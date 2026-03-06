Banda urbana “Los Costeños” se compromete a respetar las elecciones en Barranquilla

La banda urbana conocida como "Los Costeños" se comprometió con “tranquilidad y la seguridad” de Barranquilla y el Atlántico en el marco de las elecciones de este 8 de marzo. Foto: El Espectador - Luis Á

A dos días de las elecciones legislativas, la banda urbana de Barranquilla Los Costeños –que mantiene una mesa de acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro– difundió un comunicado en el que asegura que se compromete con la “tranquilidad” de la ciudad y el departamento.

“Queremos expresar nuestro compromiso con la tranquilidad y la seguridad de Barranquilla y el Atlántico”, se lee en el mensaje.

En el comunicado, firmado por el “Comandante Gonzalo”, el grupo invita a los ciudadanos a participar en la jornada democrática y a ejercer su derecho al voto.

“Hacemos un llamado a que este proceso se viva en paz, pensando siempre en el bienestar de nuestras comunidades y en el futuro de nuestra gente”, escribió la banda urbana.

El comunicado agrega que existe la “voluntad de avanzar hacia acuerdos” que permitan reducir la violencia, fortalecer la inversión social y devolver la tranquilidad a los barrios.

¿Qué ha pasado con la mesa?

Los acercamientos entre el Gobierno y estas estructuras fueron autorizados el pasado 11 de diciembre, cuando el presidente Petro dio luz verde, mediante una resolución, a iniciar diálogos exploratorios con las bandas urbanas Los Pepes y Los Costeños dentro de su política de paz total.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado dificultades. El pasado 12 de enero, Andrés Idárraga, entonces ministro de Justicia encargado, anunció la suspensión del traslado a la cárcel de Barranquilla de los jefes de Los Costeños y Los Pepes, una medida que había solicitado el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, para avanzar en los acercamientos.

Aunque la suspensión del traslado se conoció tras cuestionamientos de la Alcaldía de Barranquilla, el ministro Idárraga aclaró en una rueda de prensa que la decisión no obedeció a la reacción de esa administradición, sino a incumplimientos en los acuerdos de la mesa.

“No se da por el alcalde (Alejandro) Char. La suspensión se da porque el fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del alto funcionario para la Paz. De tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales con la mesa que tienen con la oficina del comisionado para la paz. De trasladarse, pues tendrá que ser en el marco de sus acuerdos”, aseguró.

