Curules de paz: Cinco dudas que rodean las campañas y la votación para el próximo domingo

A solo cuatro días de las elecciones legislativas, persisten las dudas sobre la última elección de las Circunscripciones Especiales para la Paz (Citrep), también conocidas como curules de paz o curules de víctimas.

Estos 16 escaños, pactados en la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se escogen justamente en los 168 municipios más afectados por el conflicto armado. A esa situación de inseguridad se suman los desafíos climáticos en algunas Citrep y la posibilidad de que Arauca quede sin representante.

1. El asesinato de tres soldados en Caquetá y otros hechos de violencia

El panorama de violencia en la antesala electoral ya se empieza a sentir. Este 4 de marzo, en la zona rural del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), que hace parte de la Citrep 5, tres soldados fueron asesinados y uno más resultó herido tras una emboscada de la estructura Carolina Ramírez de la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco. Según informes preliminares, los militares estaban instalando un puesto de votación.

Otro hecho reciente fue la desaparición de Ana Guetio, candidata a la curul de paz por el Cauca, el pasado 26 de febrero, quien fue encotrada horas después. Desde el territorio señalaron entonces que podría haberse tratado de un secuestro por parte de un grupo armado.

A esas situaciones de violencia se suman otras ocurridas en las últimas semanas, a pesar de que algunos grupos armados han firmado pactos en el marco de la política de paz total. Entre ellos, la crisis humanitaria por desplazamiento que se vive en la Sierra Nevada, provocada por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ambos con compromisos explícitos de respetar los comicios.

Aunque estos enfrentamientos no afectan hasta el momento de forma directa las votaciones, podrían tener un efectos negativos en la jornada del 8 de marzo.

“No sabemos cuál es el impacto que van a tener estas afectaciones humanitarias sobre el desarrollo normal de las elecciones. Por lo menos, en las partes altas de la Sierra es muy difícil que la gente hoy esté pensando en participación política, cuando lo que está tratando es de preservar la vida”, dijo hace unos días a Colombia+20 Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.

Ante ese panorama, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró a este diario que se han realizado reuniones con los Ministerios del Interior y de Defensa para alertar sobre las violencias que podrían afectar las elecciones en los 168 municipios donde no solo se eligen las curules de paz, sino también los representantes de las circunscripciones ordinarias del departamento.

“Por parte de la Registraduría se tiene todo listo y mañana terminaremos de distribuir el 100 % del material electoral”, añadió.

2. El riesgo por las lluvias

En tres territorios de Citrep están en riesgo de no poder garantizarse las votaciones debido a las lluvias: Pacífico Medio (Citrep 9), sur de Córdoba (Citrep 14) y sur de Bolívar (Citrep 13).

Así lo dijo a Colombia+20 Diego Alejandro Rubiano, director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierte que en estos territorios el 100 % de los puestos de votación para las curules de paz podrían verse afectados. Esto implicaría dificultades para instalar mesas, trasladar material electoral y garantizar el acceso de los votantes.

Ante ese riesgo, Jaime Hernando Suárez, registrador delegado, señaló El Espectador que se mantiene un seguimiento diario y que, de ser necesario, los puestos podrían trasladarse incluso el mismo día de la votación.

Por su parte, Penagos aseguró este miércoles que se han “realizado traslados en algunos puestos afectados por la ola invernal, garantizando siempre la socialización a la ciudadanía y la cercanía entre puestos, en la medida de lo posible”.

3. ¿Arauca podría quedar sin curul de paz?

Al panorama de seguridad y afectaciones climáticas se suma la situación de Arauca. La candidatura de Karen Manrique, quien busca reelegirse a la curul de paz de esa región, podría quedar jurídicamente comprometida si la Corte Suprema de Justicia ordena su captura dentro del proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según Rubiano, si el alto tribunal dicta una medida de aseguramiento privativa de la libertad, primero debe quedar notificada formalmente y materializada la captura. A partir de ese momento se activaría la figura de la silla vacía, que impide reemplazar a un congresista cuando pierde su investidura o queda privado de la libertad por delitos graves.

Rubiano también explica que, aunque el nombre de Manrique ya está en el tarjetón y no puede retirarse automáticamente porque ya está listo ese papel, existen dos vías respecto a los votos: una renuncia voluntaria, que convertiría los votos en nulos, o una revocatoria de inscripción, que puede solicitarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la candidata o por un ciudadano.

Manrique fue elegida en 2022 como representante a la curul de paz de Arauca. Actualmente, la Fiscalía investiga la presunta desviación de recursos públicos mediante contratos inflados y la obtención de apoyos políticos en el Congreso.

4. Riesgos de cooptación, fraude electoral y falta de pedagogía

Hay alertas por inscripción atípica de cédulas en los puestos rurales de las curules de paz. En Tumaco, según la MOE, se pasó de unas 7.000 inscripciones rurales en 2022 a 16.000 en 2026, un aumento del 107 %. Para la MOE, estos movimientos pueden indicar intentos de incidir en una circunscripción que ya de por sí tiene un bajo umbral electoral.

En contraste, en el Catatumbo el desplazamiento por la crisis humanitaria —la peor que ha vivido el país en las últimas dos décadas— redujo el censo electoral, lo que también es un detrimento para la democracia.

“Al reducir los censos electorales de una circunscripción que ya en sí misma es de una baja votación —porque estamos hablando de representantes que se escogen con menos votos incluso que en una circunscripción especial indígena o afrodescendiente— la posibilidad de hacer mucho más fácil la manipulación es muy alta”, señaló Rubiano.

En materia de fraude, la preocupación no se limita a compra de votos o trashumancia, sino a condiciones estructurales. “Hallamos municipios en donde (…) el promedio de votos nulos es cerca de 10 puntos porcentuales por encima de lo que ocurre a nivel nacional”, explicó. Esto refleja también varias faltas en la pedagogía electoral y el acceso a información.

5. La sombra de los clanes políticos

Otro de los cuestionamientos que rodea estas elecciones es la posible influencia de clanes políticos regionales en unas curules que, en principio, fueron concebidas para las víctimas del conflicto y organizaciones sociales de los territorios más golpeados por la guerra.

Desde la creación de las Circunscripciones Especiales para la Paz, distintas organizaciones y observadores electorales han advertido el riesgo de que maquinarias políticas tradicionales respalden candidaturas a través de terceros o estructuras locales, aprovechando que estas circunscripciones tienen umbrales de votación relativamente bajos y se eligen en zonas con débil presencia institucional.

