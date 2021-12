Equipo realizador del documental durante su presentación en la Cinemateca de Bogotá el 13 de diciembre Foto: Cortesía

Marcos Guevara llegó a las Farc cuando era estudiante en Barranquilla y tenía que vender mangos en la calle para pagarse la universidad. Por esa misma época había empezado en la fotografía con una cámara análoga y un paquete de rollos. Dice que su paso por la guerrilla fue como ver “los residuos de una guerra inconclusa”, porque pronto llegarían los diálogos y los acuerdos de paz que lo llevaron, ya sin armas, al Espacio Territorial de Tierra Grata en el departamento del Cesar.

Durante una peregrinación que se realizó por el asesinato de un excombatiente en el Meta, Marcos Guevara junto a Jacinto Constante y Gina Parra, tuvieron la idea de crear un colectivo de fotografía para los reincorporados. Creían que había mucho talento y que valía la pena apostarle a un proceso colectivo. Para ello contaron con el apoyo del fotógrafo Federico Ríos Escobar y el fotoperiodista Jesús Abad Colorado. Así fue como nació el Colectivo Miradas en marzo de 2021, un grupo con el propósito de “transformar a través de la cultura los imaginarios que se construyeron en medio de la guerra” explica Guevara. “Siempre se nos vio como los adversarios del pueblo, pero a través del teatro, del arte, de la música, podemos mostrar que somos un grupo de personas que se piensa a Colombia desde un punto de vista cultural, comunitario” insiste.

El colectivo está compuesto por cuatro hombres y cuatro mujeres, la mayoría pertenecieron a las filas guerrilleras, pero también hay personas que no tuvieron nada que ver con el conflicto y se dedican a la reportería y el documentalismo desde diferentes territorios del país. Su meta es usar el arte y la fotografía como una herramienta para la reparación, la memoria y la reconciliación.

Entre el 10 y el 12 de octubre de este año realizaron en el Espacio Territorial de Tierragrata un taller de fotografía documental con 40 participantes de todo el país, dirigido por Ríos y con apoyo de la cooperación internacional. Han recibido recursos del PNUD, la Misión de Verificación de la ONU y el Fondo de la Unión Europea para la Paz.

Su primer producto fue el corto documental “Miradas”, dirigido por Kevin Sosa, que cuenta la historia del Colectivo Miradas a través de Yorleidis o “Tania”, una mujer reincorporada en La Uribe (Meta) quien junto a varias compañeras ha utilizado la fotografía como una herramienta de reconciliación.

“Es una muestra del trabajo colectivo” explica Nidia A., más conocida como “Casika Atahualpa”, también excombatiente de las Farc e integrante del Colectivo. Y agrega: “evidenciamos un proceso de reconciliación con comunidades indígenas”. Además, Casika insiste que con ello están “rompiendo estereotipos” al demostrar que la reincorporación es exitosa.

El colectivo surgió porque habían notado una necesidad de documentar visualmente lo que ocurría en los territorios donde las Farc dejaron las armas, mostrando la implementación y los retos de la paz, o dicho en las palabras de Marcos Guevara: “reparar de manera inmaterial los territorios a través de la fotografía documental”.

En marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, en las afueras de la vereda Tierra Grata en Cesar, Guevara tomó la que hasta ahora define como su favorita (ver abajo). Una par de niños indígenas Yupka había bajado de las faldas de la Serranía del Perijá buscando agua mientras varios excombatientes cavaban zanjas en el borde de la carretera para clavar los postes del alumbrado público, que estaban ayudando a llevar a la vereda.

En ese momento Marcos vio a los niños que en lugar de acudir por el agua se sentaron a mirarlos con sus ropas y unas ollas viejas. “Yo estaba ahí trabajando, cuando la fotografía se me presentó. No me gusta porque sea bonita, sino porque muestra la realidad de una comunidad que ha sido abandonada por el Estado colombiano cuenta.

“A la implementación le hace falta fuerza y voluntad política para que lo que se firmó llegue a los territorios” asegura Guevera, quien puntualiza que a pesar de ello iniciativas con esta son valiosas pues “la paz tiene sentido en Colombia, nadie quiere más víctimas, nadie quiere más muertos”.

El documental completa estará disponible a partir del 16 de diciembre en las cuentas de Instagram y YouTube del colectivo. Por ahora, el trailer se puede ver aquí: