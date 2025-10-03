EE. UU. critica a Petro y pone en duda apoyo a renovar mandato de Misión de ONU en Colombia

Michael Waltz, embajador de Estados Unidos en la ONU. Foto: EFE - CHRIS KLEPONIS / POOL

Estados Unidos volvió a criticar con dureza al gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, fue en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recibía este viernes el informe trimestral de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Allí se cuestionó el manejo que el Estado colombiano le ha dado a las políticas de paz en estos años.

En medio de un rechazo conjunto de la ONU por los hechos de violencia que se han presentado en el país este año, especialmente por el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la delegación estadounidense, en cabeza de Michael Waltz, aseguró que el gobierno Petro ha “socavado” el progreso para lograr una paz sostenida en Colombia y que sus políticas en este propósito han sido “irresponsables”.

“La historia echará la vista atrás y verá la contribución que hizo Estados Unidos y el éxito que supuso, pero, lamentablemente, el gobierno actual continúa con la polarización y socava el progreso para lograr una paz sostenida en Colombia. Las medidas del gobierno de Colombia siguen socavando las oportunidades de lograr una paz duradera. Las políticas del presidente Petro en el ámbito de la seguridad de la paz, tanto en Colombia como en el resto del mundo, son irresponsables. No se planifica, no se presupuesta, no hay coordinación con el gobierno, lo cual ha llevado una mayor inestabilidad y a la violencia en el país”, afirmó Waltz, embajador de Estados Unidos en la ONU.

Asimismo, Estados Unidos rechazó nuevamente la actitud del presidente Petro la semana pasada en su país cuando llamó a los soldados a desobedecer a Donald Trump, en el marco de una movilización propalestina, que se realizó en Nueva York.

“La semana pasada, durante la semana de alto nivel de la asamblea general, el presidente Petro recurrió a una retórica para pedir a los soldados estadounidenses que desobedezcan órdenes e incitó a la violencia aquí en territorio estadounidense. Esta retórica es señal de las medidas incendiarias que adopta el gobierno de Colombia”, dijo el embajador de Estados Unidos en la ONU.

¿En duda el apoyo a renovar la Misión de la ONU?

Otra afirmación que llamó la atención de Estados Unidos tuvo que ver con el apoyo de la Misión de la ONU en Colombia, pues Waltz manifestó:

“La politización de la paz es una amenaza al progreso, la seguridad y la justicia se tiene que garantizar para todos los ciudadanos, y no se tiene que subordinar a las prioridades políticas. La Misión de Verificación en Colombia se creó para verificar la desmovilización del grupo terrorista de las FARC. Lamentablemente, a lo largo de tiempo el mandato de la Misión se ha ampliado y refleja unas prioridades políticas excesivas, como por ejemplo, la justicia transitoria, el apoyo a grupos minoritarios y étnicos. Los Estados Unidos está analizando de cerca el mandato de la Misión y para ver si sigue mereciendo el apoyo del Consejo de Seguridad basándonos en la contribución que hace a la paz y a la seguridad en el país”.

Rechazo al asesinato de Uribe Turbay

Finalmente, al igual que las demás delegaciones, Estados Unidos rechazó categóricamente el asesinato de Miguel Uribe Turbay. “En tercer lugar, la violencia de los grupos armados nos preocupan y nos sigue preocupando. Nosotros también lamentamos el asesinato trágico del senador Miguel Uribe, un líder político joven asesinado cuando estaba en campaña en las calles de Bogotá, y desde luego pedimos a todos que no traigan la violencia política a una sociedad civilizada, no cabe. Y pedimos al gobierno que haga todo lo posible para proteger las voces y las vidas de sus líderes políticos”.

La respuesta de Colombia a la duda de renovar mandato de Misión de la ONU

Leonor Zalabata, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, defendió la gestión del presidente Gustavo Petro con la implementación del Acuerdo de Paz.

“Colombia reitera su plena disposición para continuar cooperando de manera articulada con la Misión, cuya presencia sigue siendo esencial en particular en los territorios más afectados por el conflicto”, dijo la embajadora.

Y agregó: “Colombia reafirma hoy ante este consejo y la comunidad internacional que el Acuerdo de Paz firmado en dos mil dieciséis sigue vigente. Este gobierno lo asume con responsabilidad histórica y con plena determinación de avanzar en su implementación integral. Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, hemos impulsado acciones estructurales que dan cuenta de avances concretos”

Presentando cifras y logros con las víctimas, Zalabata hizo un llamado a no retirar el respaldo de la Misión de la ONU y a seguir trabajando conjuntamente para avanzar por la paz del país.

“Renovar el mandato de la Misión no solo sería un acto de respaldo a Colombia y a su gente, sino una demostración clara de que este consejo honra su responsabilidad primordial de preservar la paz y la seguridad internacional. Colombia tiene la convicción de que la comunidad internacional, y en particular las Naciones Unidas, seguirán siendo aliadas estratégicas en este camino, indicó.

Finalizó diciendo que la paz un bien mundial. “Reiteramos nuestro compromiso de trabajar estrechamente con esta Misión y con cada uno de los miembros de este consejo. La paz en Colombia no es solo un propósito nacional, es un bien público y global que entre todos debemos proteger”, señaló Zalabata.

