Violencia, grupos armados, fraude y lluvias, los riesgos para elección de las curules de paz

Elecciones Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre un aumento significativo del riesgo extremo por fraude y violencia en los municipios que integran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), donde se elegirán las 16 curules destinadas en el Acuerdo de Paz para las víctimas del conflicto.

Según el nuevo mapa de riesgo electoral, esta categoría creció 46,5 % frente a las elecciones de 2022, al pasar de 43 a 63 municipios. El informe identifica que, de los 168 municipios donde se votarán por estas curules, 103 (61,3 %) presentan algún nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y violencia.

Casi todos los municipios tiene presencia de grupos armados

En materia de violencia, la MOE señala el 96,4 % de los municipios que integran las curules de paz presenta algún nivel de riesgo por injerencia de grupos armados ilegales, frente al 76 % registrado en 2022, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio democrático en estas zonas.

Además, el 27,4 % de todos los municipios del país con riesgo por injerencia armada pertenece a alguna Citrep, lo que refuerza su papel como epicentro del riesgo electoral asociado al conflicto armado.

En términos de intensidad del conflicto, el riesgo extremo es el que más crece y pasa de 43 municipios en 2022 a 63 en 2026, un aumento del 46,5 %. Este salto no solo es cuantitativo, sino cualitativo, pues varios territorios transitan de riesgo alto a extremo, especialmente en regiones con conflictividad histórica como Catatumbo, Cauca, Nariño, sur del Meta, Guaviare y Bajo Cauca antioqueño.

El análisis por factores de violencia muestra una alta coincidencia entre riesgo electoral y presencia de grupos armados ilegales, en particular del Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)-, así como estructuras residuales y alianzas criminales regionales.

Además, el informe encontró coincidencias entre zonas con riesgo extremo electoral y donde se concentran cultivos de uso ilícito. Ese panorama incrementa la disputa territorial y la presión sobre procesos electorales.

En materia de fraude electoral, más del 60 % de los municipios CITREP presenta algún nivel de riesgo tanto para la elección de la Cámara de Representantes como del Senado.

Los factores analizados incluyen niveles atípicos de participación, votos nulos, tarjetones no marcados y dominancia electoral, con especial incidencia en circunscripciones como Bajo Cauca, Montes de María, Pacífico Nariño, sur de Córdoba y Pacífico Medio.

Las lluvias, otro factor de las elecciones

El informe también alerta sobre riesgos logísticos derivados de afectaciones de la temporada de lluvias que afecta al país. En total, 2.884 puestos de votación se ubican en zonas de alerta roja por fenómenos climáticos, donde están habilitadas más de 5,5 millones de personas, equivalentes al 13,4 % del censo electoral.

En territorios Citrep, generan especial preocupación Pacífico Medio (Citrep 9), sur de Córdoba (Citrep 14) y sur de Bolívar (Citrep 13), donde las afectaciones podrían dificultar la instalación de mesas y el acceso de los votantes.

Finalmente, el documento advierte un riesgo adicional de instrumentalización política de ayudas humanitarias en contextos de emergencia, lo que podría incidir de manera indebida en la competencia electoral.

Todo lo que debe saber de las curules de paz

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) fueron creadas en el Acuerdo de Paz de 2016 para garantizar representación política en la Cámara de Representantes a territorios especialmente golpeados por el conflicto armado y con baja presencia histórica del Estado.

Funcionan de manera temporal y eligen 16 curules propias para la Cámara de Representantes. No deben tener filiación con ningún partido político tradicional y se eligen mediante listas de organizaciones sociales y de víctimas en 168 municipios priorizados.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.