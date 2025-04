Petro no amplió cese, pero horas después ordenó suspender operaciones ofensivas contra disidencia

El presidente Gustavo Petro no prorrogó el cese al fuego con la disidencia EMBF, al mando de Calarcá Córdoba, pero ordenó suspender acciones militares por un tiempo. Foto: Archivo Pa

Apenas unas horas después de que el Gobierno de Gustavo Petro hiciera oficial la no ampliación del cese al fuego con la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, el mismo mandatario publicó una parte de un decreto donde se ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas contra ese grupo.

El documento que ya conoció en su totalidad Colombia+20, dice que la vigencia irá hasta las 24:00 horas del día 18 de mayo de 2025. Uno de los objetivos principales de esta medida será avanzar en el “preagrupamiento” del Bloque Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte del EMBF, en la región del Catatumbo.

“El Gobierno Nacional considera necesaria la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía en contra del citado grupo armado organizado al margen de la ley, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad logísticas necesarias para el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMBF, en la Región del Catatumbo”, dice el decreto.

Y agrega: “Al igual que el avance en la construcción de condiciones para que el restante de los Bloques y frentes del EMBF transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el preagrupamiento y ubicación en zonas especificas, como parte del proceso de tránsito hacia la vida civil”

De acuerdo con el decreto, las medidas a adoptar mediante el siguiente decreto tendrán los siguientes objetivos.

“Garantizar las condiciones de seguridad y logísticas necesarias para avanzar en el tránsito a zonas de ubicación del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMBF, en la Región del Catatumbo, al igual que el avance en la construcción de condiciones para que el restante d e los integrantes del EMBF transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el tránsito a zonas de ubicación”, explica el decreto.

El otro objetivo es contribuir a la ejecución de las transformaciones territoriales “que permitan la producción agroalimentaria en el Caquetá y la región del Catatumbo”.

En su cuenta de X (antes Twitter) Petro hizo compartió el decreto, que cobija a todos los bloques y frentes del EMBF con el mensaje “que sea la paz”.

Asimismo, el documento incluye más artículos. Uno de ellos dice que se creará un “equipo para evaluación política, el cual examinará el día 17 de mayo de 2025 el avance de los objetivos de las medidas adoptadas en el presente decreto”.

Este equipo, dice el decreto, estará conformado por el comisionado de paz, Otty Patiño, un representante del Ministerio de Defensa y un representante de la Fuerza Pública. Además, estará integrantes de las delegaciones en el proceso de paz, “quienes presentarán recomendaciones al presidente de la República en relación con las medidas requeridas para la continuidad de este proceso de paz”.

El otro artículo habla de la creación de un “mecanismo de comunicación”, conformado por un representante del Ministerio de Defensa y un representante de la Fuerza Pública, un representante de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y un representante de la delegación Estado Mayor de los Bloques y Frente. El mecanismo, precisa el documento, se creará “con el fin de facilitar la comunicación para prevenir incidentes entre las partes”.

Será el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, -quien además firma el decreto-, quien “emitirá los lineamientos necesarios a la Fuerza Pública para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto”.

Sin embargo, en este documento no se menciona el acompañamiento de la comunidad internacional, es decir que al parecer no tendrá presencia la Iglesia o las Naciones Unidas, quienes han sido claves en los procesos de paz.

Normalmente, la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía se hace “sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional”, como ha estado establecido en otros decretos de esta naturaleza.

La suspensión se diferencia del cese en que no hay acciones prohibidas ni protocolos.

El anuncio de la no renovación del cese al fuego entre el Gobierno y la disidencia de las FARC conocida como EMBF se conoció este jueves a través de un documento en el que se oficializó la no ampliación de la medida que ajustó 18 meses y se perfiló como uno de los cese al fuego más largos en la apuesta de paz total del presidente Petro.

En este caso, el documento no fue firmado directamente por el presidente o el comisionado Patiño, sino por una asesora de la Oficina del Consejero Comisionado. En la carta se especificó que las partes cuentan con 72 horas “para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección”.

Sin embargo, cabe aclarar que la no ampliación del cese al fuego no significa la terminación de los diálogos. “La decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral NO implica la suspensión o el fin de la Mesa de Diálogos de Paz, NO afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso, ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”, se afirma en el documento.

Lo que sí sucederá es que las órdenes de captura de los integrantes del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese no contarán con suspensión de órdenes de captura a partir del 16 de abril de 2025 a las 00:00 horas.

A este panorama de incertidumbre se le suma la muerte de Jhon Medina, conocido también la guerra como Tornillo, quien era el jefe de finanzas de la disidencia EMBF en el departamento del Huila. Era señalado por las autoridades por extorsiones y asesinatos. Los hechos se dieron durante un combate en las veredas Macal y San Pablo, en el municipio de Suaza donde se han registrado varios combates en las últimas horas.

Todo este contexto pone en juego el futuro del que era uno de los procesos más avanzados en términos de proyectos territoriales, que también se verán afectados con la medida. Además, los efectos también se verán en lo humanitario, territorial, político y militar.

