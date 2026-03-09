Karen Manrique, investigada en caso UNGRD, se reelige en la curul de paz de Arauca

Representante electa para la curul de paz de Arauca. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con 5.640 votos (41,76 %), Karen Manrique fue reeligida como representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) –también conocida como curul de paz o curul de víctimas– de Arauca.

Sin embargo, su continuidad en el Congreso está en entredicho. La congresista está vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está próxima a decidir si la llama a juicio y si ordena una medida de aseguramiento, incluida la captura, en su contra.

De darse la decisión de enviarla a la cárcel, no solo podría perder su escaño actual por la aplicación de la figura de la silla vacía, sino que Arauca también podría quedarse sin curul de paz en la próxima legislatura.

Diego Alejandro Rubiano, director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó hace unos días a Colombia+20 que ese sería el escenario más probable: la aplicación de esa figura, que impide reemplazar a un congresista cuando pierde su investidura o es privado de la libertad por ciertos delitos graves.

La investigación de Manrique por el escándalo de la UNGRD

Según uno de los principales investigados en el caso, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, la congresista habría sido mencionada como una “emisaria” del Gobierno en la Cámara para pactar contratos por más de COP 92.000 millones a cambio de apoyos legislativos.

Por su parte, El exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, afirmó que un contrato por más de COP 32.000 millones de en Saravena (Arauca) habría sido direccionado para favorecer intereses cercanos a la congresista, específicamente de su esposo.

Manrique ha negado de manera reiterada cualquier participación en irregularidades y ha sostenido que no ha intervenido en procesos contractuales ni ha utilizado su cargo para beneficiar a terceros.

Hace unos días, la congresista publicó un video en su cuenta de X en el que afirmó que envió una carta a la Corte Suprema en la que se puso disposición del alto tribunal, aunque aseguró que no conoce detalles del proceso en su contra.

#PalomitaVerde501 Mensaje a la opinión pública desde el municipio de Tame. pic.twitter.com/ufDRKuC77z — Karen Manrique (@KarenManriqueO) March 4, 2026

“Ante el alto impacto que han generado los rumores y las noticias nacionales y locales frente a la decisión que tomará la honorable Corte Suprema de Justicia, quiero manifestar que estamos a disposición de cualquier requerimiento que hagan (...) También hice llegar un documento escrito a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos; lo hemos visto solo en redes sociales y en medios de comunicación”, dijo.

Los otros congresistas de curules de paz reelegidos

En las votaciones de este domingo Manrique no fue la única congresista de las curules de paz reelegida. También fueron escogidos nuevamente Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, en la circunscripción 12 de la Serranía del Perijá, con 23.989 votos. El otro es James Hermenegildo Mosquera, de la circunscripción 6 de Chocó y Antioquia con 18.059 votos; también Luis Ramiro Ricardo, de la circunscripción 8 de Bolívar y Sucre con 40.708 votos.

En la 11 (Putumayo), se proyecta como ganador Jhon Fredi Valencia con 7.298 votos. A ellos se suman Karen Juliana López, de la circunscripción 16 de Urabá Antioqueño con 11.244 votos

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.