Senador Jairo Castellanos sufre atentado en Fortul (Arauca) junto a su esquema de seguridad

El esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos sufrió un atentado en la tarde de este jueves, 5 de febrero, en Fortul (Arauca) cuando se dirigían hacia Yopal (Casanare). Según pudo confirmar El Espectador, uno de los vehículos de la avanzada del congresista fue atacado dejando a una persona del esquema fallecida. El equipo de trabajo del senador le confirmó a este diario que Castellanos se encuentra a salvo.
