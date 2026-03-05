¿Dónde se vota por las 16 curules de paz? Estos son los 168 municipios donde se escogerán

Jornada de elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en Cansona en 2022. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A diferencia de los representantes a la Cámara elegidos en las circunscripciones ordinarias de cada departamento, los 16 escaños de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) –también conocidos como curules de víctimas o curules de paz– solo se eligen en las zonas rurales de los 168 municipios afectados por el conflicto armado.

Estos territorios están agrupados en 16 regiones del país donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Las curules de paz fueron pactadas en el Acuerdo de Paz de 2016 para garantizar la representación política de las comunidades más afectadas por la guerra y, además, hacen parte de la apertura política contemplada en el punto 2 de ese pacto firmado con las antiguas FARC.

Este será su último periodo legislativo.

¿Cómo se votan?

En esos municipios, los jurados electorales deben darle un tarjetón que debe contener los nombres de los candidatos a las curules de paz. Hay 16 tarjetones distintos, uno por cada circunscripción. Los candidatos vienen por pareja y usted decide a quién le da el voto.

¿Cuáles son los 168 municipios donde se escogerán las curules de paz este 8 de marzo?

Circunscripción 1 (Cauca, Nariño y Valle del Cauca): Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío (Cauca); Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa (Nariño); Florida y Pradera (Valle del Cauca).

Circunscripción 2 (Arauca): Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

Circunscripción 3 (Antioquia): Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza.

Circunscripción 4 (Norte de Santander): Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Circunscripción 5 (Caquetá y Huila): Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso (Caquetá); Algeciras (Huila).

Circunscripción 6 (Chocó y Antioquia): Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto, Nuevo Belén de Bajirá; Vigía del Fuerte y Murindó (Antioquia).

Circunscripción 7 (Meta y Guaviare): Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa (Meta); San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores (Guaviare).

Circunscripción 8 (Bolívar y Sucre): Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano (Bolívar); Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo (Sucre).

Circunscripción 9 (Cauca y Valle del Cauca): Guapí, López de Micay y Timbiquí (Cauca); Buenaventura (Valle del Cauca).

Circunscripción 10 (Nariño): Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco.

Circunscripción 11 (Putumayo): Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Circunscripción 12 (Cesar, La Guajira y Magdalena): Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar (Cesar); Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar (La Guajira); Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta (Magdalena).

Circunscripción 13 (Bolívar y Anioquia): Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar); Yondó (Antioquia).

Circunscripción 14 (Córdoba): Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Montelíbano.

Circunscripción 15 (Tolima): Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Circunscripción 16 (Antioquia): Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo.

Aquí puede ver el mapa:

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.