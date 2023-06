Financiación al ELN dependerá del desescalamiento de la acción armada: Otty Patiño

Otty Patiño Hormaza, jefe negociador del gobierno con el ELN. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Las conversaciones con Otty Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, suelen ser pausadas y tranquilas.

Esta se produjo un día antes de que se hablara de la posibilidad de crear un fondo con recursos internacionales para financiar al ELN, y cinco días después de que esta guerrilla acordara con el Gobierno un cese al fuego bilateral por seis meses y sentara las bases de la participación de la sociedad civil en los diálogos. Estas son las explicaciones sobre cómo la comunidad internacional y el Estado colombiano le abrirían las puertas al ELN para facilitar su paso a ser una fuerza política.

¿Por qué en el cese al fuego no quedó explícita la prohibición para que el ELN deje de secuestrar, reclutar menores de edad, instalar minas y demás?

Durante las conversaciones, ellos [el ELN] plantearon cierta modulación de la fuerza pública para ser más permisivos, pero eso significaba pasar una línea roja que no era posible pasar. No podemos permitir la violación de la Constitución y la ley. Estamos en una fase inicial del cese al fuego, pero en la medida en que se va desarrollando este proceso y, sobre todo, en la medida en que se vaya politizando, se irán viendo ajustes al actual cese al fuego. A través de las recomendaciones que haga la Iglesia o el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, surgirá la necesidad de establecer nuevos protocolos.

Puede leer: ¿Qué está y qué no está permitido en el cese al fuego entre Fuerza Pública y ELN?

Hay alertas por la posible expansión y el fortalecimiento del ELN en varias zonas del país.

Aquí no hay riesgos de tener caguanes ni zonas de despeje. Hasta el momento no se ha hablado de que el ELN se ubique en áreas específicas, ellos no quieren estar concentrados. En algún momento surgirá la necesidad, para su propia protección y la protección de las comunidades donde ellos tienen influencia, de delimitar unas áreas. Eso va a permitir tener control territorial por parte de la fuerza pública y por parte del ELN para que se eviten choques y poder proteger los derechos de la gente. Por eso se habla de que las acciones permitidas son las defensivas, pues la defensa de la fuerza pública también es la defensa de las libertades y de los derechos de las personas.

Aquí no hay riesgos de tener caguanes ni zonas de despeje. Hasta el momento no se ha hablado de que el ELN se ubique en áreas específicas

Ustedes dicen que este cese es gradual y que se irá profundizando, pero ¿está claro que las acciones prohibidas lo son desde ya?

Claro que sí. El secuestro es un crimen de guerra, pero tiene otras connotaciones: hacer un secuestro en medio de un cese al fuego es lastimar la sensibilidad de mucha gente, rompe la confianza y la esperanza en que esto va a llegar a alguna parte. Además, se debilita la posibilidad de que la población acepte una justicia transicional para el ELN. Y no solo pasa con el secuestro, también con la extorsión, el desplazamiento, el confinamiento, el minado...

Lea también: Comandante del ELN llama a cumplir cese al fuego “de manera sagrada y responsable”

Se ha dicho que se puede crear un fondo internacional para financiar al ELN, pero ¿cómo sería eso si ellos siguen cometiendo esos delitos?

Uno de los objetivos del proceso de participación es que el ELN pueda constituirse en una fuerza política, sin armas. Es inadmisible una fuerza política que durante este período siga secuestrando. El ELN presiente que este cese al fuego nos tiene que llevar al fin del conflicto, porque a medida que el proceso avance habrá más restricciones de orden moral, político y jurídico. Tenemos más de 10 países garantes y acompañantes y algunos de ellos incluso consideran al ELN como una organización terrorista. Ellos están atentos a cuidar de que su Estado no aparezca financiando a una organización terrorista; pero si el ELN avanza hacia la paz, ellos estarían dispuestos a luchar para que sus países levanten esa calificación de organización terrorista. Así pueden financiar con más tranquilidad cuando ya el ELN haya firmado el acuerdo final.

¿A qué atribuye la declaración de Pablo Beltrán dando a entender que seguirán secuestrando y extorsionando?

Creo que lo cogieron fuera de base. No supo contestar . Ellos habían planteado de manera reiterada que estaban dispuestos a hacerlo todo, pero que si no había financiación no podían prohibirle al frente dejar de hacer cosas. Cuando lo fusilaron con esa pregunta, respondió lo mismo que había dicho en las discusiones. No fue afortunada esa respuesta.

Puede leer: El diálogo con ELN va a estar mediado por la protección de las comunidades: habla monseñor Henao

¿Cómo solucionar el tema de las finanzas, si el ELN tiene hombres y mujeres en armas que deben sobrevivir mientras se termina de negociar el fin del conflicto?

Eso tiene que ver con la gradualidad. A través de Naciones Unidas, el Grupo de Países Acompañantes y de Apoyo (GPAC) está financiando a los gestores de paz y a sus equipos. Los movimientos de la delegación del ELN de un país a otro se financian con apoyo internacional, al igual que la manutención en cada país. De tal manera que el ELN no está desfinanciado para efectos del proceso de paz. Al sobrevenir el tema del cese al fuego se va a necesitar de personas del ELN sin armas, sin distintivos, que participen en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. En el proceso de participación necesitamos a gente del ELN que se desvincule, bien sea de las filas o de la clandestinidad, y hable a nombre del ELN. Al fin y al cabo, no puede ser una auditoría armada, sino que tienen que forjarse como una fuerza política sin armas que contribuya a las transformaciones que este país necesita y que son posibles en este gobierno. Ese es el objeto fundamental de este período.

Siendo realistas, en el Comité de Participación y en el MMV, la participación será limitada frente a los que van a quedar en armas…

Entre menos tiempo dure este proceso en el que una gente todavía esté en armas y otra gente esté en la política, pues será menos sufriente para los que están en armas. Se vuelve una necesidad no solamente de supervivencia, sino para la implementación de las políticas. Si en el 2025 no solo estamos en un acuerdo final sino también en la implementación del resto de los acuerdos, esto adquiere una dinámica que lo vuelve irreversible.

La línea roja es que no se puede financiar a un grupo en armas. No se puede hacer esa financiación si no significa un desescalamiento de la acción armada.

Eso se llama combinación de formas de lucha…

La línea roja es que no se puede financiar a un grupo en armas. No se puede hacer esa financiación si no significa un desescalamiento de la acción armada, si no se incrementa el cese fuego, si no se escala más allá de la cesación de operaciones ofensivas.

¿Y cómo sería ese financiamiento del ELN mientras está en la negociación?

Le pongo un ejemplo: hay comunidades que están subsistiendo de economías dañinas e ilegales como la minería o los cultivos de coca. Si hay gente del ELN que tiene influencia para ayudar a hacer una transición de esas economías a otro tipo de economías, la comunidad internacional y el propio Gobierno pueden financiar a quien participe, sin armas, en esos procesos de transición. Sería la construcción de una sociedad nueva donde el ELN abandone las armas para generar procesos de transición.

Le puede interesar: ¿Se creará un fondo multilateral para financiar al ELN? Esto dice el presidente Petro

Es difícil de aceptar que se financie a unos que están en la paz, mientras otros siguen en armas…

Hay que sopesarlo en cada momento. Ojalá pudiera hacerse ya, que dejen la ilegalidad de una vez. Pero es un proceso gradual y siempre habrá esa inquietud. Tiene que construirse confianza en los territorios, porque la gente no es boba y va a reclamar. Es que los grupos armados viven en una zona de confort: vivir en la clandestinidad, estar en armas, combatir cuando quieren... De alguna manera, el cese al fuego y los procesos de participación los sacan de ese confort. Este proceso presenta nuevos desafíos. Estarán bajo la mirada de la comunidad internacional y de todo el país. Ya no es una gente por allá viviendo en zonas que a nadie le importan, gobernando y subsistiendo como pueden. Y nos estarán mirando también al Estado y a la fuerza pública para ver cómo estamos llegando a esas zonas a garantizar la participación.

¿Cree que ese temor a salir de esa zona de confort provocó las declaraciones de Pablo Beltrán y Antonio García?

Sí. Y ellos lo saben y lo sienten: están empezando a salir de esa zona de confort y lo expresan a veces con angustia, de manera inadecuada. Saben que este proceso avanza a ser irreversible.

¿Qué significó para este momento la presencia de Gabino y Antonio García, que representan momentos distintos de una historia de 60 años en la guerra en Colombia?

Es un momento de inflexión, por eso fueron y por eso nosotros le dimos toda la confianza al presidente Petro para que fuese allá. Creo que el ELN debe adquirir la conciencia de que el ciclo de la guerra insurgente lo están cerrando ellos. Curiosamente, lo abrió el M19 y ahora yo estoy al frente de la negociación de este lado. No pasemos por alto que todos nosotros, los que estuvimos en la insurgencia, nos rebelamos contra la Constitución del 86. El ELN y las FARC finalmente reconocieron que siguen en armas porque no se aplica la Constitución del 91. Lo de Antonio García sucede porque ellos hacen una lectura muy literal: el acuerdo dice que en el 2025 se habrán firmado los tres primeros puntos. Pero hay una lectura más política y es que mientras se implementan esos tres primeros puntos se pueden empezar a discutir los otros tres puntos.

¿La idea es terminar todo en este gobierno?

Son los tiempos de la política. Si llegamos a mayo de 2025 y además de firmar el acuerdo no hay una dinámica de cumplimiento y de implementación de todos los acuerdos desde el primero hasta el último, pues entramos en el reino de la incertidumbre, No sabemos si habrá una pausa, una reversa; puede pasar cualquier cosa.

Además: “Aportaré lo que me queda de vida en este esfuerzo por la paz”: Gabino

¿Ustedes quieren llevar al Eln a salir de esa zona de confort para que se lance ya a hacer política sin armas?

Sí, pero abriendo la puerta, ojalá lo más grande que se pueda. Es ofrecer una salida porque la guerra es una encerrona, ellos están entrampados.

¿Qué va a pasar en estos territorios, donde están las disidencias y el Clan del Golfo, para que el Ejército no termine cuidando al ELN?

Para eso está la política de “paz total”. En la medida en que el ELN se comprometa con las transformaciones, se tendrá que hacer la defensa de esos territorios, no para proteger al ELN, sino para proteger esas transformaciones y esos esfuerzos comunitarios que nadie debe tocar.

En el papel suena bien, ¿pero qué pasará el 3 de agosto en territorios donde hay otros actores armados?

Hay que armonizar los distintos procesos que se están desarrollando. La idea que siempre tuvo el presidente es que este proceso del ELN tuviera un liderazgo sobre la “paz total”. Que con ese reconocimiento político el ELN jalone la “paz total”. No puede ser eso de “hablen conmigo y para los demás bala”.

El documento de cese al fuego habla de Acuerdos Humanitarios Territoriales, ¿eso cómo se va a implementar?

Planteamos hacer transformaciones en pequeño, donde toda la fuerza del Estado y toda la potencialidad y el liderazgo que tiene el ELN en sus zonas de influencia las haga posibles en corto plazo y en pequeña escala, y se vaya más allá de los alivios. Es demostrar que sí es posible generar un camino para esa politización del ELN.

¿Qué pasa si una persona en Chocó o Arauca quiere denunciar que el ELN está reclutando a menores de edad o poniendo minas? ¿Cómo no ponerlos en riesgo?

Se comunica al Mecanismo de Monitoreo y Verificacion, que debe esclarecer de quién es la responsabilidad, y este lo comunica a las partes para que se tomen medidas y evitar que eso suceda.

Siga leyendo: Estos son los puntos de la agenda con ELN en los que participará la sociedad civil

¿Cómo funcionará la veeduría social?

Será una ayuda, pero no es el eje. Toca filtrar la información. Cualquier comunidad organizada, por ejemplo una junta de acción comunal le cuenta a la Iglesia o a Naciones Unidas, el Mecanismo contrasta, anonimiza la información y toma medidas para protegerlos.

¿Por qué no han funcionado los alivios humanitarios en las zonas del Calima y San Juan, donde se hizo la caravana humanitaria?

Se llevó un alivio y se generó un plan que debe ir escalando. Recuerde que se acordó el alivio humanitario, y el frente Occidental declaró un paro armado. Entonces se dijo: “sin cese al fuego no es posible avanzar”. Tenemos que concretar una política de retorno. Ahora con el cese al fuego se puede escalar. Es casi una precondición que el frente Occidental se comprometa con eso y sea posible avanzar. No tiene sentido que el Gobierno avanzara sin la concurrencia de la otra parte.