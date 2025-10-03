ONU: “No se pueden repetir actos atroces como el asesinato de Miguel Uribe”

Miroslav Jenča, nuevo jefe de Misión de verificación de la ONU, es doctor en Derecho por la Universidad Comenius de Bratislava, además de contar con estudios en comercio exterior, diplomacia y relaciones internacionales. Foto: Tomada de X: @UNDPPA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en cabeza del nuevo jefe de la misión para Colombia, Miroslav Jenča, presentó ante el Consejo de Seguridad su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016.

En su primera presentación como nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jenča agradeció y se comprometió con ejercer un liderazgo que permita mejorar y garantizar la implementación integral del Acuerdo final de Paz.

En su intervención, Jenča señaló su visita al departamento de Antioquia, específicamente al área de reinserción de Llano Grande y relató que vio a “excombatientes que están cultivando café y están construyendo sus primeras viviendas estables con apoyo gubernamental desde que depusieran las almas hace la principal amenaza a la paz, vivencia persistente en distintas regiones de Colombia, alimentada por la economía ilegal y las disputas por parte de los grupos armados sobre el control territorial están impidiendo de forma grave los progresos en la implementación del acuerdo y están teniendo un impacto muy negativo en la población civil”.

Rechazo a la violencia y al asesinato de Miguel Uribe Turbay

Tanto el jefe de la Misión de Verificación de la ONU como las delegaciones presentes fueron enfáticas en expresar su preocupación por la seguridad del país y rechazaron en conjunto el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial del Centro Democrático, que falleció el pasado 11 de agosto tras luchar por más de dos meses por su vida luego del atentado que sufrió el 7 de junio del año en curso.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la ONU se refirió a lo sucedido con Uribe Turbay. En el pasado informe trimestral también se señaló el caso: “El incidente recordó la violencia política del pasado y suscitó preocupación por las garantías de seguridad en el próximo proceso electoral. Se pusieron en marcha iniciativas para promover compromisos interpartidistas de no violencia”, decía el documento presentado el pasado 18 de julio.

“Como alega el secretario general, las estrategias de seguridad efectivas resultan necesarias combinadas con políticas de paz. Los grupos armados deben poner fin a toda amenaza y violencia contra la población civil. Será especialmente importante para el Estado llevar a cabo o garantizar más bien que las elecciones venideras se lleven a cabo de forma segura. Este fue un llamado que escuché de forma muy clara y rotunda durante mi visita, algo que la misión seguirá muy de cerca en los próximos meses. No se puede repetir actos atroces de violencia como el asesinato del senador Miguel Uribe”, dijo Miroslav Jenča.

La delegación de Reino Unido también fue clara en rechazar la muerte del político colombiano: “El asesinato del senador Miguel Uribe fue una tragedia y una voz de alerta de los riesgos que tiene que encargar Colombia. Urgimos a que se tomen medidas de protección reforzadas y se mejore la coordinación institucional para frenar mayor violencia. Presidente, el Reino Unido es y seguirá siendo un amigo y aliado del pueblo de Colombia en su viaje hacia la paz y seguridad duraderas. Estamos deseosos de trabajar con los asociados del Consejo para la prórroga de la misión de Naciones Unidas, que deberá plasmar la situación sobre el terreno, garantizar eficiencias y simplificaciones cuando se pueda”.