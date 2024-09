Los motivos por los que la Fiscalía no activa órdenes de captura a miembros del ELN

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto: El Espectador

Luego del ataque terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en contra de una unidad militar en Puerto Jordán (Arauca) el pasado 17 de septiembre, que dejó dos uniformados muertos y más de 25 heridos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la determinación de poner en pausa el proceso de paz con esa guerrilla. Sin embargo, tras esa decisión, la Fiscalía no ha reactivado las órdenes de captura contra los jefes negociadores de ese grupo armado.

“Durante estos meses, el Gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”, dijo la delegación del Ejecutivo en un comunicado tras el ataque. Esa posición de mantener los diálogos bajo suspensión y no dándoles una terminación definitiva es, precisamente, la razón por la que no se le ha quitado el estatus de negociadores por parte del Gobierno a las cabezas del ELN y, por tanto, no se ha activado la orden para capturarlos desde la Fiscalía.

Fuentes del ente investigador le dijeron a este diario que “el Gobierno no ha levantado totalmente la mesa de negociación (...) El Gobierno sólo ha comunicado que suspende (las negociaciones), que detiene por un tiempo, no definitivo. Ahora, no les ha quitado el estatus de negociadores”. Para que se reactiven las órdenes de captura, aseguran quienes conocen de cerca el proceso, sería necesario que se le dé cierre a la mesa de negociaciones de forma definitiva, algo que hasta el momento no se ha definido.

De hecho, el levantamiento de órdenes de captura en contra de algunos líderes de esa guerrilla, como el caso de Eliécer Herlinton Chamorro, alias Antonio García, comandante del ELN, es una directriz que inició durante la administración del exfiscal Francisco Barbosa, en 2023, y que se ha mantenido durante la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo, pues las negociaciones con ese grupo armado alcanzaron una duración de 22 meses.

Por su parte, la guerrilla del ELN respondió este jueves 19 de septiembre a la decisión del Gobierno de suspender el proceso. Antonio García, comandante en jefe del ELN, indicó que incluso tras la reactivación de operaciones militares de la fuerza pública contra esa guerrilla, nunca se ha hablado de una ruptura de los diálogos desde el grupo insurgente y, además, culpó al presidente Petro por la suspensión de los diálogos. “Aún en medio de las operaciones militares pueden continuarse los procesos de paz, eso han hecho en varios momentos diferentes gobiernos, ahora no puede ser la excepción”, precisó.

Pese al llamado a continuar los diálogos por parte de García, esto no sería suficiente. Fuentes cercanas al proceso de paz le contaron a Colombia+20 de El Espectador que el Ejecutivo no descartaba reactivar la mesa de diálogos, pero solo si el ELN tenía gestos unilaterales que mostraran su disposición de avanzar en la negociación. En caso de presentarse ese escenario, no habría una reactivación de las órdenes de captura por parte del ente investigador en contra de los jefes negociadores del ELN.

