denunciaron un “plan de feminicidio”.

¿Cómo llega el Clan del Golfo a los diálogos?

Según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo llega favorecido a esa mesa de negociación.

“El Clan llega a este nuevo acercamiento muy fortalecido militarmente, en proceso de expansión, con un aumento en hombres del 165 % frente a 2018. La correlación de fuerzas no desfavorece al grupo (…) pasaron aproximadamente de 3.600 hombres en 2018 a casi 10.000 en 2025”, dijo a Colombia+20 en el marco del anuncio de los diálogos exploratorios del Gobierno con ese grupo.

Al ser mayor estructura criminal del país, el Clan del Golfo se ha convertido en un desafío central para las políticas de seguridad y de la paz total del Gobierno Petro. “Es la organización que más ha avanzado en población, en territorio, en miembros, en economía y entonces con ello se empezó a hablar. Estamos llegando a un punto de unos primeros acuerdos que a su debido tiempo los daremos a conocer”, señaló el comisionado de paz Otty Patiño.

En el comunicado emitido por las organizaciones sociales, también solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz garantizar la participación directa de las comunidades en la construcción de esos acuerdos y pidieron acompañamiento de la comunidad internacional.

El comisionado de paz, Otty Patiño, anunció recientemente en una audiencia en el Congreso sobre la ley de sometimiento que ya se definieron las condiciones para que exista una mesa formal con esa estructura armada.

“Ya se establecieron los elementos para que haya una mesa formal, pero apenas haya avances importantes se darán noticias al país”, indicó el comisionado Patiño sobre las negociaciones que se realizarán en Catar.

