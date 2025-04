Gobierno autoriza avanzar en zona para preagrupamiento de bloque de disidencia en Catatumbo

El presidente Gustavo Petro publicó un decreto en el que ordena suspender operaciones ofensivas contra la disidencia de Calarcá con el objetivo de avanzar en el tránsito hacia la vida civil. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro dio luz verde para avanzar en el “preagrupamiento” del bloque Magdalena Medio de la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente en Catatumbo en zonas de ubicación temporal con el objetivo de avanzar en el tránsito hacia la vida civil.

Así quedó establecido en un decreto que publicó parcialmente el mandatario a través de su cuenta en X casi a la media noche de este jueves -pero conocido en su totalidad por este diario- y en el que, además, ordenó la suspensión por un mes de las operaciones ofensivas contra la disidencia al mando de Calarcá Córdoba a pesar de que no se extendió el cese al fuego.

Colombia+20 conoció el documento completo en el que se detalla que dicha suspensión de acciones militares ofensivas responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y logísticas para el “preagrupamiento del bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMBF en la región del Catatumbo”, se lee en el decreto.

Asimismo, el objetivo también será crear las condiciones para que el restante de los Bloques y frente de la disidencia transiten hacia una “fase avanzada del proceso de paz” y se preagrupen en zonas específicas como parte del proceso de tránsito hacia la vida civil.

El decreto tendrá vigencia hasta las 24:00 horas del día 18 de mayo de 2025. Durante ese mes se suspenderán entonces las acciones ofensivas contra el EMBF y se trabajará en el preagrupamiento de las estructuras armadas.

“El Gobierno Nacional considera necesaria la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía en contra del citado grupo armado organizado al margen de la ley, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad logísticas necesarias para el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMBF, en la Región del Catatumbo”, dice el decreto.

El otro objetivo es contribuir a la ejecución de las transformaciones territoriales “que permitan la producción agroalimentaria en el Caquetá y la región del Catatumbo”.

Los otros detalles del decreto

El decreto incluye otros artículos que hacen referencia al seguimiento que se realizará a la suspensión de acciones militares ofensivas. Uno de ellos dice que se creará un “equipo para evaluación política, el cual examinará el día 17 de mayo de 2025 el avance de los objetivos de las medidas adoptadas en el presente decreto”.

En ese contexto, el comisionado de paz, Otty Patiño, un representante del Ministerio de Defensa y un representante de la Fuerza Pública conformarán dicho equipo de evaluación. Además, estará integrantes de las delegaciones en el proceso de paz, “quienes presentarán recomendaciones al presidente de la República en relación con las medidas requeridas para la continuidad de este proceso de paz”.

El otro artículo habla de la creación de un “mecanismo de comunicación”, conformado por un representante del Ministerio de Defensa y un representante de la Fuerza Pública, un representante de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y un representante de la delegación Estado Mayor de los Bloques y Frente. El mecanismo, precisa el documento, se creará “con el fin de facilitar la comunicación para prevenir incidentes entre las partes”.

Tras la no extensión del cese al fuego, se especificó que las partes cuentan con 72 horas “para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección”.

Este decreto confirma que si bien no hubo prórroga de la medida, el proceso de paz continuará. “La decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral NO implica la suspensión o el fin de la Mesa de Diálogos de Paz, NO afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso, ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”, se afirma en el documento.

Ambos anuncios llegan justo en un momento convulso para la mesa de diálogo con la disidencia de Calarcá y en medio de una ola de atentados en Huila tras la muerte de Jhon Medina, conocido también como Tornillo, quien era el jefe de finanzas de la disidencia EMBF en ese departamento.

Si bien la no extensión del cese se pensó inicialmente como un timonazo de Petro en su política de paz y seguridad, este decreto, que fue publicado bajo la leyenda “que sea la paz”, entrega otro guiño al futuro de uno de los procesos que hasta el momento se perfilaba como el más avanzado, por lo menos en términos de transformaciones territoriales.

