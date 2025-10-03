Logo El Espectador
Colombia + 20
Paz y Memoria
Sin presencia de Canciller de Colombia, ONU recibe informe sobre Acuerdo de Paz

A esta hora se inició la presentación del documento ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Las primeras sanciones de la JEP y una alerta por la seguridad en las elecciones, los temas clave. Será también el primer informe que presente Miroslav Jenca, el nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Redacción Colombia +20
03 de octubre de 2025 - 02:03 p. m.
Tras siete años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus dos primeras sentencias de tipo restaurativo.
Foto: Katerine González Clavijo
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibió este viernes el informe trimestral de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

El documento, que se presenta en un momento de tensión diplomática entre Bogotá y Washington por la revocatoria de la visa del presidente Gustavo Petro, pone el foco en dos asuntos clave: las primeras sanciones propias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los riesgos para la seguridad electoral en el país.

“Los ojos de Colombia y del mundo están puestos en la implementación de las sanciones de JEP”: ONU 

Según el reporte, las sanciones impuestas recientemente a siete exintegrantes del secretariado de las FARC-EP y a doce exmilitares constituyen un hito en el proceso de justicia transicional.

Las medidas incluyen restricciones de derechos y libertades durante ocho años y compromisos restaurativos como la búsqueda de desaparecidos, proyectos de recuperación ambiental y labores comunitarias. Sin embargo, la ONU advierte que el Estado aún no ha desarrollado plenamente la capacidad institucional ni financiera para garantizar que estas sanciones se cumplan de manera efectiva.

El informe también alerta sobre el deterioro de la seguridad de cara a las elecciones de 2026. Cita como ejemplo el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y resalta el incremento de amenazas y ataques contra líderes sociales, excombatientes y candidatos. Por ello, la Misión insiste en la necesidad de activar de inmediato el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, mecanismo pactado en el Acuerdo de 2016 para proteger a quienes participan en la vida política.

En paralelo, la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio en Nueva York marca la jornada. La funcionaria renunció a su visa estadounidense en respaldo al presidente Petro, lo que impide su participación en la presentación. Tampoco viajó el vicecanciller Mauricio Jaramillo. En consecuencia, la representación oficial de Colombia quedó en manos de la embajadora Leonor Zalabata y el equipo de la Misión Permanente ante la ONU.

El Consejo de Seguridad discutirá las conclusiones y recomendaciones del informe, que servirán como guía para evaluar la continuidad del mandato de la Misión de Verificación y los compromisos del Estado colombiano con la implementación de la paz.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

