Ataque con drones atribuido al Eln deja 12 militares heridos en el sur de Bolívar

Un ataque con drones cargados con explosivos contra la base militar de San Lucas, en zona rural del municipio de Montecristo (Bolívar), dejó 12 militares heridos. Fuentes del Ejército detallaron que ocho militares resultaron lesionados por esquirlas y otros cuatro sufrieron heridas de mayor gravedad. Estos últimos fueron evacuados vía aérea a un centro médico en Bucaramanga.

El artefacto fue lanzado en un campo abierto contra los militares. Además de los heridos, la onda expansiva también causó daños en el vidrio de un helicóptero que se encontraba en el área, aunque no se reportaron afectaciones estructurales en la base militar.

Los hechos se registraron en medio de las operaciones que adelanta la Brigada 19, de la Primera División del Ejército, en el sur del departamento. De acuerdo con la institución, el ataque fue atribuido a presuntos integrantes del Eln que lanzaron un explosivo adaptado a un dron contra la unidad militar.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, desde su cuenta de X calificó el ataque como un “intento desesperado por frenar el avance de nuestras tropas”. Y aseguró que fue una respuesta a la “operaciones ofensivas sostenidas para golpear de manera directa a las estructuras armadas que pretenden intimidar a la población”.

El Ejército indicó que la situación en la base militar de San Lucas ya fue controlada y no se presentan nuevos ataques o combates. Asimismo, afirmó que “la ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio”.

El pasado 12 de febrero, otro ataque con drones contra un centro militar fue registrado más al sur del país, en Saravena (Arauca). Desde las nueve de la mañana, el cantón militar San Jorge fue blanco de artefactos explosivos atribuidos al mismo Eln. En esa ocasión, dos militares resultaron heridos.

Los ataques dejaron en alerta a las otras bases militares en el departamento. Hacia las 10 de la mañana, más soldados de la Octava División del Ejército llegaron al municipio para atender la situación, aunque en el trascurso del día no se registraron nuevos hostigamientos contra la fuerza pública o civiles.

