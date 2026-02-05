Logo El Espectador
Senador Jairo Castellanos sufre atentado en Fortul (Arauca) junto a su esquema de seguridad

Según la información preliminar, el vehículo del esquema de seguridad del senador fue atacado en ese departamento. La avanzada del congresista estaba de camino a Yopal (Casanare). Su equipo de trabajo le confirmó a El Espectador que el senador Castellanos está a salvo.

Redacción Judicial
05 de febrero de 2026 - 08:14 p. m.
El esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos sufrió un atentado en la tarde de este jueves, 5 de febrero, en Fortul (Arauca) cuando se dirigían hacia Yopal (Casanare). Según pudo confirmar El Espectador, uno de los vehículos de la avanzada del congresista fue atacado dejando a una persona del esquema fallecida. El equipo de trabajo del senador le confirmó a este diario que Castellanos se encuentra a salvo.

En desarrollo...

