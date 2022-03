Cuatro mentiras que se dijeron contra las 16 curules de paz

Las elecciones de este 13 de marzo son las primeras en la historia de Colombia en las que se elegirán representantes de víctimas del conflicto armado para el Congreso de la República. Estas elecciones no se inventaron de la noche a la mañana, las curules no son para las antiguas Farc o partidos de izquierda, no todo el mundo puede ser candidato y no gana, en teoría, el que más plata tenga.