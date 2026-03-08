Haciendo País

Gaona, Tovar y Mosquera lideran el preconteo de curules de paz

Los primeros resultados muestran que dos candidatos que buscan reelección lideran las votaciones de sus territorios. Entre ellos, Jorge Rodrigo Tovar Pupo.

Redacción Colombia +20
08 de marzo de 2026 - 11:16 p. m.
Jornada de elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de PAZ en Cansona
Jornada de elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de PAZ en Cansona
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
Por última vez, los 168 municipios más golpeados por el conflicto armado escogieron a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep), conocidas también como curules de paz o curules de víctimas.

Actualización claveHace 5 horas

Tatiana Gaona lidera la votación de la curul de Catatumbo

Según el avance número 7 del preconteo, Tatina Gaona Pinzón es la candidata propensa a quedarse con la curul de Catatumbo -que pertenece a la Citrep 4- con 617 votos (47,50 %). Su camapaña estuvo en el centro del ojo público por contar con el respaldo del clan Pinzón, encabezado por su tío Jairo Pinzón, un influyente líder político de la subregión que fue alcalde de San Calixto y gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Desde la creación de las Circunscripciones Especiales para la Paz, distintas organizaciones y observadores electorales han advertido el riesgo de que maquinarias políticas tradicionales respalden candidaturas a través de terceros o estructuras locales.

Actualización claveHace 5 horas

Se presentan bloqueos en Cartagena del Chairá

La Registraduría Nacional informó que en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), que pertenece a la Circunscripción 5, se presenta una situación de orden público. “Se registran bloqueos en las afueras del casco urbano por parte de integrantes de la guardia indígena”, escribió.

Actualización claveHace 5 horas

Arauca todavía no muestra todavía resultados de preconteo

La Citrep 2 que corresponde a Arauca no presenta hasta el momento ningún resultado. En esta Circunscripción Karen Manrique, actual representante, busca reelegirse a la curul de paz.

Manrique es investigada por dentro del proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Hace uno días, Diego Rubiano director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó a Colombia+20 que si la Corte Suprema de Justicia ordena una medida de aseguramiento en su contra, no solo quedaría comprometida su candidatura, sino también la representación de esa circunscripción en el Congreso.

Actualización claveHace 5 horas

Jorge Rodrigo Tovar lidera la votación de la Citrep 12

Según el avance número 5 de resultados que representa el 1,50 % del total de las 5.042 mesas informadas, dos representantes de esas curules que buscan reelección lideran las votaciones en sus circunscripciones: Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar concido como Jorge 40, por la Citrep 12 (Cesar, La Guajira y Magdalena) con 319 votos (77,77 %), y James Hermenegildo Mosquera por la Citrep 6 (Chocó y Antoquia) con 155 votos (69,60 %).

Hasta el momento el 95,33 % de los votos para estas circunscripciones ha sido válido. El porcentaje de votos nulos es de 2,18 %.

Actualización claveHace 5 horas

Hechos de violencia

En la zona rural del municipio de la Macarena (Meta), que corresponde a la Citrep 7, no se ha podido realizar el conteo de votaciones, según dio a conocer la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tras el cierre de urnas, la situación de orden público obligó a los jurados de votación a resguardarse y suspender el respectivo preconteo.

