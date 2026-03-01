Haciendo País

ELN anuncia cese al fuego por elecciones desde el sábado y hasta el martes 10 de marzo

La guerrilla afirmó que la orden para sus combatientes es no realizar acciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
01 de marzo de 2026 - 01:08 p. m.
Se han presentado acciones en varias vías del país. En Cúcuta se pusieron dos cilindros que fueron detonados controladamente por el Ejército.
Foto: Redes sociales, Ejército y Eduardo Contreras
La guerrilla del ELN anunció este domingo un cese al fuego por las elecciones que empezará el próximo sábado 7 de marzo.

“El cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 marzo del presente año”, dice el comunicad publicado en su cuenta de X.

En su comunicado, la guerrilla dijo que enviaba un “mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral” y que por ello realizaban el cese al fuego.

El grupo armado también instó a sus hombres a que no realicen “operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado” e insistió en que no es su política amenazar ni atentar contra candidatos.

Esto último se contradice con varios hechos que han ocurrido, entre ellos, el atentado que sufrió el pasado 5 de febrero, en Fortul (Arauca) el esquema de seguridad del candidato al Congreso Jairo Castellanos y que dejó dos personas muertas.

El otro hecho de violencia más reciente que las autoridades le atribuyen al ELN fue el ataque al helicóptero militar en la Serranía de San Lucas y que dejó 12 militares heridos.

Fuentes del Ejército detallaron que ocho militares resultaron lesionados por esquirlas y otros cuatro sufrieron heridas de mayor gravedad. Estos últimos fueron evacuados vía aérea a un centro médico en Bucaramanga.

Los hechos, ocurridos en zona rural del municipio de Montecristo (Bolívar), se registraron en medio de las operaciones que adelanta la Brigada 19, de la Primera División del Ejército, en el sur del departamento.

De acuerdo con la institución, el ataque fue atribuido a presuntos integrantes del Eln que lanzaron un explosivo adaptado a un dron contra la unidad militar.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, dijo que el ataque fue en respuesta a las “operaciones ofensivas sostenidas” que mantiene el Ejército “para golpear de manera directa a las estructuras armadas ilegales que pretenden intimidar a la población”.

Y agregó: “Como reacción a este esfuerzo, el GAO- ELN atacó con drones cargados con explosivos nuestra base en San Lucas (...) en un intento desesperado por frenar el avance de nuestras tropas”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

