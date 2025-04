Organizaciones piden no quedar en fuego cruzado tras no ampliación de cese con disidencia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro (izq) tiene un proceso de paz en marcha con la disidencia de Calarcá Córdoba. Foto: Ovidio González (Presidencia) y Terumoto Fukuda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias reacciones se han dado tras la decisión del presidente Gustavo Petro de no renovar del cese al fuego entre el Gobierno y la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba,

El anuncio oficial se conoció este jueves en una carta dirigida al comisionado de paz, Otty Patiño, y al jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso de paz, Camilo González Posso. De acuerdo con la misiva, teniendo en cuenta lo establecido en los protocolos, las partes cuentan con 72 horas “para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección”.

La decisión ha suscitado diversas reacciones. Una de las primeras organizaciones en rechazar la decisión fue la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la guerra, Redepaz, quien manifestó rn un extenso comunicado su “profunda preocupación” pues “expone gravemente a la población civil que puede quedar nuevamente en medio de las confrontaciones armadas, especialmente en las regiones más vulnerables del país”.

En el documento, también agrega que: “Los esfuerzos de paz no son en vano. Cada paso hacia el diálogo y la construcción de confianza representa un acto de responsabilidad frente al mandato histórico de construir un país sin guerra. Desconocer estos esfuerzos, debilitarlos o interrumpirlos es desconocer el clamor de las víctimas y derecho de Colombia a un futuro en paz”.

#ComunicadoREDEPAZ🚨 Hoy desde REDEPAZ alertamos: la decisión de no renovar el Cese al Fuego Bilateral y Temporal expone a la población civil a nuevos riesgos de violencia. Las víctimas no pueden quedar nuevamente en el fuego cruzado. #LaVidaPrimero pic.twitter.com/RrzN9HyTZb — Redepaz Oficial (@Redepaz_Oficial) April 17, 2025

En ese sentido también se pronunció el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo, quien fungió durante un tiempo de jefe negociador del Gobierno en el diálogo con las bandas criminales.

“Cada vez que se suspende un diálogo o un cese al fuego, se va debilitando el sueño de la paz”, dijo en un video que publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Leonardo González, presidente de Indepaz, dijo que la decisión “es un retroceso para la protección territorial” y un revés para las comunidades.

“Esta medida no solo implica el reinicio de hostilidades, sino que también dificulta gravemente la implementación de programas sociales, ambientales y económicos del Estado en zonas donde la presencia institucional ya es débil o nula”, escribió en su cuenta de X.

Sin embargo, otros sectores se mostraron más de acuerdo con la decisión del presidente. La gobernadora delo Meta, Rafaela Cortés, dijo que recibía la noticia con “prudencia y respeto”.

“Para nuestro departamento, los diálogos de paz siempre han sido una oportunidad para terminar con la cruel guerra que libra el país, pero jamás un espacio para permitir que los grupos armados al margen de la ley se fortalezcan. Los diálogos continúan y están, como lo han estado siempre, por encima del cese al fuego, por lo que esperamos que esta decisión no signifique el aumento de las hostilidades por parte de las disidencias, algo para lo cual, en todo caso, estamos preparados y no nos tomará por sorpresa”, dijo.

Recibo la noticia del cese al fuego con el EMBF con prudencia y respeto. Para nuestro departamento, los diálogos de paz siempre han sido una oportunidad para terminar con la cruel guerra que libra el país, pero jamás un espacio para permitir que los grupos armados al margen de la… pic.twitter.com/9LQ00m7QBh — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) April 17, 2025

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se pronunció en su cuenta de X y afirmó que el Estado enfrentará al grupo en el territorio pues, según él, no cumplieron sus compromisos de paz.

“Con la decisión del presidente Petro de finalizar el cese del cese al fuego con las disidencias de Calarcá acaba el último cese con las 4 estructuras armadas ilegales más grande y que más daño hacen la población civil: ELN, Clan del Golfo, Disidencias de Iván Mordisco y Calarcá. El estado los enfrentará en el territorio. Esos grupos no cumplieron sus compromisos ni avanzaron en una real voluntad de desmovilización y desarme. Gran reto para nuestras fuerzas militares y de policía que desde las últimas semanas ya están a la ofensiva”.

En la carta que oficializó la no ampliación del cese no implica el fin de la mesa de diálogos.

“La decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral NO implica la suspensión o el fin de la Mesa de Diálogos de Paz, NO afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso, ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”, se afirma en el documento.

Se espera un pronunciamiento de la delegación de Gobierno en el transcurso de este jueves.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.